Horóscopo do dia (05/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Consciência da mudança

O trígono entre o Sol em Capricórnio e Urano em Touro traz uma facilidade em se enxergar e viver as mudanças materiais e de valor de forma consciente. Clareza de renovação e daquilo que precisa ser revolucionado para que haja mais valor, prosperidade e senso de verdadeira segurança material.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você está agora bem mais consciente de suas estruturas materiais, vida profissional e autoridade pela posição solar. Isso lhe facilita hoje revolucionar mais seu senso de valor próprio e de ganhos. Busque renovar seu senso de merecimento, amor próprio e prazer. Insights importantes quanto à vida material podem lhe auxiliar.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Você passa por uma longa transformação de si mesmo pela passagem de Urano no seu signo (solar ou ascendente), lhe tirando da zona de conforto, mas lhe propiciando uma revolução que lhe facilita o nascimento de um novo eu mais saudável e realizado. O aspecto benéfico ao Sol lhe permite enxergar a longo prazo e ter metas mais ambiciosas e grandiosas.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Você passa por transformações emocionais profundas e o dia de hoje lhe permite uma maior libertação com consciência. Há padrões subconscientes sendo remexidos para que você se liberte, em especial caso haja repressão ou dificuldade ligada ao mundo material, finanças ou senso de valor próprio. Medite, busque terapia e tenha as ações necessárias para se permitir esta liberação.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Há agora um forte ímpeto para se relacionar e interagir com as pessoas e grupos. Relações amorosas ou parcerias podem lhe facilitar enxergar realidades mais amplas, inovadoras e revolucionárias em sua vida. Também um senso de inovação pode trazer agora mais consciência nas parcerias. Esteja aberto a enxergar o material humano com realismo, mas também inovação e flexibilidade.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Sol, seu regente, faz aspecto benéfico a Urano. Há um impulso facilitado para que você revolucione suas estruturas materiais. Há forte consciência do mundo material, sua capacidade de servir e trabalhar e sua saúde. Tudo isso traz avanços no sentido de reestruturas, deixar o que era rígido para trás e criar uma estrutura nova mais inovadora e alinhada a seus potenciais.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Você está agora bem mais consciente de seu senso de identidade e pautado naquilo que é essencial. Isso lhe permite ousar mais, buscar novos horizontes e possibilidades na vida. Tenha mais fé em si mesmo e em seus potenciais. Viva a praticidade, mas com um senso de alegria, aventura e inovação. Revolucione a si mesmo e sua fé, ousando sair do lugar comum.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Você passa agora por um período de transformações emocionais profundas, mas também rápidas e objetivas. A consciência de questões emocionais, familiares e/ou passadas lhe facilita a conexão com o lado transmutador e revolucionário. Busque inovar com consciência suas emoções, assim como a vivência da sexualidade e bens conjuntos. Liberdade emocional.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Há agora necessidade de se inovar nas relações humanas e na mente. Muito em especial você está consciente de suas ideias e isso lhe facilita abordar o outro no sentido de mudanças realistas, mas fora da caixa. Deve ousar assumir mais o valor das parcerias, mas sabendo também de seus limites e atenção na forma como se comunica.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este período lhe traz forte consciência aplicada ao plano material. Está trabalhando seu senso de valor próprio, o que por sua vez permite que mudanças valorosas se façam no seu trabalho, saúde e rotinas. Força atrativa de recursos e possibilidades, mas deve ser fiel à valorização de si mesmo e seus talentos. Inovações nas rotinas e estruturas materiais facilitada.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz grande consciência de si mesmo. O Sol no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz focar em seu brilho. O aspecto benéfico a Urano facilita um romper de velhas limitações, lhe trazendo uma expressão pessoal mais ousada e alinhada com sua verdadeira identidade. Foco na transformação de si mesmo e fidelidade à essência.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Urano, seu regente, recebe aspecto benéfico do Sol. Você está revolucionando as estruturas pessoais, familiares e emocionais e o dia de hoje lhe traz clareza espiritual e/ou emocional para realizar tais mudanças. Momento para se ter mais liberdade e objetividade, saindo de padrões emocionais desgastantes e permitindo que as mudanças lhe levem a lugares melhores em breve, já que seu novo ciclo chegará logo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Ocorre agora uma mudança facilitada em termos de comunicação e grupos para você. Está mais irreverente e buscando comunicar com mais autenticidade e irreverência. Busque honestidade e realismo na mente para comunicar o que for essencial (lembrando que Mercúrio retrógrado lhe pede atenção a tudo que comunica). Renovação e expansão da mente em alta.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com