Horóscopo do dia (04/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Amor e liberdade

O sextil de Vênus em Aquário e Júpiter em Áries nos traz um equilíbrio entre relacionar e ser livre. Estamos abertos ao amor e parcerias, sob uma luz já irreverente e hoje há um forte impulso de liberdade, expansão e atitude facilitando o processo. Otimismo também comas finanças, trazendo confiança e fé nas melhorias e novidades.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz grande ímpeto para se relacionar, mas sendo muito fiel a si mesmo. Júpiter no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz alegria, confiança em si mesmo e expansividade, levando-o a buscar interações no amor, com amizades e grupos. Também valorização e expansão de causas e projetos em prol da coletividade e do planeta.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, recebe aspecto benéfico de Júpiter. Aqui há uma busca por valorização de carreira e o ímpeto emocional, espiritual e/ou subconsciente lhe facilita o processo. Alinhamento benéfico das emoções com o lado prático. Você está se libertando de antigos complexos emocionais e isto lhe facilita um desabrochar no campo da carreira e da projeção no mundo de forma atrativa.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz necessidade de expandir com grupos, amizades e causas, mas tudo isso havendo um denominador comum no terreno dos princípios, objetivos e ética. A fé e a razão se equilibram mutuamente agora. Há uma busca por mais aventura e otimismo com as pessoas e na vida no geral. Expansão otimista no contato humano.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz a possibilidade de crescimento material e de autoridade alinhado com valores e bens conjuntos, assim como heranças e esforços entre mais pessoas. Você é chamado a ter mais autoridade e expandir sua atuação no mundo, mas se lembrando de se alinhar com outros de forma saudável e objetiva. Consciência expansiva em termos de sexualidade e afetividade, mas com senso de individualidade.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe permite uma grande expansão em termos de relacionamentos e parcerias. Há fé, otimismo e alegria para se expandir em conjunto, buscar novos horizontes e ideias superiores que te unam ao outro. Saturno ainda passa pelo setor das relações no seu caso, trazendo também um tom de realismo aliado a essa expansão e otimismo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe facilita transformar seus valores materiais, rotina e saúde de maneira amorosa e prazerosa. Você está se libertando de questões e complexos emocionais profundos e descobrindo que a vida material pode e deve ser também prazerosa. Também a sexualidade e afetividade estão beneficiadas para serem vividas com a devida liberdade.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, recebe aspecto benéfico de Júpiter. Você está bem mais conectado com seu poder de atração, beleza e criatividade. Tudo isso agora lhe favorece a expansão dos relacionamentos e vida social. Busque ser generoso quanto a doar um pouco mais de si nas relações. Seu carisma, inovação e amor podem ser um bálsamo para outras pessoas e lhe trazer realização pessoal.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe facilita enxergar o melhor de sua vida pessoal, lar, família e emoções. Mesmo com desafios, há um otimismo para se trabalhar em prol das mudanças necessárias. Expansão de trabalho que é significativa também na vida pessoal. Busque liberdade na relação com os familiares e bens materiais, sendo você mesmo, mas também cooperando e trabalhando.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, faz aspecto benéfico com Vênus. Sua expressão pessoal está aumentada e isso lhe facilita a comunicação carismática, cooperativa e a relação com as pessoas no geral. Seu brilho, carisma e identidade única podem lhe favorecer muito na interação com os outros, sendo amável e simpático, mas também com tom honesto e objetivo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz emoções e sentimentos mais expansivos que facilitam a vivência do prazer material, expansão dos lucros e talentos, mas com senso de propósito. Melhorias no lar podem ser benéficas. Sua força de vontade está alta; escute suas emoções e se liberte do passado, enxergando as muitas possibilidades materiais e de realização no presente.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz carisma aumentado. Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe aumenta muito sua beleza, atratividade e senso de cooperação. O aspecto benéfico a Júpiter facilita a comunicação deste carisma. Sua fala está expansiva e assertiva, mas aliada a um senso de cooperação e empatia. Busque comunicar, mas sendo solidário.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Júpiter, seu regente, faz aspecto benéfico com Vênus. O dia de hoje lhe favorece a expansão material, financeira e objetiva com força e assertividade, sendo auxiliado por um senso de valor emocional e espiritual que lhe favorece enxergar as possibilidades materiais. Espiritual e material unidos em harmonia. Busque seus recursos criativos para expandir.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com