Horóscopo do dia (01/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Feliz Ano Novo!

2023 será regido pela Lua. Será um ano com forte ênfase na busca por questões emocionais, pessoais, afetivas e familiares. Excelente ano para se cuidar mais da saúde emocional e psíquica, assim como colocar a vida pessoal em dia. A Lua muda de fases rapidamente, trazendo uma energia mais dinâmica. Ano 7 pela numerologia, traz rompimento com velhos padrões e ordens, energia de transformação rápida, busca por espiritualidade e ciência. Busca por sabedoria superior e instintiva.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, inicia o ano ainda retrógrado em Gêmeos, lhe pedindo ponderação de sua ação e expressão, muito em especial verbal. Júpiter no seu signo lhe trará grande ímpeto, impulso e força de vontade neste ano, assim como o Norte que também estará em Áries neste ano. Busque sua força e valor pessoal com otimismo neste ano.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este ano lhe traz grandes possibilidades com Júpiter, Urano e Nodo Norte passando pelo seu signo. Você é chamado neste ano a expandir sua atuação pessoal com alegria, valor próprio e quebra de padrões estagnados. Vênus, sua regente, ficará retrógrada em Leão, lhe fazendo resgatar um senso de segurança e valorização pessoal grande. Busque seu espaço neste ano.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, começa o ano retrógrado em Capricórnio. Este início de ano lhe pede revisão comprometida e realista de emoções profundas e valores partilhados. Este ano lhe trará a necessidade de desbravar suas questões subconscientes e ampliar seus horizontes, assim como se abrir mais para o contato social e humano. Busque amplitude e inovação neste ano.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este é um ano importante para você, sendo regido pela Lua, a regente do ano. A busca por suas emoções será intensa, mas muito num sentido de desapego de coisas passadas e busca por novas realizações no mundo. Suas emoções são uma base, mas que te impulsionam para maiores realizações. Busque independência e sair do lugar comum neste ano.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este ano lhe traz grandes oportunidades de crescimento profissional e expansões no geral. Pode ser desafiado na relação com as pessoas intensamente, mas deve abrir mão de velhos apegos. Lilith passa a maior parte do ano no seu signo, te relembrando que deve assumir seu magnetismo de criatividade e defender seu espaço pessoal. Busque refletir onde não foi fiel a si mesmo e faça diferente neste ano.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, começa o ano retrógrado em Capricórnio. Deve ponderar neste início de ano onde precisa assumir mais seu poder pessoal e sua vibração de comando. Busque fidelidade à sua consciência. Lilith passará pelo seu signo, lhe trazendo forte magnetismo de realização, mas devendo tomar cuidado com repressões e críticas excessivas. Busque nesse ano transformação emocional e espiritual com alegria e fé.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este ano lhe pede que saia um pouco de si e busque aprofundamento nas relações, algo que lhe é um tanto natural. Está aprofundando na solidez e transformação dos valores conjuntos e em breve na necessidade de identidade nas relações e vida social. Vênus, sua regente, ficará retrógrada em Leão, lhe fazendo resgatar um pouco mais da alegria e prazer de amar. Busque nesse ano enxergar os outros e vivenciar a partilha.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, inicia o ano ainda retrógrado, lhe pedindo ponderação no uso das emoções profundas. Plutão, seu outro regente, fará sua primeira entrada em Aquário, lhe pedindo transformações profundas e objetivas, muito em especial no campo íntimo, familiar e pessoal. Haverá uma forte busca por relações e também ser útil e trabalhar com intensidade. Busque neste ano servir, relacionar e desapegar do passado.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, passa pelos intensos signos de Áries e Touro. Haverá forte ênfase em sua vida pessoal e também familiar. Busque se afirmar em sua identidade e senso de valor próprio. Expansões ligadas à criatividade, espaço pessoal, romances, assim como trabalho, saúde e rotinas. Busque viver uma vida rica, expansiva e valorosa neste ano.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Saturno, seu regente, entrará no signo de Peixes, lhe trazendo um tanto mais de suavização e sensibilidade. Ele transita pelo seu setor mental, lhe pedindo que lapide algumas arestas intelectuais. Plutão ainda passa pelo seu signo, lhe trazendo transformações profundas. Busque neste ano mais tempo para interiorização, vida pessoal, lar e se acolha.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A posição de Urano continua lhe trazendo inovações e mudanças no campo familiar e emocional, mas Júpiter vem neste setor trazendo libertação agora. Saturno, seu outro regente, entra em Peixes e lhe suaviza mais. Plutão faz a primeira entrada no seu signo neste ano, lhe trazendo um início de transformação pessoal profunda. Busque interiorização e racionalidade neste ano.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Netuno continua no seu signo este ano, lhe aumentando a sensibilidade no geral. Seu outro regente, Júpiter, lhe traz expansões no campo material e intelectual facilitadas. Saturno entra neste ano no seu signo, lhe motivando a ser bem mais realista, estabelecer limites e amadurecer. Busque comunicação, valor próprio e realizações materiais neste ano.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com