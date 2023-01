Horóscopo do dia (31/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Transformando valores

A conjunção de Vênus e Plutão em Capricórnio traz a necessidade de uma transformação profunda tanto no senso de valor próprio quanto no de parcerias. Este processo nos pede seriedade e amadurecimento. Busque identificar os pontos frágeis das relações e em seu valor próprio, transformando e fortalecendo.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este momento lhe traz profundas transformações, em especial no seu valor com o profissional e também como autoridade. Busque entender o que não funciona mais ou se sua imagem profissional já não reflete quem você é e seus valores. Busque entender se não está sendo desvalorizado ou se abusam de seu trabalho. Revisão também de parcerias profissionais.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, se encontra com Plutão. Questões ligadas aos seus princípios e valores na vida são questionadas. A necessidade de expandir valores e amores será alta, mas será preciso identificar as limitações e crenças que te impedem. Busque resignificar suas crenças e visões de mundo, saindo do pessimismo e buscando força transformadora.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Ocorre hoje um aprofundamento na questão dos valores compartilhados. Questões ligadas a heranças e partilhas podem ser desafiadoras, mas pedem um olhar renovado e maduro. Na sexualidade haverá grande profundidade, mas também será preciso encarar os medos, repressões e tabus, transformando essa energia em receptividade madura e realista.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este momento lhe traz transformações intensas nas parcerias, casamento e vida social. Busque ter um olhar honesto para tudo aquilo que é limitado e aprisionante na relação com o outro. Também na vida social busque entender se, ao tentar agradar os outros, está se ferindo ou ultrapassando seus limites ou valores próprios. Aprofundamento maduro nas relações.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O momento lhe pede transformação profunda de seu senso de valor no trabalho. Busque enxergar onde tem se desvalorizado ou por quais motivos não tem prosperado o quanto deveria. Busque resignificar seu trabalho e fortaleça o valor daquilo que faz. Relações de trabalho podem trazer transformações. Também reformule sua alimentação e conexão amorosa com o corpo físico.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Você deve agora reavaliar a expressão criativa de si mesmo e de seu senso de valor pessoal. Seu lado espontâneo, aventureiro e único lhe pede mais valorização e expressividade. Busque sair um pouco dos julgamentos racionais e se permita mais aventura com intensidade, também se permita o romance, a sexualidade e a vaidade na medida certa.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, se encontra com Plutão. Questões relacionadas à família e valores pedem transformação amadurecida. Questões ligadas a bens familiares ou como se processam as relações no meio familiar podem ser desafiadoras. Busque ter um olhar maduro, sabendo respeitar o limite de cada um. Saiba também diferenciar o que é seu e o que é do outro.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Plutão, seu regente, se encontra com Vênus. Este momento te pede transformação de conceitos, ideias e relações. Busque se permitir transformação de ideias fixas ou de visões unilateriais. As relações de seu entorno podem ser transformadoras e trazer profundas reflexões. Necessidade de afirmar e verbalizar seu valor e senso de prosperidade.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este período lhe traz profundas transformações, em especial na questão financeira e nos valores pessoais. Você está reformulando seu senso de apropriação de si mesmo e de amor próprio. Busque deixar ir qualquer senso de menos valia, abraçando o melhor que tem a oferecer. Capacidade de transformar as realidades materiais e ganhar muito, mas precisará de um olhar honesto para consigo mesmo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A conjunção de Vênus e Plutão no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz profundas transformações no seu senso de valor próprio e no quanto está receptivo às relações. Busque entender onde se rejeita, quais os seus medos, onde deixou de se valorizar. Essa transformação lhe facilita expressar ais amor a si mesmo e, por consequência, aos outros.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este período lhe traz grandes transformações no senso de valor próprio e compartilhado. Você está reciclando esta energia, portanto busque entender questões profundas, subconscientes e sutis que podem estar lhe sabotando. Aprofundamento também nas parcerias e valorização espiritual. Resignificação profunda de finanças e amores; busque meditação, prece e ações sutis para facilitar esta cura.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Ocorrem agora profundas transformações nas relações, em especial nas amizades e grupos. Busque entender se não deixou os valores de grupo, de amizades e mesmo os valores da massa lhe influenciarem. Você terá forte magnetismo para se relacionar, mas deve respeitar seu senso de valor próprio e não cair em manipulações. Resignifique as relações e seu papel social.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com