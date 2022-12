Horóscopo do dia (29/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Mercúrio retrógrado com Vênus

Mercúrio entra em movimento retrógrado em Capricórnio. Somos chamados a repensar com seriedade e pragmatismo. Questões de comunicação e imagem profissional demandam revisão, assim como objetivos futuros e metas de realização. A conjunção de Vênus com Mercúrio nos leva a pensar maneiras mais eficientes de nos comunicar e interagir. Revisão também de valores pessoais, posses, relacionamentos e compromissos no amor e parcerias.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

As próximas três semanas lhe pedem revisão de seus compromissos, carreira, imagem e comunicação profissional, assim como na forma como comunica e exerce autoridade. Busque repensar planos profissionais e metas. A conjunção a Vênus faz deste um excelente momento para revisar seu valor profissional, buscando melhor expressão de seus talentos.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

As próximas três semanas lhe pedem revisão de seus objetivos futuros, fé, metas e expansões. Busque dentro de si o que deve resgatar na ligação com o divino e nos planos de crescimento. O encontro de Mercúrio com sua regente, Vênus, lhe pede mais flexibilidade e adaptabilidade, buscando valorizar o que lhe faz feliz, traz prazer, crescimento e valor reais.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

As próximas três semanas lhe pedem revisão de suas emoções profundas e como as comunica. Mercúrio, seu regente, lhe convida a um mergulho interior com compromisso, buscando integrar emoções difíceis e transmutar o que for preciso. A conjunção a Vênus lhe pede uma revisão honesta de valores. Em especial no que se refere a valores compartilhados, busque entender as possibilidades e o que deve ser mudado. Revisão também de como dá e recebe afeto e vive a sexualidade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

As próximas três semanas lhe pedem revisão das relações e parcerias. Será preciso ter um olhar sério e mais introspectivo, avaliando com pragmatismo o que não funciona na vivência com o outro. A conjunção a Vênus enfatiza ainda mais necessidade de revisão de relacionamentos, casamento, amor romântico, parcerias e vida social. Mas use este tempo para refletir e não comunicar impulsivamente.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

As próximas três semanas lhe pedem revisão do mundo material e seu andamento. Rotinas, trabalho, saúde, tudo isso deverá ser feito com o dobro de atenção e repensado. A conjunção a e Vênus pede revisão do valor de tudo aquilo que se faz no campo material e prático. Será preciso um olhar mais maduro para lapidar as arestas, em especial onde há indulgência, preguiça ou falta de vontade.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

As próximas três semanas lhe pedem revisão de sua expressão pessoal e criatividade. Mercúrio, seu regente, lhe pede conexão interna com quem você realmente é e deseja. A conjunção a Vênus pede uma revisão honesta e realista de valores, em especial na criatividade. Busque revisar a qualidade de tudo o que produz. Também os romances pedem um olhar mais flexível. Bom momento para repensar também os valores que passa aos filhos.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

As próximas três semanas lhe pedem revisão de questões emocionais, familiares, pessoais e/ou passadas. Busque ponderar com realismo quanto a estruturas materiais e familiares e a necessidade de limites nas relações pessoais. O encontro de Mercúrio com sua regente, Vênus, lhe pede um diálogo flexível, porém com senso de limites. Busque alternativas quanto às emoções, lar e relações mais próximas. Excelente para uma reavaliação emocional objetiva e madura.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

As próximas três semanas lhe pedem revisão de tudo quanto comunica e pensa. Busque deixar ir velhas ideias e revise tudo que vai publicar ou falar. A conjunção de Mercúrio e Vênus lhe traz necessidade de revisão de valores e conceitos. Reciclagem do valor dos estudos e da comunicação. Reflita bem antes de verbalizar o que for ou deseja. Revisão também da relação com irmãos, parentes e vizinhos com amor, mas maturidade e limites.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

As próximas três semanas lhe pedem revisão de questões materiais e financeiras. Busque refletir bem antes de gastar, além de pensar em estratégias. Bom para reciclar e organizar seus espaços. A conjunção de Mercúrio e Vênus lhe traz necessidade de revisão de seus valores pessoais, talentos e finanças. Este é um excelente período para enxergar como se desvaloriza, onde não assume seu senso de merecimento e valor próprio e mudar isso.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

As próximas três semanas lhe pedem revisão de si mesmo, como age e se apresenta. Mercúrio retrógrado no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede que escute mais a si mesmo e suas necessidades pessoais. A conjunção a Vênus reforça como deve ter um compromisso para consigo e seu valor próprio. Busque reavaliar como se valorizar, se amar e ter mais beleza e prazer em sua vida, mas sem perder o tom realista do seu signo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

As próximas três semanas lhe pedem revisão de questões espirituais, emocionais e subconscientes. Busque espaço para meditar, refletir e interiorizar. A conjunção a Vênus pode trazer à tona questões de relacionamentos do passado, que lhe pedem um olhar mais objetivo. Seja flexível na sua capacidade de doar amor incondicionalmente, buscando maior comunhão com o divino e de maneira holística, mas dentro de um senso de limites justo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

As próximas três semanas lhe pedem revisão de sua relação com o coletivo, amizades, grupo e causas. A conjunção a Vênus lhe traz necessidade de revisão de relacionamentos e valores, em especial no contexto das amizades, com grupos, nas redes sociais e projetos e causas. Busque entender com mais flexibilidade que pode e deve se relacionar e comunicar estabelecendo limites mais claros. Questionamento de valores coletivos e grupais. Revise bem antes de publicar o que seja.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com