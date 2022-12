Jornalista Aline Midlej anuncia que está grávida e revela sexo do bebê

Aline e Rodrigo (foto: Reprodução/Instagram/@rodcebrian)

Grávida da primeira filha, a jornalista Aline Midlej, 39, contou aos seguidores do Instagram que se tornou mãe de uma menina, fruto do relacionamento com o diretor Rodrigo Cebrian.

O casal está junto há três anos e se conheceu no ar, durante uma entrevista ao vivo. "A gente se apaixonou no ar. Fiz uma pergunta para ele, que não me achava e brinquei: 'Estou aqui, a voz do além'", disse em entrevista ao jornal O Globo.

Na tarde de Natal neste domingo (25), Aline também revelou o nome escolhido: Celeste. O marido da apresentadora também compartilhou a novidade com fotos da barriguinha de Aline, já aparente, junto com uma reflexão sobre o ano.

"2022 foi um ano intenso e repleto de conquistas, superações, lutas, reconexões e que nos mostrou a importância do amor, das nossas redes de amor. A família é uma delas, para muitos a mais importante, seja a família herdada como a família construída", escreveu.

Rodrigo beija barriga da grávida Aline (foto: Reprodução/Instagram/@alinemidlej/)

O diretor disse que a filha é um sinal de esperança para um ano melhor e agradeceu parentes e familiares pelo acolhimento e união. "Nada melhor para esse final de ano, apontando para um 2023 repleto de esperança, do que compartilhar a gestação de uma nova vida! Celeste é fruto de um amor coletivo, da paixão de um encontro e do acolhimento das nossas muitas famílias", completou.

"Como falei, somos muitas famílias e a Celeste tem muita sorte de já estar crescendo dentro da melhor mãe do mundo", finalizou.