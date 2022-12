Horóscopo do dia (24/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Relacionando com maturidade

Ocorre hoje um stellium (conjunção) de Lua, Mercúrio, Vênus e Plutão em Capricórnio. Somos chamados a nos relacionar e trocar com os semelhantes, mas sabendo muito bem dos nossos limites pelo colorido do signo da cabra. Busque um olhar mais maduro e objetivo quanto às pessoas e comunicações. Marte retrógrado nos pede interiorização de nossos impulsos com a racionalização típica geminiana, assim como Júpiter ariano nos pede fidelidade a nós próprios.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você passa por um processo de amadurecimento e libertação pessoal. Há um senso de compromisso que fala alto, em especial hoje, mas que lhe permite honrar compromissos sem deixar de ser você mesmo. Atenção ao seu regente, Marte, que está retrógrado e lhe pede que busque dentro de si mesmo suas motivações e reorganização de seus impulsos.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe traz forte enraizamento em seus princípios, fé e visões de mundo, assim como aumenta seu compromisso para com seu eixo ético. Vênus, sua regente, está neste setor em Capricórnio, reforçando seu compromisso com seus valores mais amplos. Você é chamado a ser fiel a si mesmo e ter firmeza de posicionamento, mas tendo também maturidade ao se relacionar com os semelhantes.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Ocorre agora uma forte ênfase de planetas no seu setor emocional profundo. Você deve encarar suas emoções de frente, mas com senso de maturidade e compromisso. Mercúrio,seu regente, está estacionário aqui, lhe relembrando de ouvir sua voz interna e instintos primeiro. O mesmo é válido para Marte retrógrado no seu signo. Busque meditação e recolhimento quando preciso, integrando impulsos importantes com maturidade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz intensa ênfase nas relações e na maneira como deve transformá-las e vivenciar esse campo com maturidade e senso de limites. Seu senso de compromisso está aumentado, mas saiba ter uma visão pragmática. A Lua, sua regente, também se encontra neste setor e lhe traz esse senso de compromisso, mas também de sair um pouco mais de si mesmo e ser forte por muitos.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz forte ênfase no mundo material e seu andamento. Questões de rotina, tarefas, trabalho e/ou saúde podem lhe demandar. Busque cumprir suas tarefas com primor. As relações pedem um senso crítico realista. O Sol, seu regente, se encontra neste setor e lhe pede que tenha disposição e compromisso para servir, ser útil e viver o material.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz forte ênfase em ser você mesmo, busca sua autenticidade e posicionamento. Você está enxergando melhor seu poder pessoal e criatividade. Mercúrio, seu regente, está quase retrógrado e se encontra neste setor, lhe relembrando de se conectar com sua consciência antes de tudo. Se relacione, mas seja fiel aos seus princípios com maturidade.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Há agora uma forte ênfase para você nas questões emocionais, pessoais, familiares e/ou passadas. Busque ter um senso de maturidade e pragmatismo para se lidar com tais questões. Vênus, sua regente, se encontra aqui e lhe pede que se relacione com os demais, mas sem perder o senso de limites. Aprofundamentos emocionais, mas sem exaltações.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Há uma forte ênfase na sua comunicação agora. Busque estar aberto ao diálogo e trocas, mas com senso de maturidade e limites. Plutão, seu regente, se encontra aqui, lhe desafiando na profundidade do conteúdo que está veiculando. Você é chamado a interagir e conviver, mas buscando renovação e saindo da zona de conforto. Comunique com maturidade e realismo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz forte ênfase em seu senso de valor pessoal, finanças e posses. Busque ter um olhar pragmático e realista, cumprindo com seus deveres e sendo fiel aos seus princípios e valores. Júpiter, seu regente, está no intenso signo de Áries e lhe traz maior força de posicionamento, mas deve ter parcimônia e realismo para saber dosar a si mesmo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Há agora uma forte ênfase no seu signo (solar ou ascendente) que lhe faz se colocar em primeiro lugar. Busque segurança em si mesmo para se relacionar com maturidade. Você é chamado a ser fiel à sua essência e ter realismo para se posicionar com maturidade. Saturno, seu regente, lhe traz fidelidade a seu sistema de valores e realismo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz forte ênfase nas questões espirituais e/ou subconscientes. Este é um período que lhe pede interiorização e renovação emocional. Busque entender suas questões subjetivas com maturidade. Seus regentes, Saturno e Urano, lhe pedem que estruture mais a si mesmo e busque renovação íntima verdadeira. Se permita seu tempo e solitude quando sentir que precise.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz forte ênfase no contato humano. Seu senso de compromisso para com o bem estar de todos será alto, mas também se permitindo autonomia e seu espaço quando necessário. Esteja aberto a auxiliar e estar em contato com os semelhantes, mas de maneira inovadora. Netuno e Júpiter, seus regentes, lhe trazem muita conexão para consigo mesmo.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com