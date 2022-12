Horóscopo do dia (22/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Renovando valores

O trígono entre Vênus em Capricórnio e Urano em Touro nos traz facilidade de inovar e revolucionar o amor e as finanças, mas sem perder o senso de compromisso, realidade e pragmatismo. Busca por renovação material e objetiva com compromisso de valor.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Há um forte senso de valorização de seu lado profissional que lhe facilita a busca por inovações financeiras reais. Busque estar firme e comprometido com seu carisma e valor profissional. Veja se está ganhando o que merece ou busque a partir disso reformular formas inovadoras de lucrar e agregar. Visibilidade através de comunicações em alta.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, faz aspecto benéfico com Urano em Touro. Você tem valorizado seu senso de expansão, fé, aventura e crescimento e tudo isso lhe facilita se expressar com mais ousadia e irreverência. Expansões ligadas a uma reformulação do amor (próprio e compartilhado) lhe facilitam maior liberdade pessoal e renovação da imagem que projeta e como direciona sua vida.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A vivência dos valores partilhados, heranças, transformações profundas, sexualidade e/ou aprofundamento emocional lhe reforçam agora a necessidade de renovar sua busca espiritual e/ou questões psicológicas e subconscientes. O momento lhe pede que acolha e se abra mais no campo da sensibilidade, destrinchando traumas antigos e curando questões passadas, em especial no senso de valorização e de ser autentico.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você passa por transformações profundas na forma como se relaciona com os outros. As parcerias e o amor romântico podem lhe demandar transformações, mas isso hoje facilita o seu processo de abrir a cabeça e buscar alternativas mais racionais e objetivas. Busque sair um pouco de si mesmo, enxergando sua vida de relações como alguém de fora (ou peça ajuda a amigos e pessoas imparciais). Se abra para a renovação no campo social e humano.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Você é chamado agora a inovar suas estruturas de carreira e visibilidade no mundo. Mas para isso tem transformado o senso de valor do seu trabalho, serviços e/ou produtos. O dia de hoje lhe facilita esse comprometimento com seus esforços no campo material, assim como a visibilidade que tudo isso pode ter neste período.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Vênus e Urano em aspecto benéfico nos demais signos de terra lhe facilitam encarar o amor, relações e finanças de maneira mais otimista, livre e autentica, mas sem perder seu natural realismo e pragmatismo. Este é um momento para se valorizar mais e buscar propostas mais expansivas, otimistas e voltadas para a construção de seu futuro.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, faz aspecto benéfico com Urano em Touro. As questões emocionais tem lhe demandado e agora há uma facilidade em transformá-las. Em especial as relações familiares, questões ligadas aos bens comuns e afins, busque um olhar aberto para as mudanças e renovações. Valorize aquilo que se tem em conjunto (ou que pode vir a ter em novas relações), mas com senso de compromisso realista e inovador.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Você é chamado a se abrir mais para as relações e o amor romântico, mas precisa mudar padrões antigos no sentir e interagir. Há uma facilidade agora para falar sobre amor, parcerias e finanças conjuntas que permite que tais transformações se processem. Ouse valorizar mais as relações que merecem ser valorizadas, assim como desapegar do que não tem valor real.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A vida lhe convida agora a estar mais aterrado e sintonizado com o mundo material, mas de forma inovadora. Busque estar alinhado e comprometido com seu senso de valor próprio e talentos. Isso lhe facilita renovar seu trabalho, saúde, métodos e rotinas. Valorize seu serviço, produto e/ou força de trabalho, já que há possibilidades de novidades e expansões agora.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe confere grande carisma, valor próprio, sociabilidade e senso de prazer. O aspecto benéfico a Urano lhe traz a possibilidade de se expressar mais verdadeiramente a partir disto. Ouse expressar seu lado mais amável, atrativo e valoroso, se permitindo mais espontaneidade, criatividade e coragem, mas tudo isso com seu natural pragmatismo e conexão com o campo material.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Urano, seu regente, faz aspecto benéfico com Vênus em Capricórnio. Você passa por verdadeiras revoluções no campo pessoal, familiar e emocional. Tudo isso agora é facilitado caso você tenha um olhar honesto para suas questões emocionais, subconscientes e tenha mais compromisso com seu lado espiritual e/ou terapêutico. Lembre-se que cultivar esse lado sutil com compromisso pode te trazer libertações profundas neste campo pessoal.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe pede que esteja aberto a partilhar com todos aquilo que é valoroso, se abrir para amizades, grupos e questões alternativas, mas com senso de limites e realismo. Isso lhe facilita agora quebrar velhos padrões mentais e expandir sua mente e comunicação de forma aprimorada. Os valores partilhados podem lhe ser muito benéficos agora.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com