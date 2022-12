Horóscopo do dia (21/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Sol em Capricórnio

O Sol entra em Capricórnio. Os próximos 30 dias são marcados pela consciência de nossos compromissos, ambições, busca por realização material, uso da autoridade e senso de limites. O brilho aqui vem de uma atitude madura, pragmática e segura de si mesmo e de sua experiência. O Solstício de Verão (Hemisfério Sul) marca a entrada da nova estação e do novo ciclo que se inicia, enfatizando a clareza de seguir nosso dharma e caminho de vida.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Os próximos trinta dias serão marcados pela consciência de sua autoridade, seu caminho como adulto responsável por si mesmo e direcionando a própria vida através de escolhas e suas consequências. Seu papel como pai ou mãe também será fortemente enfatizado. Busca por clarear os caminhos profissionais e intensa projeção no mundo se faz presente.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Os próximos trinta dias serão marcados pela consciência de seus objetivos futuros, crenças, fé, estudos superiores e mente intuitiva. Seu brilho virá da coragem de concretizar suas visões e ousar fazer ainda mais pelo seu senso de aventura e fé em si mesmo e na vida. Vênus, sua regente, também se encontra aqui, reforçando seu senso de valorização de tudo isso.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Os próximos trinta dias serão marcados pela consciência de suas emoções profundas. Este é um período que lhe pede mergulho nas questões emocionais, mas com maturidade, pragmatismo e realismo. Busque lapidar arestas nas questões emocionais, na partilha de bens e na sexualidade. Mercúrio, seu regente, também se encontra aqui, lhe trazendo sagacidade e flexibilidade para lidar com estas questões.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Os próximos trinta dias serão marcados pela consciência das parcerias e vida social. Terá muita consciência e clareza de como se relacionar com o outro. Busca por um senso de identidade de casal. Clareza de propósito em conjunto. Será preciso um tanto de maturidade, realismo e senso de limites para trazer senso de propósito real na vida em conjunto.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Os próximos trinta dias serão marcados pela consciência da vida material e seu funcionamento. Seu brilho deve ser colocado a serviço, já que o Sol, seu regente, passa por este setor tão pragmático. Busque lapidar as próprias arestas, tendo senso crítico para consigo mesmo. Limpeza, purificação e lapidação da saúde, trabalho e serviço.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Os próximos trinta dias serão marcados pela consciência de seu poder pessoal, criatividade e brilho único. Busque seguir sua consciência e se valorize com amadurecimento. Brilho ligado a assumir o próprio caminho, viver aventuras, se arriscar e deixar seu lado espontâneo livre. Mercúrio, seu regente, também se encontra aqui e lhe traz capacidade de verbalizar a si mesmo com propriedade e clareza.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Os próximos trinta dias serão marcados pela consciência de suas emoções pessoais, vida pessoal, família e questões do passado. Este período lhe auxilia a clarear estas esferas da vida. Seu senso de propósito junto de outras pessoas se faz forte, mas pede maturação e realismo. Vênus, sua regente, se encontra aqui, lhe auxiliando na valorização de pessoas e sentimentos.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Os próximos trinta dias serão marcados pela consciência de suas faculdades mentais e comunicativas. Terá muita clareza de propósito ao se comunicar, falando aquilo que é real com maturidade e senso de limites. Uso brilhante da mente no comprometimento com os estudos e possibilidades. Plutão, seu regente, também se encontra aqui e lhe traz capacidade de aprofundar muitíssimo em suas faculdades mentais.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Os próximos trinta dias serão marcados pela consciência de seus valores pessoais, vida financeira, talentos e relação com os bens materiais. Excelente período para buscar mais praticidade, prazer e aterramento. Haverá clareza na questão financeira e como gerir seus bens. Senso de propósito material e financeiro facilitado.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Feliz aniversário! O Sol retorna à posição de seu nascimento. Os próximos trinta dias serão marcados pela consciência de si mesmo e de todas as suas naturais qualidades tais como: paciência, ambição, senso de limites, autoridade, maturação e realismo. Seu senso de propósito e de individualidade se fazem altos. Estará mais vitalizado e com senso de propósito mais claro.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Os próximos trinta dias serão marcados pela consciência de suas questões subconscientes. Estamos há um mês e pouco para seu aniversário, portanto você entra em um período de reciclagem das questões não trabalhadas do último ciclo. Será preciso compromisso para com a lapidação emocional com consciência. Recorra ao espiritual, psicológico, arte, oração e qualquer recurso que lhe permita limpar e transcender os velhos padrões emocionais.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Os próximos trinta dias serão marcados pela consciência das relações em grupo e da sua participação na coletividade. Seu brilho virá do auxílio fraterno e humano a todos e também às causas planetárias. Terá clareza de que não é uma pessoa isolada, mas que possui o compromisso de auxiliar a todos. Mas isto também exige um senso de limites e responsabilidade.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com