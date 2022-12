Horóscopo do dia (19/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Purgando emoções

A Lua Minguante entra em Escorpião. Aqui devemos purgar velhas emoções tóxicas. Permita a transformação e tente não se identificar em excesso com tais emoções. O Nodo Sul também em Escorpião mostra que não devemos nos apegar à dependência emocional, fazer jogos de poder ou viver o lado sexual de maneira inconsequente. Vênus em trígono com o Nodo Norte em Touro nos relembra que é preciso ter o compromisso de nos valorizar, até mesmo para se ter um melhor e mais saudável parâmetro nas relações e trocas.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Hoje é um dia que lhe pede desapego de emoções desgastadas. Estará em contato com sua profundidade, mas use da sabedoria da Minguante para deixar ir. As questões dos bens e valores conjuntos também pedem transformação. Lembre-se que você é o responsável por si mesmo e busque integrar seu senso de valor próprio.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

As parcerias, casamento e tudo que envolva o outro lhe pede um maior desapego. Suas emoções neste sentido serão intensas, mas aprenda a enxergar o outro e suas ações com mais imparcialidade. Deixe ir também uma possível sensação de apego e posse sobre o outro. Busque aquilo que faz você ser você mesmo, se conecte com seus princípios e aí sim terá um parâmetro bom na área dos relacionamentos e parcerias.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

As relações de trabalho e com prestadores de serviço lhe pedem mais desapego. Saiba transformar sua relação com tais pessoas, mesmo quando elas lhe testem e desafiem. Também sua relação com sua saúde e corpo físico pede transformação. Busque suas motivações mais profundas para transformar sua vida material e prática.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Emoções intensas pedem expressão, porém a fase Minguante lhe pede mais sabedoria e discernimento em tal expressão. Deve ecoar os excessos de personalismo e de si mesmo, buscando uma visão mais abrangente, livre e racional nas relações e na vida. A fase Minguante te pede que olhe também mais para dentro com honestidade e encarando seus medos e questões mais difíceis para que se cure.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Emoções intensas (em especial ligadas à vida familiar ou subjetiva) podem lhe tomar, porém é preciso que use de calma e discernimento. Mas será preciso discernimento, maturidade e realismo. Você é chamado a ser mais independente e dono de si mesmo. Use destas qualidades para analisar bem suas emoções antes de deixá-las sair num rompante

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua mente está hoje passando por um processo de limpeza. Permita que ideias velhas sejam limpas e purgadas. A vida lhe pede nova expressão pessoal que seja mais otimista, corajosa e fiel à própria essência. Mas muitas vezes crenças limitantes impedem o processo e por isso é preciso estar com a mente aberta a percepções diferentes e abrangentes.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe pede desapego das estagnações e velhos valores. Não há espaço para preguiça ou rigidez. Deixe ir aquilo que aparenta conforto, mas na verdade é um peso. Suas emoções profundas lhe darão uma ideia das estagnações que devem ser trabalhadas. Esteja aberto aos processos de transformação, pois serão muito benéficos.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A Lua Minguante no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede maior desapego de emoções intensas que possa estar sentindo. Aprenda a se apropriar do seu lado emocional com mais sabedoria. A busca por maior imparcialidade e estar aberto a ouvir os outros será benéfica. Desapego do passado e busca por visões de vida alternativas de vida em alta.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Questões emocionais subconscientes são mobilizadas, lhe pedindo melhor análise e objetividade. Saiba deixar ir as velhas emoções que somente lhe prendem. As questões financeiras, em especial, estão sendo transformadas em sua vida e hoje você terá mais chance de entender como seus padrões emocionais afetam sua vida financeira e material. Deixe ir um velho senso de desvalorização e aprenda a confiar na abundância da vida.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Questões emocionais que envolvam amizades e situações grupais são mobilizadas. As questões mal resolvidas precisam ser revistas a partir do aprofundamento em seu senso de identidade e autoridade. Estará mais apto a se posicionar perante os outros, já que sua necessidade de trazer seu próprio ponto de vista será alta. Evite apegos a pessoas ou questões coletivas.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Questões emocionais que envolvam trabalho, carreira e posições de autoridade vêm à tona e devem ser trabalhadas. Aprenda a fluir mais com a vida e a não disputar poder de maneira irracional. Saiba defender sua posição com dignidade, mas deixe ir aquilo que lhe aprisiona. Um pouco de recolhimento e sabedoria emocional podem ser transformadores.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A Lua Minguante lhe pede mais calma e um nível de desidentificação com crenças. Não leve tudo a ferro e fogo; um pouco de racionalidade e objetividade lhe serão úteis. A visão objetiva de amigos poderá ser um bom auxílio neste momento. Também é preciso deixar ir idealizações que não correspondem com a realidade. Mais racionalidade e flexibilidade.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com