Horóscopo do dia (18/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Ceres em Libra

Ceres entra no signo de Libra. Há agora necessidade de buscarmos o que nos nutre em termos de relações, vida social, parceria e amor romântico. Mais rotina com o outro, mas também lapidação e aparar arestas (Vênus em Capricórnio agora também faz o mesmo). Busca por frutificar nas parcerias com equidade e realismo.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você está agora lapidando suas relações e parcerias para que possa extrair o melhor delas. O senso de comprometimento e realismo será importante, assim como você se voltar para seu senso de valor próprio, tendo assim um aprimoramento do que se divide com o outro. Rotinas de relacionamento podem ser benéficas e nutritivas, salvo você saiba se valorizar no processo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este período lhe conecta muito ao elemento terra, em especial rotinas, saúde e/ou trabalho. Busque agregar beleza, equidade e boas parcerias em seu dia a dia, mas com senso justo de limites. Parcerias de trabalho podem agregar. Busque lapidar com equilíbrio tudo aquilo que faz parte de sua rotina, trazendo uma visão mais clara, bela e nutritiva no processo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O momento lhe pede que cultive um pouco mais sua criatividade, atratividade e poder pessoal. Busque lapidar as arestas de tudo isso, refinando a maneira como se expressa. Bom momento para se ter rotinas com os filhos, crianças ou mesmo suas criações. Você está aberto a estar mais com os outros, mas dentro de um senso de limites realista.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O período lhe é muito propício para cultivar o equilíbrio emocional e buscar o que lhe preenche afetivamente. Busque se nutrir daquilo que lhe traz paz íntima, seja seu lar, sua família ou relações mais próximas, mas em especial sua realização emocional. Excelente para melhorias e rotinas no lar. Apare as arestas emocionais com refinamento e racionalidade.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Ocorre agora um refinamento de suas capacidades comunicativas e/ou intelectuais, Busque refinar as informações que lhe chegam com senso objetivo. Bom momento para se cultivar o aprimoramento nos estudos (em breve Mercúrio fica retrógrado e lhe pede interiorização). Nutrição e refinamento através do contato com irmãos, conhecidos, vizinhos e afins.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O momento lhe pede refinamento e lapidação em termos de valores pessoais, finanças, talentos e vida material. Busque reorganizar tudo com método, equilíbrio, racionalidade e ponderação. Nutrição que vem dos prazeres materiais vividos com equilíbrio. Cultive seus talentos e busque a alegria de se viver o melhor do plano material.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Ceres entra no seu signo (solar ou ascendente) e lhe traz a vibração um pouco mais para o plano material. Busque ter disciplina, ordem e praticidade em sua vida e para consigo mesmo. Lapidação de arestas na aparência física, na forma como se apresenta ou age em alta. Um senso de valor mais pragmático e realista lhe beneficia muito neste período.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este momento lhe pede que cultive mais seu lado espiritual, subjetivo e de entendimento psicológico. Use de refinamento e equilíbrio para entender e processar suas motivações sutis, em especial as questões ligadas a relacionamentos. Uma espiritualidade mais pragmática pode ser útil. Conexão com o lado espiritual mais nutritivo, feminino e acolhedor vem alta.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este período lhe é propício para cultivar mais as relações de amizade, participação em grupos, internet ou no coletivo. Mas deve também aparar as arestas nestes setores, buscando refinamento e contribuição útil. Se nutrir de ideias superiores, novas possibilidades e do conteúdo humano pode lhe ser benéfico, mas sem perder de vista seu senso de valor próprio.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O momento lhe é muito propício para cultivar tanto quanto colher no campo profissional e nas realizações materiais. Busque lapidar sua imagem profissional e cultivar o melhor das boas relações de trabalho. Forte senso de maternidade/paternidade práticos. Força equilibrada que permite o assumir autoridade no sentido de prover bem estar material com compromisso.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este período lhe traz a necessidade de cultivar mais fé, esperança e otimismo, focando nas possibilidades futuras e naquilo que é diverso. Todavia, lembre-se de fazer isso com racionalidade e objetividade. Estará se nutrindo mais da sua fé, conexão com o divino e/ou suas visões de mundo. Lapidação e refinamento de crenças e objetivos futuros.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Há agora necessidade de se nutrir de valores conjuntos, sexualidade e/ou emoções profundas, mas tudo isso deve vir com senso crítico e racionalidade. Também é um excelente período para aparar suas arestas emocionais, buscando o que realmente nutre e descartando as falsas idealizações, muito em especial no que diz respeito à troca romântica profunda.

