Horóscopo do dia (15/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Mente pragmática

Mercúrio em Capricórnio faz um trígono ao Nodo Norte em Touro. Hoje nossa mente está alinhada com um senso de propósito realista e prático no mundo. Capacidade de entendimento de compromissos e estratégias para agregar valor e crescer. Mentalidade pragmática que nos auxilia a buscar caminhos inovadores e prósperos no campo material.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua mente está muito focada em carreira, crescimento, compromissos e autoridade. Tudo isso hoje lhe facilita a busca por fazer crescer seu valor pessoal com realismo e estratégia. Busque ter essa mente realista, mas também buscado inovações, divulgação de seus talentos e foco em vibrar sua autoridade de se bancar.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Seu foco mental se encontra voltado para a expansão, crescimento, fé e intuição, mas tudo isso sem perder o realismo e pragmatismo. Isso lhe facilita o enxergar novas possibilidades e facetas de si mesmo. Busque expandir a si mesmo e suas possibilidades, quebrando velhas identificações e se construindo de maneira inovadora, mas com respaldo prático.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, está em aspecto benéfico com o Nodo Norte e lhe facilita entender seu caminho de vida neste momento. Isso se dá muito no campo emocional, psíquico e espiritual. Transformações profundas, morte e renascimento, sexualidade e o entendimento emocional profundo lhe permitem buscar algo para além do mundo material com inovação, mas também realismo e bem sedimentado.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua mente se encontra num momento pró relações e em busca do contato com o outro. Busque estar aberto a ouvir, mas com realismo. Isto lhe facilita ampliar seus horizontes, pensar fora da caixa e sair de ideias e possibilidades muito circunscritas em si mesmo. A comunicação aberta lhe permite novas possibilidades e a chegada de transformações com respaldo prático.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este momento lhe traz maior comunicabilidade em termos de trabalho, o que por sua vez lhe auxilia na expansão e concretização realista na carreira e projeção. Seu trabalho árduo tende a ser mais notado agora pelo público e pessoas de autoridade. Busque senso crítico e realista, o que lhe facilitará inovar em projetos maiores ou em projeções de valor desejadas.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, está em aspecto benéfico com o Nodo Norte e lhe facilita entender seu caminho de vida neste momento. No seu caso isso se dá muito no terreno da fé, expansão, viagens, estudos e tudo aquilo que lhe faça ampliar horizontes. Sua mente está mais alinhada com sua essência, com o que realmente importa, mas sem perder o realismo. Pense em si mesmo e busque ampliar seus potenciais e ver a vida sob prismas mais amplos e inovadores.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua mente está mais interiorizada, voltada para questões emocionais, íntimas, passadas e/ou familiares, mas sem perder o realismo. Tudo isso lhe facilita enxergar a necessidade de mudanças reais, inovações no campo dos bens partilhados e heranças, assim como a vivência da sexualidade e das transformações valorosas. Se permita sair da zona de conforto, mas sempre em contato com sabedoria e realismo no campo emocional.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua mente está mais ativa, assim como sua necessidade de comunicação. Isso lhe facilita agora buscar mais os outros, sociabilizar e buscar o amor e as parcerias. Mas tudo isso deve ser feito de forma realista e pragmática. Valorize as pessoas à sua volta, mas sabendo de seu senso de valor pessoal e limites. Inovações benéficas em conjunto e na comunicação.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua mente está voltada agora para seu senso de valor pessoal, talentos e finanças. Tudo isso lhe facilita encontrar caminhos no mundo, trabalho e serviço úteis e cheios de valor e inovação. Também ideias mais pragmáticas de como deve cuidar de seu corpo e saúde estão em alta. Busque alinhar o que lhe agrega valor com sua realidade objetiva no mundo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior comunicação consigo próprio e suas vontades e prioridades, Isso lhe facilita a expressão criativa inovadora, mas sem perder seu natural senso de realismo e pragmatismo. Busque expressar com clareza quem você é. Esteja alinhado com sua essência e a verdade que parte de si mesmo e do seu coração.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua mente sonda agora questões subconscientes, emocionais e espirituais. Tudo isso lhe facilita um voltar para dentro e inovar questões emocionais pessoais, familiares e de vida pessoal. Busque ampliar sua visão para ver situações familiares, de finanças conjuntas e de base com um olhar mais espiritual, mas sem perder também o pragmatismo e realismo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua mente se encontra voltada para as pessoas, questões coletivas, grupos e amizades. Tudo isso lhe facilita encontrar mais comunicação, revolucionar ideias e estar mais em contato com informações valiosas. Mas lembre-se de não idealizar as pessoas, mas ter um olhar pragmático e realista para com o ser humano. Amplie seus contatos e esteja ligado com os acontecimentos.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com