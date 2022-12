Horóscopo do dia (14/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua em Virgem

A Lua em Virgem nos conecta com a necessidade de nos sentirmos úteis, prestativos e fazer algo na prática. As emoções passam por um senso crítico e analítico, mas não devem ser reprimidas. O lado materno que expressa o amor por ações práticas se faz alto. Segurança emocional pela ordenação do plano material.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O mundo material te chama ao serviço útil e amoroso. Canalize sua força para trabalhar e chegar ao final do dia com aquela sensação de dever cumprido. Suas emoções quanto ao funcionamento da vida material, saúde e trabalho serão intensos, mas tendem a ser depurados. Transforme esta força intensa em algo proveitoso.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Hoje bate aquela vontade de fazer algo criativo, uma peraltice da criança interna. Se permita fazer sua arte, mas que também te pede resultados práticos. A conexão com crianças está favorecida, pois o seu lado mais lúdico está em alta. As emoções são lapidadas no sentido de lhe trazer mais segurança em ser quem se é de verdade.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje pede uma volta para as raízes, para o lar, para o aconchego do seu espaço íntimo. Uma boa faxina e reorganização da casa te farão bem estar e pertencimento. Uma boa limpeza emocional também pode ser necessária, portanto encare suas emoções com um tom mais aterrado, com senso crítico e maturidade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua mente pode divagar bastante hoje, mas é preciso permitir o fluxo de ideias. Mente criativa em alta. Também verbalizar o que está sentindo, assim como levar amor e conforto através de suas palavras. Enxergar as trocas afetivas para com aqueles que estão à sua volta, os quais um gesto de boa vontade pode transformar profundamente.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Grande conexão emocional sua vida financeira, material, talentos, prazeres e bens materiais. Criatividade deve ser aliada a um senso pragmático e estratégico. Sua intuição está aguçada nesse sentido, confie no seu instinto de realização. Possibilidade de transformação da vida material a partir de um senso emocional intenso.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe mobiliza muito as forças de realização, assim como sua subjetividade, sonhos e possibilidades. Sua capacidade de servir e amar será profunda e lhe mobilizará fortemente. Se permita escutar mais sua sensibilidade e necessidades pessoais. Expressão afetiva aumentada.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Hoje é preciso trabalhar, lapidar e organizar aquilo que ficou parado no inconsciente. Você precisa entender melhor quais motivações ficaram para trás, quais traumas não foram curados, o que não foi processado, mas que afeta sua vida atualmente. A força de cura de tais instâncias está alta e cheia de força depurativa.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A Lua mobiliza sua sensibilidade com grupos, amizades, redes sociais e para com o coletivo. Busque fazer algo que seja útil e proveitoso para todos. Seu idealismo falará alto, assim como sua intensidade emocional em prol das boas causas. Emoções ligadas a amizades são lapidadas para que sejam melhoradas. Trabalho em prol de causas e de todos.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A Lua mobiliza potenciais de carreira e atuação no mundo hoje. Seu sonho de ser útil e contribuir com algo maior do que si mesmo ganha muita força. Sua segurança emocional vem aqui através um senso de propósito e serviço, buscando utilidade em sua atuação profissional, ou ainda como autoridade com sensibilidade.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A Lua lhe mobiliza o senso de fé e expansão na vida. Mesmo que tenda a ser mais prático e racional, será tomado por um pouco mais de sensibilidade. Acolhimento pelo lado materno e feminino do divino. Momento de buscar novas possibilidades e expressar com mais segurança seu afeto e sentimentos.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A Lua lhe traz mais fluidez para com seus sentimentos profundos, mas sem perder o bom senso. Também uma necessidade maior de conexão afetiva e sexual. Suas emoções lhe mostram a necessidade de troca profunda e verdadeira. Também velhas emoções, medos e traumas são depurados por um senso pragmático e realista transformador.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A Lua mobiliza as relações e parcerias. Há uma necessidade de ter rotinas que incluam outras pessoas, de comunicar seus sentimentos para o outro, mas sem perder o tom de objetividade. Você pode ser de grande ajuda na regeneração emocional de outras pessoas, o que te trará um senso de dever cumprido e bem estar. Emoções das relações são lapidadas.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com