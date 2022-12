Horóscopo do dia (13/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Trabalhando o lado sombra

Lilith em Câncer faz oposição a Plutão em Capricórnio. O dia de hoje nos desafia no entendimento de repressões, medos, compulsões e/ou questões de poder, em especial na relação com o outro. Busque a transformação e integração do lado sombra. Em especial no que diz respeito a família, vida pessoal, lar e relações íntimas versus trabalho, figuras de autoridade e compromissos. Há um forte magnetismo emocional capaz de propulsionar importantes mudanças nas estruturas.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você tem passado por transformações profundas nas estruturas de sua vida ao longo dos anos. Hoje em especial esse potencial é trazido à tona. Questões emocionais, familiares ou sombras afins podem servir de fator propulsor para que você assuma mais seu lugar no mundo e autoridade. Lembre-se de contar com sua capacidade de se bancar e materializar, evitando dependências desnecessárias.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe desafia a comunicar o que acredita, seus princípios e quebrar padrões rígidos, em especial crenças e ideias do passado ou familiares. Você tem aprofundado em sua fé e princípios ao longo dos anos e agora deve buscar aquilo que lhe liberta e expande. Mas esteja atento para não se comunicar de forma inconsciente. Busque fundamentar sua expressão no seu eixo ético e em seus princípios, mesmo quando a comunicação seja difícil.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Algumas questões ligadas ao valor próprio versus valor partilhado podem vir à tona agora. Busque equilibrar o dar e receber. Algumas frustrações por não ter afirmado seu valor próprio podem lhe fazer ter de confrontar questões emocionais ou psicológicas que devem ser integradas e resolvidas. Saiba dos seus limites justos, dizendo “sim” e “não” quando sua consciência assim o mandar.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Lilith no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz à tona questões emocionais e pessoais importantes. Os desafios nas parcerias, casamento e na vida social podem ser mobilizadas agora e você deve ter um olhar honesto para consigo mesmo. Busque entender onde existe frustração, abuso de poder ou emoções tóxicas e intencione a cura para si mesmo e também para os outros. Necessidade de mudança de padrões nas relações.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe pede um olhar honesto para com questões psíquicas, emocionais e subconscientes. Algumas transformações ligadas a trabalho, rotinas e/ou saúde lhe pedem sabedoria emocional e entendimento da causa emocional profunda das situações. Evite despejar raivas, em especial sobre colegas de trabalho ou ao longo da rotina. Práticas corporais e espirituais podem lhe facilitar a integração destas energias.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe pede que se empodere de si, seu espaço pessoal e criatividade. Questões desafiadoras e emocionais ligadas a frustrações entre amizades, grupos ou o coletivo podem lhe demandar um posicionamento mais firme e profundo. Use de sua autoridade pessoal e seja fiel à sua própria consciência antes de tudo e se liberte das repressões e projeções coletivas.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Algumas repressões ou frustrações ligadas a figuras de autoridade, pais, família e trabalho podem emergir agora. Fugir das próprias emoções não será a resposta. Busque aprofundar nas questões psicológicas, emocionais, familiares e/ou passadas para resgatar o poder de sua sensibilidade. Frustrações quanto à vida material pedem também este olhar emocional honesto para que haja cura e resolução.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Plutão, seu regente, faz aspecto desafiador a Lilith. Você é chamado hoje a fazer seu natural papel de curar e catalisar questões sombra. Aqui, muito em especial, repressões ligadas à fé, política, filosofias e dogmas podem emergir. Busque aprofundar em seu senso racional, quebrando ideias aprisionantes. Esteja atento ao uso da fala para que seja algo realmente no sentido da cura e transformação.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Plutão tem lhe aprofundado e transformado a relação com seu senso de valor pessoal, talentos e finanças. O dia de hoje lhe traz a possibilidade de confrontar e transformar velhas emoções de repressão ligadas à dependência, heranças, sexualidade e/ou partilha. Busque aprofundar em sua capacidade de se bancar e ser independente, já que isso lhe trará grande cura e integração de seu todo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Plutão no seu signo (solar ou ascendente) tem lhe aprofundado muito em si mesmo e lhe transformado as fraquezas em forças. O dia de hoje lhe traz confronto com algumas frustrações ligadas às parcerias, casamento e/ou vida social. Busque ser fiel a si mesmo, expressando sua individuação, evitando ceder ao coletivo quando sinta que não deve. Escute e esteja receptivo ao outro, mas não permita manipulações emocionais.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Algumas repressões ligadas ao mundo material e seu funcionamento, tarefas, rotinas, trabalho e/ou saúde podem ser gatilhos para que tenha de olhar mais profundamente para suas realidades psicológicas, emocionais e espirituais. Emoções difíceis no trabalho, com colegas ou servidores ou problemas no campo material lhe pedem mudança vibracional e que encare de frente suas próprias repressões e sabotagens.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe faz mais consciente de algumas repressões ligadas à expressão de si mesmo. Busque ter um olhar mais frio e racional para entender e integrar estas questões. Nem toda reação deve ser passional. Busque um equilíbrio entre sentir e expressar. Grupos, amizades ou questões com o coletivo podem lhe demandar, mas também ser fonte de aprendizado e sabedoria.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com