Horóscopo do dia (12/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Crescimento estruturado

O sextil entre o Sol em Sagitário e Saturno em Aquário traz para o dia de hoje facilidade de se aliar princípios e visões de mundo com a responsabilidade social. Há um misto de otimismo e realismo racional que facilitam o crescimento estruturado. A Lua em Leão nos reforça a segurança emocional em sermos nós mesmos e mais audaciosos.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz um forte senso de propósito, fé e expansão que se alia a um forte senso de compromisso para com as estruturas sociais, trabalho por grupos ou causas. Sua visão e otimismo podem auxiliar mesmo em situações mais difíceis e complexas. Há um crescimento estruturado em tudo aquilo que envolva amizades, grupos ou a coletividade a partir de seu brilho e fidelidade a seus princípios e ética.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe permite um crescimento estruturado em termos de carreira e autoridade. Sua conexão profunda com emoções, seu magnetismo pessoal, valores partilhados e/ou iniciativas conjuntas lhe favorecem sedimentação de autoridade, carreira e ganhos. Há também um forte senso de realismo que facilita a cura no campo emocional.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz a necessidade de clarear suas relações e parcerias através de uma conexão facilitada com objetivos futuros, ética, aventuras, fé ou algo planejado em conjunto. Expansão e alegria nas relações, mas com um tom realista e racional. Busque deixar claro pela comunicação seus sentimentos e também princípios e identidade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz consciência de suas realidades materiais alinhadas à sua vontade emocional profunda. Você tem lapidado seu poder emocional e isso lhe permite crescimento estruturado em termos de trabalho, saúde e vida material. A Lua, sua regente, passa pelo seu setor financeiro, lhe mobilizando magnetismo para atrair recursos e viver prazeres materiais.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Sol, seu regente, faz aspecto benéfico a Saturno. Há um bom equilíbrio entre ser você mesmo e assumir seus compromissos com os outros. Ter mais clareza e estabilidade nas relações facilita você brilhar e usar sua criatividade. A Lua passando pelo seu signo mobiliza sua abertura emocional, lhe deixando seguro de si, mas também receptivo e acolhedor.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe propicia um equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Há um crescimento estruturado que lhe permite viver bem o compromisso com as rotinas, trabalho e saúde, mas sem abrir mão de sua intimidade, sonhos e vida pessoal. A consciência familiar e/ou pessoal pode lhe levar a trabalhar em prol de melhorias e avanços neste terreno pessoal.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe facilita ter uma comunicação clara e honesta, tudo isso a partir da conexão com a expressão de sua autoridade e senso de espaço pessoal. Há um misto de otimismo com realismo presente em sua comunicação. Você passa por uma fase de amadurecimento e o dia de hoje lhe favorece comunicar isso com autenticidade, mas também realismo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz consciência de seu senso de valor próprio aliado à maturação emocional que tem passado pelos últimos anos. Você tem crescido para além das estruturas passadas, familiares e/ou emocionais, estruturando suas bases e isso se reflete em um crescimento estruturado tanto no pessoal quanto nas finanças.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O Sol no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz grande consciência de si mesmo, alegria e vitalidade. Isso se alia hoje a um senso de amadurecimento e realismo na comunicação. Você está centrado em si mesmo e comunicando o que deve com maturidade, mas sem perder sua natural alegria. Crescimento pessoal e interpessoal estruturado e benéfico.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Saturno, seu regente, faz aspecto benéfico ao Sol. Há hoje uma facilidade em entender e integrar aspectos subconscientes, em especial aqueles que afetam sua vida financeira e material. Há um clareamento emocional e crescimento estruturado que lhe faz florescer no campo material com mais sabedoria e senso de propósito, mas deve encara suas emoções.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Saturno, seu regente, faz aspecto benéfico ao Sol. Há uma facilidade em assumir autoridade e estar no meio de pessoas, amizades e grupos. Estes últimos podem lhe auxiliar a ter visões mais amplas e de como você pode amadurecer, crescer e se estruturar. Esteja aberto a se comunicar com os semelhantes, mas sem abrir mão de si mesmo ou de seus valores.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz consciência de seu senso de propósito na vida alinhado com seu amadurecimento emocional e/ou espiritual. Há um forte senso de compromisso com questões emocionais e subconscientes que lhe dão ímpeto para crescer na vida e nas realizações, assumindo mais autoridade e otimismo no campo material.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com