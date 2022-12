Horóscopo do dia (09/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Desejos e emoções

A quadratura de Vênus em Sagitário com Júpiter em Peixes nos estimula a expandir no amor e finanças. Todavia, podemos cair no risco de idealizações ou medidas exageradas. Busque ouvir a voz da sensibilidade e do desejo, mas sem idealizações e exageros. A Lua em Câncer traz um clima mais afetivo e acolhedor, assim como capacidade de partilhar as emoções.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua necessidade de expandir horizontes no amor e finanças está alta, todavia é preciso cuidado para com idealizações ou exageros desnecessários. Também sua fé e ideais devem ser vividos, mas sem exageros ou visões unilaterais. A Lua te traz a devida capacidade de interiorização e norteamento pelos instintos e intuição, facilitando o processo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, faz aspecto desafiador a Júpiter. Você está aberto para a troca afetiva, sexual e profunda, todavia deve estar atento para não exagerar ou forçar as situações. Saiba ter uma racionalidade saudável para encontrar a justa medida no setor partilhado. A Lua lhe aguça a intuição, facilitando perceber com mais profundidade e o que está subentendido.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Você está aberto à energia das relações e parcerias neste período. Todavia, deve se acautelar, em especial agora, com idealizações irrealistas ou exageradas. Busque não projetar sobre o outro expectativas descabidas. Você está agora refletindo muito sobre quem você é e sua individualidade e isso pode lhe ser útil para equilibrar as polaridades.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você está conectado ao senso de valor do seu trabalho, todavia, deve evitar agora ações exageradas ou desproporcionais. Evite idealizar colaboradores e colegas de trabalho. Também cuidado com indulgências alimentares e na saúde. A Lua, sua regente, entra no seu signo (solar ou ascendente), lhe aumentando a percepção instintiva e emocional.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Há uma forte conexão com um senso de valorização pessoal agora. Todavia, deve se acautelar para não cair em exageros egocêntricos e exagerados. Não idealize seu poder pessoal ou imagem, mas busque ser generoso na sua criatividade. No amor, romance e sexualidade idem, busque uma medida saudável. A Lua lhe pede um pouco mais de introspecção e meditação.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Você está mais aberto e receptivo para as relações familiares e íntimas. Todavia, deve se acautelar para não idealizar ou romantizar estas pessoas, o passado ou suas próprias emoções. Busque relações pessoais saudáveis com equilíbrio e objetividade. A Lua lhe traz um misto de sensibilidade e racionalidade, lhe permitindo um olhar mais amplo para a subjetividade.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, faz aspecto desafiador a Júpiter. Sua necessidade de se comunicar com leveza e alegria está em alta. Todavia, precisa ter cuidado para se comunicar também com realismo e objetividade. Evite fofocas ou comunicações fúteis. Busque canalizar sua sensibilidade em algo prático, como lhe pede a vibração lunar de hoje.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Suas possibilidades materiais e financeiras estão em alta no momento. Todavia, deve evitar, em especial neste momento, gastos excessivos e impulsivos ou ainda superestimar a questão de valores. Use de sua criatividade e fé para expandir, mas também saiba ter um senso de realidade. A posição lunar lhe aumenta a fé no futuro.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, faz aspecto desafiador a Vênus. Ela se encontra no seu signo (solar ou ascendente) e lhe reforça um senso de valorização de si mesmo. Todavia, seu regente Júpiter lhe pede que se abra generosamente para acolher e doar um pouco mais de si mesmo. Libertação de crenças familiares antigas, mas sem se superestimar. A posição lunar lhe reforça a reciclagem das emoções, devendo canalizar energias de transformação e cura.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Você passa por uma reciclagem em termos de valores e finanças (que termina amanhã, coma entrada de Vênus no seu signo). O dia de hoje lhe pede que tenha um olhar mais espiritual e racional para tais questões, deixando ir valores e crenças velhos e estagnados. Busque não idealizar as situações, mas se permita um bom uso do magnetismo e da fé.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Há um forte estímulo agora para expandir as relações, viver o amor livre e expansivo. Todavia, você deve também ter atenção ao seu sistema de valores. Não idealize as relações, mas busque significar as novas ou resignificar as já existentes. Idem para amizades e grupos. Ao auxiliar causas e possibilidades coletivas, evite também exceder seus valores pessoais.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Júpiter, seu regente, faz aspecto desafiador a Vênus. Há um forte estímulo para que você expanda em termos de carreira e a visibilidade de seu valor esteja aumentada. Todavia, hoje em especial, esteja atento para não forçar a barra ou exagerar em sua ação pessoal. Use de seu forte magnetismo para intencionar esse crescimento, mas saiba também fluir e entregar.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com