Horóscopo do dia (07/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Consciência da ação

A oposição do Sol em Sagitário com Marte em Gêmeos nos traz grande consciência e clareza quanto aos nossos impulsos pessoais, força individual, ego e personalidade. O movimento retrógrado do planeta vermelho nos serve como forma de repensar e reavaliar nossa linha de ação, o que é intensificado no dia de hoje. Em especial na comunicação, busque uma ação alinhada com seus princípios.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, recebe a influência direta do Sol. O dia de hoje lhe é propício para reavaliar e resgatar a maneira como age, em especial na fala, comunicação e na relação com irmãos, parentes, vizinhos ou conhecidos. Busque a consciência de sua ética e princípios para regular bem como interage com os semelhantes. Busque ponderação e significação para agir bem e de maneira ponderada no tempo presente.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Você passa por um processo de transformação emocional profunda e isso se reflete agora na maneira como age no campo material e em relação aos seus valores. Busque entender se seus gastos tem motivos emocionais subconscientes, se não está gastando por compulsão ou deixando que outros interfiram em suas questões pessoais. Busque ponderação e reflita em como melhor administrar seus recursos pessoais.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz conexão com seu lado individual e assertivo. A oposição ao Sol mostra que as relações podem ser agora fonte de sabedoria para que você entenda melhor suas raivas, assim como a melhor forma de canalizar isso como força útil. Busque interagir sem reatividade, buscando clareza, ponderação e entendimento com os outros.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz maior clareza quanto a raivas subconscientes ou reprimidas. Busque processos terapêuticos, práticas corporais, meditação ou qualquer prática que lhe facilite canalizar essa energia de maneira saudável no campo material. Ainda mais importante é ter um olhar realista caso tenha reprimido sua individualidade e força pessoal; busque racionalidade para liberar essa força de maneira útil.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Sol, seu regente, faz aspecto direto a Marte. Este é um período que lhe faz brilhar a luz e criatividade pessoal. Todavia, há um convite aqui para reavaliar a maneira como interage com os semelhantes, público, grupos e amizades. Busque trazer sua consciência para a comunicação, evitando pisar nos calos alheios ou ter uma atitude agressiva. Busque ponderação, mas sendo fiel a si mesmo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe permite enxergar sua atuação no mundo lá fora, carreira ou compromissos de maneira mais sensível e subjetiva. Terá maior clareza de propósito pessoal e emocional, o que por sua vez traz uma nova perspectiva quanto ao quanto se dedica a compromissos exteriores ou como lida com a carreira. Evite reatividade com figuras de autoridade, usando de ponderação e bom senso primeiro.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Você terá hoje maior consciência de seus princípios, objetivos futuros e fé, mas tudo isso sob uma luz mais racional, ponderada e reflexiva. Busque entender onde estão os pontos cegos de seus ideais ou objetivos, assim como crenças inflexíveis. A análise racional e troca de ideias saudável com os semelhantes lhe facilita muito resignificar visões de mundo e da vida.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, recebe a influência direta do Sol. Você terá maior clareza agora das necessidades de transformação e de suas emoções profundas, mas a partir de um senso de aterramento e clareza de propósito. Busque reavaliar e buscar a melhor forma para se lidar de maneira certeira com suas emoções mais difíceis, buscando seu natural dom de transmutação.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O Sol no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz grande consciência de si mesmo, de sua força individual e fé nas suas possibilidades. Hoje essa luz de consciência ilumina o setor dos relacionamentos e você deve entender onde não se deu seu devido espaço ou ao outro. Busque refletir com racionalidade e leveza sobre o respeito às individualidades nas relações para que elas tenham um funcionamento e diálogo saudáveis.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Você deve encarar o mundo material agora sob uma perspectiva mais ampla, espiritual e desapegada. Questões materiais podem lhe demandar, em especial no trabalho, rotina e saúde. Todavia, aqui você é relembrado de ponderar, refletir e especialmente meditar antes de qualquer ação. Busque introspecção para que as questões de andamento material lhe sejam facilitadas e repense sua ação com mais sensibilidade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Você está agora muito consciente da sua relação com grupos, amizades, causas e sua atuação no coletivo. Tudo isso lhe traz uma luz sobre sua força pessoal e expressão individual. Busque refletir e ponderar onde pode estar exagerando ou sendo muito radical ou dominador. Dia para se ponderar no equilíbrio entre atuação coletiva versus vida pessoal. Busque agir com ponderação e harmonia.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz perspectivas mais realistas quanto a questões familiares e pessoais. Você passa agora por uma reavaliação no campo pessoal para que respeite mais sua individualidade no meio familiar ou ainda que tenha um olhar mais maduro para com o passado. Há perspectivas de crescimento e voltadas para o futuro, mas que lhe exigem que assuma seu espaço pessoal e emocional, mas sem reatividade.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com