Horóscopo do dia (01/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Atratividade

A oposição de Vênus em Sagitário com Marte em Gêmeos nos aumenta muito a necessidade de se relacionar de forma romântica. O impulso para o amor e a união dos opostos está alta. Todavia, esse Marte está retrógrado e devemos analisar bem se agir neste sentido vale à pena. Também nas finanças, busque ponderar antes de gastar por puro impulso.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, faz oposição a Vênus. Há agora forte atratividade que pode ter ares bem impulsivos, em especial de sua parte. Mas deve estar atento com idealizações e exageros no amor que poderiam te levar a agir sem pensar. Também sua necessidade de argumentar em questões de cunho religioso, político ou filosófico aumenta, mas esteja atento a como faz isso.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, faz oposição a Marte. Há agora forte impulso em prol da vivência do afeto, sexualidade e partilha. Todavia, também deve estar atento ao seu senso de valor próprio. Busque entender até onde pode e deve partilhar, ou até onde isso seria benéfico. Mas também evite o excesso de egoísmo. Busque equilíbrio entre o “meu” e o “nosso”.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Há agora um forte impulso de sua parte pela presença de Marte no seu signo (solar ou ascendente). Todavia, por maior que seja o impulso e atratividade, busque ponderar antes de agir para saber se é uma situação que realmente vale à pena. Busque dar tanto quanto recebe, mas tudo com equilíbrio e ponderação. Também evite querer dominar os outros, poderia ser algo problemático agora.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Há agora um forte senso de valorização e prazer ligado à sua esfera material, de trabalho, serviços e/ou saúde. Todavia, deve evitar os excessos de fantasia, egoísmo, passionalidade e entrega insensata a devaneios ou dramas. Busque equilibrar seu lado emocional e sutil com as belas e prósperas possibilidades materiais do momento. Equilíbrio matéria e espírito.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Há agora forte impulso para que você se relacione com pessoas e grupos a partir do seu senso de valor pessoal e criatividade. Todavia, deve estar atento para a maneira como se relaciona com grupos e o público. Evite agressividade ou discussões, estado centrado em seu senso de valor próprio. Doe o que sentir que deve, mas lembre-se que nem todo público é o seu público.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Há agora uma polarização entre trabalho e vida pessoal. Você está valorizando muito seu tempo pessoal, cuidados íntimos, vida familiar e/ou emocional. Todavia, demandas de trabalho podem lhe exigir, mas deve evitar os excessos, já que é um período que lhe pede cuidado e amor pessoal. Atenção também na relação com figuras de autoridade.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, faz oposição a Marte. Você está cheio de ideias, abertura para o amor leve, comunhão positiva com as pessoas. Todavia, deve tomar cuidado com posicionamentos extremados ou ir de frente para com crenças alheias. Busque equilíbrio entre dar e receber. Você pode ser uma fonte de inspiração e abrir horizontes para muitos, mas saiba também se retirar quando não houver terreno fértil.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, faz oposição a Vênus. Há um forte ímpeto afetivo e sexual em você mesmo, mas deve saber de seus limites para não invadir o espaço do outro ou então abusar de seu senso de valor próprio. Bem vivida, essa energia pode lhe proporcionar momentos de prazer e troca valorosa e genuína com o outro, mas busque saber se há reciprocidade.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Há um forte senso de cooperação, beleza e harmonia com Vênus passando pelo seu signo (solar ou ascendente). Todavia, pode haver bastante energia persuasiva vinda dos outros. Apesar de sua natural positividade, saiba dizer sim quando for sim e não quando for não. Evite fazer coisas somente para ser agradável. Busque equilíbrio entre dar e receber.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A vida material pode estar lhe demandando intensamente, mas você também deve abrir espaço para o prazer do lado espiritual e emocional. Busque equilibrar uma coisa e outra, evitando se jogar de cabeça exclusivamente no campo material como forma de fugir da sensibilidade. Boas inspirações podem lhe auxiliar a rever ações materiais agora.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe compele a distribuir mais com os semelhantes, viver as amizades e o melhor do que há na convivência humana. Todavia, deve evitar ser excessivamente egocêntrico ou dominador. Não abuse de suas forças pessoais. Há um senso de cooperação e divisão que pode ser muito benéfico agora. E lembre-se que nem tudo será sempre do seu jeito.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Há agora uma polarização entre trabalho e vida pessoal. Você está valorizando muito sua projeção no mundo, carreira e visibilidade e é justamente isso que deve ser feito. Demandas pessoais, emocionais e/ou familiares podem lhe exigir, mas dê somente a atenção justa. Cuidado também para ter domínio sobre suas próprias emoções, evitando dramas em situações onde se deve ser profissional.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com