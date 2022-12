Horóscopo do dia (30/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua Crescente em Peixes

A Lua Crescente em Peixes traz um clima mais sonhador, romântico, espiritual e emotivo. Todas estas qualidades tendem à expansão. Ela nos pede amor universal, sem apegos excessivos. Busque expressar seu amor de maneira incondicional e transcendente. O Sol em Sagitário nos pede consciência de nossos objetivos, mas só brilha com a segurança da doação emocional da Lua pisciana.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Suas emoções subconscientes estão muito mobilizadas. Há uma necessidade de entrega a algo maior que si mesmo de maneira expansiva. Aprenda a fluir, sentir, orar, meditar e canalizar esta força emocional. Emoções suprimidas por realidades materiais estagnadas pedem expressão também. Força e enraizamento espiritual crescentes.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua sensibilidade para com amigos, grupos e causas estará em alta. Escute e esteja receptivo, doando genuinamente quando sentir que deve. As necessidades coletivas lhe tocarão o coração. Busque doar mais de si mesmo, pois isto lhe aumentará o senso de segurança em si mesmo. Força emocional crescente para fazer deste um mundo melhor.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua sensibilidade para com suas obrigações e trabalho está em alta e expandindo. Pode ser mesmo que a demanda esteja intensa, portanto saiba contribuir, mas respeitando seus limites. Use de sua intuição para tomar decisões, em especial se está numa posição de comando. Energia crescente para progredir no trabalho e nas oportunidades de carreira. Senso forte de maternidade expandido.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua sensação religiosa, no sentido de se religar ao divino, está em expansão. A Lua, sua regente, lhe leva a lugares mais sonhadores, a um futuro melhor e mais esperançoso. Apesar do foco nas questões materiais ser grande agora, a segurança virá no vislumbrar novas possibilidades e se conectar emocionalmente a um futuro com possibilidades melhores.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua energia afetiva e sexual está mais intensa e expansiva. Sua necessidade de entrega à outra pessoa, algo que beire o espiritual, está em alta. Se permita vivenciar essa profundidade, mas não idealize. Esteja receptivo às trocas, a enxergar o valor dos bens e possibilidades conjuntas. Entrega fluida e amorosa à intimidade e às possibilidades de transformação emocional.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua necessidade emocional de partilhar com os outros estará alta e expansiva. Haverá mais receptividade à sensibilidade sua e alheia. Busque estar aberto a entender e ouvir o outro sem críticas e sem julgar. Crie um espaço de receptividade para as parcerias e o amor, já que isto lhe trará um forte senso de segurança e crescimento pessoal.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua sensibilidade para o mundo material e suas demandas está em alta e crescendo. Use de seu senso de amor, entrega e devoção para cumprir bem suas tarefas. Use também dessa sensibilidade para entender as demandas de seu corpo físico e saúde, aprendendo a escutá-lo nas necessidades mais sutis. Força emocional crescente colocada a serviço.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua autoexpressão emocional está mais intensa e expansiva hoje. Busque canalizar isso tudo em criatividade artística, curativa ou espiritual. Suas emoções lhe dão energia para entender que sua sensibilidade é uma força. Romances, criatividade e expressão da sensibilidade são fortemente canalizadas. Segurança emocional para se firmar e estabilizar.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua sensibilidade pessoal e familiar está alta e expansiva. Estará mais conectado às raízes, ao passado, ao seu lado feminino no geral. O poder de seus sonhos e desejos pessoais deseja se manifestar. Busque ter ações emocionais que reflitam amor genuíno e entrega emocional. Você está forte com o Sol no seu signo, mas a segurança para crescer pessoalmente virá da parte afetiva e emocional.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A sensibilidade lhe toma o campo mental de forma expansiva. Sua mente está cheia de ideias e insights. Podem nem sempre lhe parecer tão racionais, mas aprenda a escutar e traduzir o que diz sua intuição. Sua subjetividade carece de verbalização. Distribua palavras de amor, consolo e caridade. Busque seu amor pelos estudos e expresse esse amor à sua volta.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Seu foco na vida material e financeira está expansivo e crescente. Use de sua sensibilidade para fazer esta área de sua vida fluir melhor. Também lhe pede mais regeneração, momentos de prazer e descanso. Busque se entregar ao melhor que a vida material pode oferecer. Também lhe pede mais calma e aterramento na expressão emocional e afetiva.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A Lua Crescente no seu signo (solar ou ascendente) mobiliza muito sua subjetividade, amor e sensibilidade. Busque contato com a água e com suas emoções. Estará ainda mais acolhedor e amoroso. O uso desta forte sensibilidade lhe auxilia agora nos progressos e brilho na carreira. Permita que sua expressão emocional flua naturalmente e de maneira generosa.

