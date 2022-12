Horóscopo do dia (29/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Estímulo interativo

Mercúrio em Sagitário faz oposição a Marte retrógrado em Gêmeos. O dia de hoje nos estimula a interagir e discutir com os outros. Estamos mais intensos na defesa de nossos princípios, visões e crenças. Todavia, devemos ter cuidado para não cair para a agressividade ou tentar impor nossas visões aos outros. Busque o estímulo da conversa ponderada e da troca de ideias saudável.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, faz oposição a Mercúrio. Há necessidade sua de expressar suas ideias e fazer frente a crenças e visões de mundo, em especial de outras pessoas. Todavia, lembre-se que o movimento retrógrado do seu regente lhe pede ponderação e interiorização antes de verbalizar. Seja objetivo no que tem a dizer, mas evite brigas e discussões desnecessárias.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe traz necessidade de buscar seu valor próprio perante as ideias alheias ou em situações de partilha ou intimidade. Mas deve ponderar bem para não ser agressivo na maneira como define seu valor pessoal. Busque ponderar bem no que deve ou não ser partilhado e conversado. Escute os outros, mas lembre-se da fidelidade a si mesmo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, faz oposição a Marte. Há um forte estímulo interativo, você busca a comunicação aberta nas relações e com o outro. Todavia, deve tomar cuidado para não ser muito agressivo ou impositivo. O outro não tem de concordar com você ou aderir à sua visão. Use de sua natural capacidade de ponderar e argumentar para tornar a comunicação fluida.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje pode lhe fazer oscilar entre realidades objetivas e subjetivas. Há um forte estímulo para estar nas tarefas rotineiras, no tempo presente. Todavia, questões subconscientes estão ativas e lhe pedem atenção também. Algumas pessoas podem lhe apresentar tais questões e lhe facilitar o entendimento de realidades maiores. Busque estar atento ao que lhe apresentam.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Você está muito estimulado a expressar a si mesmo e verbalizar aquilo que é e acredita. Todavia, deve ter atenção no contato com os outros. Nem todos podem concordar com suas visões, mas deve evitar argumentações excessivas, em especial em grupos, na internet ou outras condições coletivas. Busque a ponderação justa e seja fiel à sua consciência.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, faz oposição a Marte. Há fortes estímulos para ação e comunicação em termos de trabalho e também de vida pessoal. Evite conflitos excessivos com figuras de autoridade. Você deve expressar o que sente, mas não insista em terrenos inférteis. Idem para discussões em família. Busque ponderar no equilíbrio entre vida pessoal e pública.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz fortes estímulos para discussões de ideias e comunicação. Todavia, deve ter cautela, em especial ao entrar em tópicos como crenças, religião, política e afins. A necessidade de se lutar pelo seu ponto de vista é alta, mas será preciso muita ponderação. Evite ter orgulho excessivo na comunicação, usando de sua natural capacidade de ponderar.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, faz oposição a Mercúrio. Há um forte estímulo para mudanças e transformações emocionais profundas, mas que podem ser confrontadas por valores mais arraigados (seus e especialmente dos outros). Busque ponderar, evite forçar a barra para que as transformações ocorram. Mostre racionalmente a si mesmo e aos outros que a mudança pode ser algo positivo e benéfico.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz muito mais eloquente e disposto a comunicar seus princípios e visões. Todavia, pode haver resistência dos outros. Use de seu natural senso de humor e alegria para expressar seus pontos de vista, mas evite forçar a barra. As discussões com os outros podem ser produtivas, mas deve-se evitar excessos egóicos.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje pode lhe fazer oscilar entre realidades objetivas e subjetivas. Há um forte estímulo para agir no campo material, mas também outro forte estímulo mental que lhe põe em contato com o subjetivo. Busque ter tempo para escutar essas realidades sutis, subconscientes e espirituais, evitando forçar a barra com as rotinas, comunicações de trabalho ou corpo físico. Saiba escutar a sabedoria sutil.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe estimula muito à comunicação com grupos, online e em contextos coletivos. Mas deve ter cautela para não se exaltar em seus pontos de vista pessoais. Defenda o que acredita, mas busque também ser flexível, ponderar e ouvir os outros. A reatividade na comunicação pode ser bem desafiadora agora. Esteja tranquilo quanto a si mesmo e aquilo que acredita.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz ponderações quanto à vida pessoal e pública. Pode se sentir emocionalmente mais aguerrido e querendo argumentar contra situações opressivas e autoritárias. Todavia, deve se acautelar para não cair em discussões desnecessárias. Use de sabedoria emocional para saber quando e como se comunicar. Equilibre o aparecer com o se retirar de cena.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com