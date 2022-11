Horóscopo do dia (27/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Reciclagem emocional

A Lua em Capricórnio nos pede maturação emocional, que saibamos lapidar nossas arestas e crescer para além de pirraças, infantilidades e reatividades. A conjunção a Plutão aprofunda a necessidade de se trabalhar velhos hábitos e emoções nocivas, reciclando-os. Morte e renascimento no nível afetivo. O sextil a Júpiter em Peixes, todavia, nos traz um olhar mais otimista e expansivo, nos auxiliando enxergar o lado positivo e espiritual das transformações.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Hoje você é chamado a amadurecer suas emoções. Busque mais seu dharma, seu caminho e propósito de vida, saindo de falsos confortos e dependências. Será preciso repensar a forma como projeta sua imagem profissional e como exerce autoridade. A conexão com suas questões psíquicas e espirituais lhe facilita as transformações nas estruturas.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Velhas crenças e princípios estão sendo lapidados e você deve se permitir essa profunda transformação em sua visão de mundo e objetivos. O céu lhe convida a se transformar emocionalmente, permitindo novas possibilidades. Abra sua mente através de visões mais alternativas, amplas e também esteja aberto ao auxílio de amizades e grupos que facilitam este processo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe faz aprofundar em suas emoções. Velhos hábitos, crenças e dependências pedem reciclagem e resignificação. Por mais que busque leveza, não ignore o que sente. Este é um momento importante para reconstruir seu senso de sexualidade, troca e pertencimento. Sua autoridade e senso de compromisso e independência facilitarão o processo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, passa pelo signo oposto, Capricórnio. Você é chamado a buscar mais limites, realismo, pragmatismo e se conter mais na expressão emocional, o que pode ser desafiador. A conjunção a Plutão lhe mostra que certas relações e o apego a elas podem estar te prejudicando. Busque estabelecer os limites justos nas relações. Sua fé será um apoio importantíssimo para superar estas condições de relação.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Questões materiais podem lhe demandar no nível emocional. Será preciso que tenha maturidade e não reatividade. Busque transformar hábitos nocivos, buscando alternativas e transformação com amadurecimento. Reciclagem da forma como interage com o plano material. Suas emoções profundas lhe auxiliarão a catalisar estas transformações com mais suavidade.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O céu de hoje lhe convida a assumir mais seu poder pessoal. Velhas emoções e hábitos que impedem esta expressão são transformados. Em especial caso tenha se anulado em prol de outras pessoas, busque estabelecer seus próprios parâmetros, assumindo seu real valor. Relações e parcerias significativas podem lhe auxiliar nesse resgate de poder pessoal.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Questões pessoais, emocionais e/ou familiares passam por transformações hoje. Nem sempre serão emoções fáceis, mas você deve encará-las de frente. Um certo apego ao familiar ou aparente conforto podem lhe trazer sensação de restrição e você deve se libertar. A sua força de trabalho e capacidade de expandir na vida material podem ser bons pontos de auxílio.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Ideias endurecidas e repetitivas passam pelo cadinho da transformação. As velhas concepções caem por terra e você deve usar de sua natural força de transformação para facilitar o processo. Plutão, seu regente, lhe pede que se transforme com mais flexibilidade e adaptabilidade. Busque reinventar suas ideias, saindo de posicionamentos muito rígidos. A conexão com sua essência e criatividade facilita este processo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Emoções desgastadas ligadas à desvalorização de si mesmo e de seus talentos são transmutadas. Você tem todo o potencial para se bancar e ser dono de si mesmo, mas precisa encarar que em certas questões de ordem prática pode ter sido desleixado. Este é um excelente momento para lidar com vida material e finanças com responsabilidade e amadurecimento. Júpiter, seu regente, lhe facilita o processo a partir da conexão com suas raízes, sonhos pessoais e sensibilidade.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A conjunção de Lua e Plutão no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz profundas transformações emocionais. Busque reconhecer aquilo que sente e tenha desapego para deixar ir o que te fere. Reserve tempo para sentir e meditar mais em prol de sua saúde emocional. As ideias e conversas com propósito maior podem ser bons auxiliares.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Emoções subconscientes são transformadas e você deve contribuir para com o processo. Ideias muito fixas e inflexíveis são trabalhadas e você deve sair do julgamento, fluindo mais e condenando menos. Busque enxergar com honestidade aquilo que sente; mesmo quando sejam emoções difíceis, você sairá do processo mais inteiro e com senso de segurança aprofundado. A conexão com seu senso de valor próprio facilita o processo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Questões emocionais ligadas às amizades, grupos e coletividade passam por uma transformação hoje. Você deve ter um olhar mais maduro perante as dificuldades e fraquezas dos outros e também em relação às suas. Divergências de valor e posicionamento fazem parte do caminho de evolução e crescimento. Busque lidar com seus semelhantes com maturidade. Júpiter, seu regente, lhe fortalece o reconhecimento de sua individualidade , auxiliando no processo.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com