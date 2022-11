Horóscopo do dia (26/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Cura do valor

O trígono de Vênus em Sagitário com Quíron em Áries nos auxilia com uma facilitada cura no sentido do valor próprio e das relações amorosas e parcerias. Somos lembrados que devemos ser nós mesmos perante os outros, curando feridas e dores. Expansões significativas no valor. A Lua entra em Capricórnio, trazendo maior amadurecimento emocional e realismo.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você é lembrado hoje que deve expandir seus potenciais financeiros e amorosos, mas que para isso deve ser fiel a si mesmo. Busque resignificar o valor da sua fé, como usa seu magnetismo para expandir suas finanças e ser mais verdadeiro no amor. A Lua lhe traz maior senso de realismo, limites e confiança em sua autoridade, facilitando o processo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, recebe aspecto facilitado de Quíron. Você está curando agora a questão dos valores partilhados, sexualidade e afetividade profunda, muito através da resolução de questões psicológicas e/ou espirituais profundas ligadas ao seu senso de individualidade e força. A Lua lhe traz necessidade de expandir horizontes e enxergar com mais amplitude.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Há forte motivação para se relacionar com os outros, buscar parcerias e o amor romântico. Este aspecto recebe uma forte energia de cura, muito através do reconhecimento de ideias e possibilidades alternativas, assim como na participação em grupos. Busque uma resignificação curativa das relações. A posição lunar lhe aprofunda emocionalmente, mas com maturidade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua relação com o mundo material está hoje carregada de energia de cura. Deve assumir mais sua autoridade e principalmente o valor do seu trabalho e serviços. Busque acreditar mais no potencial do seu valor no mundo. A Lua, sua regente, lhe traz maior carisma e magnetismo frente ao público e nas relações, facilitando divulgar seus talentos e possibilidades.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz grande charme, carisma e capacidade de viver o prazer de sua criatividade. Tudo isso está sendo curado através de um senso renovado de fé, possibilidades futuras e otimismo. O amor e a criatividade podem tomar novos e interessantes rumos. A Lua lhe traz conexão com o mundo material, o que traz um equilíbrio para o forte aspecto de fogo que ocorre para você agora.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Você é estimulado agora a se abrir mais para o prazer da afetividade e trocas íntimas. Há uma forte e facilitada energia de cura para que você esteja realmente entregue nas relações, mas sem perder a si mesmo no processo. Reavalie a forma como troca profundamente com o outro e também no meio familiar. A Lua lhe traz conexão com sua criatividade e poder pessoal.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, recebe aspecto facilitado de Quíron. Há uma forte cura ligada à comunicação e parcerias. Você é estimulado a estar presente e inteiro nas relações, aberto a escutar suas dores, mas sem se deixar perder no processo. Use da fala amorosa e inspiradora para auxiliar na cura. A Lua lhe aumenta a sensibilidade e capacidade de acolhimento.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz forte energia de cura quanto a valores, finanças e confiança em si mesmo. Você resgata agora sua força de trabalho com garra e assertividade, o que lhe cura e fortalece o sentido de que merece ter prazer, lucrar e ter coisas boas. Expansão do valor próprio através do trabalho. A Lua lhe traz estados mentais mais intuitivos que facilitam o processo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe aumenta o carisma, amor próprio, charme e magnetismo. Tudo isso agora é facilitado por uma cura do aumento da confiança em si mesmo e sua expressão pessoal. Está mais audacioso em se abrir para as relações, o amor e as finanças. A Lua lhe traz aterramento em seu valor próprio, facilitando o processo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe propicia a reciclagem se seu senso de valor próprio e partilhado. Algumas dores do passado, emocionais e/ou familiares são mobilizadas agora para uma transformação facilitada. Busque entender onde não se valorizou ou quando faltou empatia ou cooperação. A Lua no seu signo lhe mobiliza o lado subjetivo, facilitando a fluidez do processo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz cura facilitada quanto à comunicação com grupos e na partilha de valores com todos. Você é relembrado de sua capacidade de inspirar os semelhantes e repartir o que há de melhor para com todos. Sua fala será assertiva, mas também generosa e afetiva. A Lua lhe traz maior conexão e inspiração vindas do lado espiritual e sutil.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz cura quanto ao seu senso de valor pessoal e profissional. Você está curando a capacidade de se bancar por si mesmo e agregar valor à sua imagem profissional. Busque expandir com alegria e fé sua atuação no mundo e também seus ganhos. Lembre-se de que você merece ser remunerado pelo seu esforço. A Lua lhe facilita o contato com o público.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com