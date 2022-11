Horóscopo do dia (25/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Propósitos, possibilidades e cura

Vênus, Mercúrio e Lua conjuntos em Sagitário nos trazem grande otimismo e uma capacidade de alinhar mente, emoção e valores em grandes propósitos e fé. O trígono com Quíron em Áries facilita um senso de cura de si mesmo e de suas possibilidades futuras no campo pessoal. Busque sentir e pensar com otimismo, acreditando mais nos seus potenciais.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você passa por uma cura no uso de sua força pessoal e assertiva com Quíron no seu signo (solar ou ascendente). Sua mente e emoções se alinham num forte propósito de fé que lhe fortalece o uso da força pessoal, mas com significado. Marte, seu regente, se encontra retrógrado, lhe pedindo ponderação antes de agir. Tenha fé para resignificar seus reais propósitos na vida.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua mente, emoções e valores passam por uma benéfica transformação e reciclagem. Tenha fé que as coisas estão se transformando para melhor. Questões de individualidade e raiva que foram suprimidas tem a possibilidade de serem curadas agora de maneira muito benéfica e facilitada. Busque partilha e expansão, mas sem perder seu senso de individualidade.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Há agora uma forte motivação para se relacionar com outras pessoas. Sua mente, emoções e valores se alinham na necessidade de expandir o contato com os outros. Isso facilita a cura da necessidade de pertencer a grupos e amizades, mas sem perder seu senso de individualidade. Esteja aberto a escutar o outro e buscar soluções mais harmônicas e otimistas.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Ocorre agora um intenso alinhamento de emoções, valores e ideias ligados ao plano material. Estará bem mais otimista com ideias de como realizar seu trabalho e isto lhe facilita a cura de um senso de autonomia profissional e capacidade de realização no mundo. A energia de cura também é muitíssimo mobilizada; assuma seu poder de cura pela sua fé e ação otimista.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Você passa agora por uma benéfica cura relacionada a propósitos e objetivos futuros. Há um forte alinhamento de emoções, valores e ideias em sua expressão pessoal e criativa, tudo isso lhe facilitando ser quem você é e buscar novas paragens e metas. Cura do senso de fé nas muitas possibilidades de expressão de si mesmo, sua criatividade e poder pessoal.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O momento lhe propicia uma grande e benéfica cura de seu setor emocional. Suas motivações emocionais estão intensas; emoção, mente e valores se alinham no sentido da ação emocional, da necessidade de pertencer, amar e ser amado. Tudo isso lhe favorece a cura da vida partilhada, sexualidade e movimentos de transformação verdadeiros.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje traz um forte alinhamento de emoções, mente e valores no campo social e mental. Isso lhe favorece a cura no sentido da ação social, do contato com os outros, nas parcerias e no amor romântico. Você está aberto a dialogar e escutar o outro em suas dores e necessidades, o que facilita o entendimento mútuo e resgate de possibilidades conjuntas.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz um forte alinhamento de valores, emoções e mente no seu campo material e financeiro. Você é relembrado que deve cultivar seu senso de valor próprio e isso facilita a cura do seu senso de ação no trabalho e serviços prestados. Valorize a si mesmo e use isso de forma a crescer e expandir suas possibilidades de atuação material e objetiva.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sol, Lua, Mercúrio e Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe trazem fortes motivações pessoais, alinhando emoções, mente, valores e essência na expressão e atuação pessoal. Tudo isso lhe facilita a cura do uso da criatividade e poder pessoal. Momento muito propício para ser você mesmo e se expressar com autenticidade e fidelidade à própria essência.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz fortes motivações emocionais, subconscientes e/ou espirituais. Busque se dedicar às transformações e saúde psíquica, já que está reciclando suas emoções, questões mentais e valores. Tudo isso também facilita a cura de questões familiares e passadas, trazendo um justo senso de individualidade nestes contextos. Otimismo na cura emocional.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Ocorre um intenso alinhamento de emoções, ideias e valores aplicados ao coletivo. Você está intenso e otimista na sua capacidade de auxiliar no progresso de todos (ou de muitos). Isso facilita uma cura ligada à comunicação e troca de ideias, comunicação e processos mentais. Busque agora dar espaço para expressar seu lado justo, humanitário e alternativo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este é um excelente momento para que você divulgue seus talentos e capacidades profissionais. Está num processo de cura do seu senso de valorização pessoal e capacidade de gerar ganhos pelos próprios esforços e isto é potencializado agora. Ponha fé em seu talento a profissionalismo. Alinhe mente e emoção na vibração da expansão e abundância material.

