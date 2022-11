Horóscopo do dia (21/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Transformação emocional facilitada

Ocorre hoje um trígono entre Júpiter em Peixes e o Sol em Escorpião. Há uma forte energia expansiva da consciência, em especial no campo emocional, que lhe pede resignificação e transmutação de antigos padrões. A Lua Minguante também entra em Escorpião. O dia de hoje traz fluidez e capacidade de transformação emocional facilitada.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você passa por uma jornada de transformação emocional que chega num clímax agora. O dia de hoje lhe facilita enxergar estas transformações por um viés mais espiritual e/ou psicológico de maneira benéfica. Questões emocionais partilhadas ou ligadas a heranças e/ou sexualidade devem ser escoadas. Se permita um olhar mais caridoso para consigo mesmo e os outros.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe pede energia mais afetiva e desapegada nas relações, tanto no amor quanto nas amizades. Antigos padrões de relacionamento desgastados são enxergados e depurados através de ideias inovadoras e um olhar mais amplo e otimista. Lembre-se de não idealizar as pessoas, enxergando que todos nós temos nossas falhas, mas também capacidade de nos transformar para melhor.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Alguns padrões emocionais são depurados hoje. Muito em especial, no seu caso, aqueles ligados ao trabalho, carreira, rotinas e andamento da vida material. Busque não se agarrar a detalhes, mas permita que a vida material flua como tem de ser, dentro dos compromissos assumidos. Seu forte magnetismo emocional pode auxiliar na transformação das estruturas de sua vida neste momento.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você passa hoje por uma depuração emocional profunda e facilitada. Muito em especial relacionada a quem você é e onde coloca sua fé. A Lua, sua regente, lhe pede que deixe ir os velhos apegos e padrões emocionais desgastados, permitindo maior fluidez e verdadeira espiritualidade. Esqueça as velhas identificações de si mesmo e se abra para o novo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Antigos padrões emocionais são transformados agora. Evite se apegar a questões do passado, familiares ou excessivamente emocionais. Você deve agora ter um olhar mais aprofundado e espiritual para deixar ir velhas estruturas do passado e comportamentos da infância. Há uma forte motivação para que você assuma suas responsabilidades e amadureça, enxergando as emoções de maneira mais desidentificada.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe pede desapego de antigos padrões mentais. Há facilidade em escutar o que os outros tem a dizer e isso pode lhe ser muito útil para entender suas próprias questões mentais e onde está enxergando de forma pequena. Se permita e inspiração que vem do outro ou daquilo que é diverso. Abra a mente e se permita fluir.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Padrões emocionais ligados à vida material, financeira e rotineira são depurados agora. Busque o senso de fluidez e otimismo no trabalhar e ser útil. Isto lhe facilita uma depuração de seu senso de valor próprio e realização material. Busque servir e trabalhar, indo para além da questão financeira. Vibre amor aplicado ao campo material agora.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Ambos os Luminares (Sol e Lua) no seu signo lhe trazem um forte magnetismo pessoal. A Lua está Minguante e lhe relembra que deve usar de sabedoria emocional para transcender velhos padrões de si mesmo. Você está mais generoso e conectado à sua própria essência, o que facilita a consciência e o fluir de si mesmo, além desta depuração das velhas emoções.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Há um dia do Sol entrar no seu signo (solar ou ascendente), você passa por uma depuração final facilitada. Os últimos 30 dias tem lhe demandado a limpeza emocional de padrões subconscientes e emocionais, chegando agora num clímax. Júpiter, seu regente, lhe traz otimismo e fé no setor emocional, lhe relembrando que novas possibilidades vem chegando.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe facilita transformações ligadas ao mental e social. Sua mente está mais otimista e transcendente, lhe permitindo enxergar padrões do coletivo que devem ser transcendidos. Busque deixar ir os venenos sociais e falsas relações. Lembre-se de focar em si mesmo e em sua criatividade, dando menos importância a conceitos mentais ou opiniões que não se alinham com a sua consciência.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Você passa hoje por depurações emocionais, em especial aquelas ligadas ao campo material. Você deve agora transcender padrões rígidos, compromissos sem sentido real e estruturas falsas. A conexão interna e emocional lhe facilita muito o discernimento. Busque meditar antes de tomar decisões e evite se identificar em demasia com as estruturas materiais estabelecidas.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe propicia transformações profundas em si mesmo e nas suas visões de mundo. Busque estar aberto para fluir com estas transformações, não se apegando a sistemas rígidos de crença, fé ou objetivos futuros. As transformações que chegam vem num tom benéfico e você deve usar sua natural capacidade de fluir a seu benefício hoje.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com