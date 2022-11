Horóscopo do dia (19/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Ação e sutileza

A quadratura entre Marte em Gêmeos e Netuno em Peixes nos traz o desafio entre ação direta deixar ir. Aqui é preciso que se racionalize a ação (em especial pela retrogradação de Marte), buscando a sensibilidade como uma aliada. Cuidado com ações impensadas ou impulsivas. Busque ter um senso de propósito maior, entendendo as motivações psicológicas profundas. Ação com forte magnetismo, mas que deve ter um real propósito.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, recebe aspecto desafiador de Netuno. Você deve agir agora de maneira ponderada, levando em conta sua sensibilidade, espiritualidade e senso de desapego. Questões subconscientes podem afetar sua ação, portanto medite primeiro antes de tomar qualquer atitude. Deixe também algumas atitudes e amarras mentais serem diluídas pela ação netuniana, abrindo a mente para realidades maiores.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe pede cautela quanto a ações financeiras, materiais e também as que envolvam grupos, amizades e questões coletivas. Seu impulso na vida material precisa ser racionalizado para que não use recursos por mero impulso emocional. Esteja aberto a auxiliar, mas sabendo de seus limites. Busque entender suas reais motivações quanto aos seus recursos antes de agir.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Marte no seu signo lhe tem instigado a ser mais assertivo e individual. Todavia, apesar de todo esse impulso, há questões de obrigação, carreira, autoridade, maternidade / paternidade ou compromissos que lhe pedem mais entrega ou mesmo sacrifício pessoal. Busque encontrar um equilíbrio, também evitando exaurir suas forças nos compromissos. Tenha discernimento e pondere para achar a melhor solução do pessoal versus compromissos.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você passa agora por um processo que lhe demanda dissolução de velhas crenças egóicas. Está sendo demandado de você um tanto de abnegação e sacrifício pessoal. O ego precisa ser lapidado para que seja realmente saudável, mas agora é o momento de revisar e sacrificar as velhas facetas de si mesmo. Use de sua fé e poder magnético, além de ação de bastidores, trazendo cura e auxílio verdadeiro.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Questões ligadas a amizades, grupos, internet ou coletividade lhe desafiam agora. Há uma forte conexão com suas profundezas emocionais que lhe mostra que nem tudo é tão belo ou idealizado, mas você deve evitar brigas e discussões vãs com os outros. Busque deixar ir ideias e ações massificadas ou a necessidade de aprovação pelo público, sendo fiel à sua consciência.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Velhas identificações de carreira, status, autoridade e obrigações devem ser sacrificadas agora. Você passa por uma reavaliação de tudo aquilo que construiu, buscando aquilo que for essencial. As relações e parcerias podem ser fonte dessa inspiração, mas também de incômodos em outros casos, mas tudo isso para que você saia da estagnação e rigidez.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Você passa agora por uma reavaliação de sua fé, objetivos futuros, crenças e a maneira como age por impulso. Tudo isso está sendo transformado. Em especial os detalhes, a vivência do tempo presente e real pode lhe mostrar que certas realidades materiais levam tempo para mudar. Evite agir de maneira exagerada, buscando mais senso crítico e intuição.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, recebe aspecto desafiador de Netuno. Você está ligado à sua natural necessidade de ser um agente de mudanças profundas. Todavia, será preciso se conectar com sua essência para enxergar quais são as reais mudanças e o que é somente obstinação de sua parte. Busque agir com ponderação e senso de espiritualidade, potencializando sua força transformadora real.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Questões relacionadas aos outros, parcerias, vizinhos ou judiciais devem ser revisadas com cautela. Suas emoções estão intensas e lhe levam a agir, todavia é preciso reflexão para não ser impulsivo. Você enxerga neste período a necessidade de se ter mais individualidade real nas relações, mas saiba estabelecer esse espaço de maneira justa, sem impulsos exagerados.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este momento lhe pede mais reflexão e cautela quanto às suas ações materiais, de rotina, trabalho, saúde e práticas no geral. Busque um pouco mais de reflexão para não ter ações repetitivas e mecânicas. Cautela nas disputas com colegas de trabalho e servidores. Busque abrir sua mente e sensibilidade para buscar alternativas quanto à vida material.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este momento lhe traz necessidade de refletir quanto à maneira que delimita seu espaço e exerce poder. Questões de valores pessoais, finanças e afins podem lhe trazer questionamentos. Também os romances, aventuras e relação com filhos e criações pede cautela nos impulsos. Busque quem você é internamente e alinhado ao seu senso de valor próprio, mas evitando ações dramáticas em excesso.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Netuno, seu regente, se encontra em aspecto desafiador com Marte. Você deve se acautelar, em especial no campo emocional e pessoal. Você passa por um período em que está buscando maior individualidade e autonomia, em especial de questões familiares, passadas e afetivas. Mas evite ser uma maré explosiva. Busque meditação e se nutrir, entendendo quais restas devem ser aparadas para que você tenha real autonomia, mas sem perder a afetividade.

