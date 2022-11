FBC entra em embate com bolsonaristas: "Viva a luta contra o fascismo"

Acordei e pensei bem



Pq a galera do rap não me apoia em um momento desse?



Porque a galera do rap não se apoia ?



Quer saber ?



Eles não querer perder esse público aí não



Galera tem medo de não ser chamado pra show



Kk



Covardes https://t.co/2kdEidnvjz %u2014 FBC (@fbctadoido) November 18, 2022

Histórico de confronto com Bolsonaristas



O rapper mineiro FBC foi atacado por bolsonaristas durante um show em São Paulo, nessa quinta-feira (17/11). As imagens de copos sendo arremessados no palco enquanto o MC rebate os agressores viralizaram nas redes socias. Veja no vídeo acima."Viva a luta contra o fascismo, MLB (Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas), Léo Péricles (candidato à presidência pela UP). Viva a luta contra o fascismo, a livre associação entre as pessoas. A gente tá vivo, a gente vai lutar contra vocês", grita Fabrício Soares, popularmente conhecido como FBC, no vídeo.FBC desabafou sobre o episódio no Twitter nesta sexta-feira (18/11)."Acordei e pensei bem: Pq a galera do rap não me apoia em um momento desse? Por que a galera do rap não se apoia? Quer saber? Eles não querem perder esse público aí não. Galera tem medo de não ser chamado pra show kk", tweetou.FBC é natural de Santa Luzia (MG) e morou durante anos no aglomerado Cabana do Pai Tomás, em Belo Horizonte. Criado nas batalhas de rap da capital mineira, ele iniciou a carreira no grupo DV Tribo - ao lado de Djonga, Clara Lima, Hot e Oreia - e acumula grandes sucessos em sua carreira solo, com os álbuns S.C.A (2018), Padrim (2019), Best Duo (2020) e Baile (2021). A sua música é conhecida por enaltecer o estilo da periferia (como em "") e ataca a PM no hit "".FBC é crítico ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e se posicionou a favor do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante as eleições de 2022. No episódio registrado ontem em São Paulo, não é possível saber a origem da confusão com os bolsonaristas. Os vídeos que circulam na internet mostram somente o embate entre o público e o artista, que se posicionou contra o fascimo. Também é possível notar várias pessoas na platéia fazendo o "L" de Lula com as mãos durante a confusão.Não é a primeira vez que FBC viraliza nas redes ao combater apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL). Em março de 2021, o rapper discutiu com o então vereador de Belo Horizonte Nikolas Ferreira (PL), aliado de Bolsonaro, em uma live no Instagram. Confira o vídeo abaixo:O debate entre os dois teve como cerne a votação na Câmara Municipal de Belo Horizonte que vetou o empréstimo de R$ 1 bi a PBH. O ex-prefeito Alexandre Kalil (PSD) pedia os recursos para obras de contenção de enchentes e urbanização das ocupações em Venda Nova.Nikolas Ferreira e FBC possuem origem em comum no aglomerado da Cabana do Pai Tomás, na região Oeste de Belo Horizonte. Em outubro de 2022, Nikolas foi eleito o deputado-federal mais votado do Brasil, somando mais de 1,4 milhões de votos em Minas.O vídeo em que FBC chama Nikolas de "playboy" repetidas vezes até hoje circula nas redes sociais."Nikolas você quer falar de mim para seu público bolsominion, fã de Bolsonaro. Vamos montar uma banda aqui na Cabana independente e vamos para o debate. Aqui no seu insta... você é um covarde, Nikolas. Você é um cara que acabou de sair da adolescência, nunca foi a lugar nenhum, um monte de livro que você não leu. Você é um playboy, branco, covarde. Nikolas você vai estar no lixo da história política dessa cidade", disse FBC a Nikolas Ferreira na live.