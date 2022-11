Horóscopo do dia (18/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Utilidade e calma

A Lua segue minguando, agora em Virgem, nos pedindo mais calma, tolerância e cuidado para com todos. Busque fazer aquilo que sabe que é útil, mas dentro do seu tempo e à sua maneira. Sabedoria de trabalhar. A oposição a Netuno nos pede mais sensibilidade e desapego nas relações. O trígono a Urano e Plutão nos traz calma e desapego perante as mudanças.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A Lua Minguante lhe pede que acalme e desacelere o ritmo, em especial quanto ao trabalho, questões materiais e saúde. Mudanças materiais e emocionais se processam, mas devem ser encaradas sem reatividade e com mais conexão à sabedoria interna. Busque fazer o que for possível, mas não se cobre em excesso. Necessidade de relaxar o corpo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A Lua Minguante lhe pede que acalme e desacelere o ritmo, buscando a calma de ser você mesmo e estar no seu próprio espaço. Seja você mesmo com maturidade e pragmatismo. Perante as sensibilidades e problemas alheios, deve ter sua natural característica de solidez do seu elemento, a Terra. Motivações de mudança se fazem, mas dentro do seu tempo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A Lua Minguante lhe pede que acalme e desacelere o ritmo, buscando introspecção, seu lar e vida pessoal. Procure se dar tempo de calma, regeneração e meditação. Questões familiares devem ser enxergadas com mais objetividade, pragmatismo e desapego. Busque analisar o que sente e o que já passou, mas com um olhar mais objetivo e sem reatividade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua Minguante lhe pede que acalme e desacelere o ritmo. Sua regente lhe traz vibrações mais calmas e sábias ao seu terreno mental. A vida social e as pessoas podem lhe demandar bastante e trazer mudanças, todavia você deve buscar um estado de serenidade e não reatividade. Se permita esta poderosa sabedoria emocional para saber como agir.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A Lua Minguante lhe pede que acalme e desacelere o ritmo. Busque mais paz, conforto e tranquilidade no dia de hoje. Mesmo que mudanças materiais, trabalho e carreira lhe demandem, tente ter uma perspectiva calma, serena e sábia. Emoções intensas também lhe desafiam neste sentido, mas deve buscar aterramento, calma e objetividade.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A Lua Minguante no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede que acalme e desacelere o ritmo. Isto será muito útil para que possa sentir suas reais necessidades e anseios, mas com calma e sabedoria. Muitas mudanças lhe estimulam, assim como emoções ligadas às relações, mas isto tudo precisa de fluidez para que encontre as melhores possibilidades.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A Lua Minguante lhe pede que acalme e desacelere o ritmo. Busque se dedicar às práticas meditativas, espirituais, psicológicas e tudo aquilo que lhe auxilie a ter maior integração emocional e psíquica. Mudanças emocionais se fazem presentes, mas é preciso que você esteja sereno para vivenciá-las sem reatividade, buscando entendimento racional e prático.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A Lua Minguante lhe pede que acalme e desacelere o ritmo. Busque dar sua contribuição ao coletivo dentro de suas possibilidades e com sua sabedoria emocional. Viva a vida em sociedade, mas também saiba se dar tempo de recolhimento. Mudanças nas relações e comunicações se fazem intensas, mas você deve usar de sua sabedoria emocional para lidar com as pessoas agora.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A Lua Minguante lhe pede que acalme e desacelere o ritmo, em especial quanto ao trabalho, carreira, obrigações e autoridade. Busque um olhar sereno para a vida material e todas as mudanças que se expressam neste sentido. Suas emoções profundas devem ser ouvidas também. Autoridade que acolhe com sabedoria. Qualidade é mais importante que quantidade em termos de trabalho agora.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A Lua Minguante lhe pede que acalme e desacelere o ritmo. Em especial no sentido das expansões e novas possibilidades, busque serenidade e reflexão, assim como revisão e reformulação. Há intensidade para que você assuma liderança, mas deve também ter serenidade emocional. Adaptabilidade deve ser vivida com pragmatismo e sabedoria.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A Lua Minguante lhe pede que acalme e desacelere o ritmo. Busque serenidade perante as mudanças emocionais que se fazem presentes em sua vida agora. Este momento lhe pede desapego de velhos hábitos, carências e atitudes emocionais não saudáveis. Tenha mais calma e serenidade perante suas emoções e também as alheias, lapidando arestas.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A Lua Minguante lhe pede que acalme e desacelere o ritmo. Em especial nas parcerias e vida social, faça tudo no seu próprio ritmo e tempo. Desapego da necessidade de aprovação alheia. Aqui é preciso olhar para dentro e se conectar à sua sabedoria emocional; isto lhe será muito útil para ter um parâmetro melhor quanto às relações humanas.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com