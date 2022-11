Filarmônica recebe pianista francês vencedor do concurso Rainha Elisabeth

O pianista francês Jonathan Fournel foi vencedor do concurso Rainha Elisabeth da Bélgica em 2021 (foto: Robin Ducancel/Divulgação) Em turnê pelo Brasil, o pianista francês Jonathan Fournel se apresenta hoje (17) e amanhã (18) em Belo Horizonte, durante concerto junto da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Sob regência do maestro convidado Marcelo Lehninger, o conjunto interpreta temas de Tchaikovsky, Chopin e Antonín Dvorák.

A majestosa Sala Minas Gerais vai receber o pianista pela primeira vez. Já o maestro Lehninger é figura conhecida por ali - foi regente assistente da Filarmônica em 2010, terceiro ano de vida da orquestra. Desde então, ele tem feito apresentações em terras mineiras quase todos os anos. “É sempre uma emoção estar nessa sala (de concertos), que vi no papel. É uma acústica maravilhosa”, elogia o maestro, que atualmente é regente titular da Orquestra Sinfônica de Grand Rapids, em Michigan, nos Estados Unidos.

O pianista convidado

Com 29 anos de idade, o pianista francês convidado venceu o prestigioso Concurso Rainha Elisabeth da Bélgica em 2021, na categoria piano - a cada ano o certame se dedica a um instrumento diferente. Foi o primeiro francês a ganhar o prêmio nos últimos 30 anos. Expressividade, intensidade e capacidade interpretativa são características atribuídas a ele por onde tem se apresentado.



Desde que ganhou a premiação, o músico tem subido em palcos de vários países do mundo, ao lado de conjuntos como a Orquestra Nacional de Lorraine (França), a Orquestra de Rádio e Televisão em Zagreb (Croácia), a Orquestra Sinfônica de Jiangsu (China), a Orquestra Real de Câmara de Wallonie (Bélgica), a Sinfonia Varsovia (Polônia) e a Orquestra Nacional Real da Escócia.

O repertório das duas apresentações na Sala Minas Gerais contempla obras que compartilham certo teor nostálgico, já que os compositores abordados nutriam uma relação um tanto saudosista com seus países de origem. Quem explica é o maestro Lehninger, ele próprio um brasileiro que mora no exterior, e, por isso, ciente desse sentimento de ausência. “É um programa muito bonito e romântico, e com momentos alegres também”, adianta.

Sobre o repertório

As peças escolhidas para a apresentação exibem certo conteúdo nacionalista. O russo Tchaikovsky, por exemplo, compunha peças a partir do folclore ucraniano. Do compositor, a obra a ser apresentada no concerto será Eugene Onegin: Polonaise (1877/1878), feita a partir de poesia do russo Alexandre Pushkin. A polonaise, ou polonesa, foi uma dança bastante popular entre os séculos 18 e 19.

O maestro explica que a conexão entre essa peça e a próxima obra é latente. Trata-se de Concerto para piano nº 2 em fá menor, op. 21 (1829/1830), que Chopin escreveu quando era jovem e estava apaixonado por uma musicista. A composição é considerada uma espécie de retorno do artista à Polônia, seu país de origem, já que o sucesso internacional o levou a outros destinos. “Ele tinha uma ligação nostálgica com a Polônia, tanto que foi sepultado em Paris, mas seu coração foi enterrado no país onde nasceu”, pontua o regente.

O tcheco Dvorák é autor da Sinfonia nº 9 em mi menor, op. 95, "Do Novo Mundo" (1893), obra que encerra o concerto. A composição também é marcada pelas vivências de um músico no exterior, já que o autor a criou quando vivia nos Estados Unidos, onde foi diretor do então Conservatório de Nova York. Por ali, ele assimilou elementos musicais do folclore estadunidense. “Essa obra tem ligação com a música negra americana e é influenciada pelos corais negros americanos”, explica Lehninger.

SERVIÇO:



Orquestra Filarmônica de Minas Gerais

17 de novembro – 20h30

18 de novembro – 20h30

Sala Minas Gerais - Rua Tenente Brito Melo, 1090, Barro Preto, Belo Horizonte, Minas Gerais

Marcelo Lehninger, regente convidado

Jonathan Fournel, pianista francês

Programa:

Eugene Onegin: Polonaise, de TCHAIKOVSKY

Concerto para piano nº 2 em fá menor, op. 21, de CHOPIN

Sinfonia nº 9 em mi menor, op. 95, “Do Novo Mundo”, de DVORÁK

INGRESSOS:

R$ 50 a R$ 167

Meia-entrada para estudantes, maiores de 60 anos, jovens de baixa renda e pessoas com deficiência.