Rodrigo Campos Pace Lasmar, João Alves Grangeiro Neto e Rodrigo Araujo Goes

Lançamento do livro "Beira do Campo: Urgências e Emergências no Esporte", no Teatro Feluma (foto: Rodney Costa/ Divulgação)

Três dos maiores especialistas em medicina esportiva do Brasil se uniram para publicar um livro com orientações de conduta para situações de urgência e emergências envolvendo diversas atividades físicas. "Beira do Campo: Urgências e Emergências no Esporte" é assinado por Rodrigo Campos Pace Lasmar, professor da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais (FCM-MG) e médico da Seleção Brasileira e do Atlético Mineiro, por João Alves Grangeiro Neto, ex-atleta olímpico de vôlei e coordenador médico dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, e por Rodrigo Araujo Goes, que foi responsável médico de equipes olímpicas de basquete e judô do Brasil e do Fluminense Futebol Clube. A obra foi lançada no Teatro Feluma em evento realizado pela FCM-MG.





CONSCIÊNCIA

TERRITÓRIO NEGRO





As tradições e memórias afro-brasileiras serão homenageadas pelo CCBB Educativo no domingo (20/11), Dia da Consciência Negra. A partir das 14h, o programa de arte-educação dará início ao evento “Território Negro”, que inclui a oficina de pintura “Resgatando a Arte Feminina Africana”, conduzida pela artista plástica, culinarista, capoeirista e sambadeira Bella Nía. Às 17 horas, será realizada uma roda de capoeira com o Coletivo Cultural Angola de Ouro. Ambas as atividades ocorrem no pátio do Centro Cultural e são gratuitas.





AQUELE ABRAÇO

DE MOISÉS PARA GIL





Chega hoje às plataformas digitais o álbum “Aquele Abraço, Gilberto Gil”, do cantor mineiro Moisés Navarro. O álbum reúne o repertório dos três EP lançados no último ano celebrando a obra de Gilberto Gil e traz duas gravações inéditas, o ijexá “Serafim” e “Logos versus logo”, em dueto de Moisés Navarro com o rapper Renegado. No disco, canções pouco conhecidas, só gravadas pelo próprio Gilberto Gil. “Logos versus logo” foi lançada no álbum “Dia dorim noite neon” (1985) e “Serafim” em “Parabolicamará” (1991). “Aquele Abraço, Gilberto Gil” é um lançamento do selo Alves Madeira e traz as assinaturas do maestro Jaime Alem, na direção musical e arranjos, e do produtor Pedrinho Alves Madeira, na criação, direção artística e repertório. A capa é do designer Denilson Cardoso, a partir da foto que traz a criação, direção e cenário de Pedrinho Alves Madeira, que inclui obra do premiado artista plástico Ricardo Homen.





LEILÃO

ARTE E EDUCAÇÃO





Barcos Doação de Natan Rozenbaum, do acervo e em memória de seu pai, Samuel Moyses Rozenbaum.





Obras de artistas renomados e amadores fazem parte do acervo do leilão para garantir bolsas de estudos para a Escola Theodor Hertzl, única escola judaica de Minas Gerais. O pregão está marcado para quarta-feira (23/11), na Rua Rio Grande do Norte, 477, Funcionários, a partir das 20h, e também de forma virtual. Já estão confirmadas obras de Inimá de Paula, Arman Tapiero, Chanina, Aristide Brodeschi, Rogério Fernandes, Jarbas Juarez, Virgínia de Paula e Sérgio Tochner. O leilão será presencial e virtual. Os lances já podem ser dados antecipadamente.









“Marcas do Passado”

Árvores Doação de Felipe Tochner, pai do artista Sérgio Tochner



Hoje, às 19h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas, na rua da Bahia, Fuad Noman autografa seu novo romance, “Marcas do Passado”, parceria com a Editora Ramalhete. É o terceiro romance do escritor. Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte, é autor de “Cobiça” e “O amargo e o doce”.