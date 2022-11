Horóscopo do dia (15/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Vibração amorosa

O trígono entre Vênus em Escorpião e Júpiter em Peixes traz uma facilitada vibração amorosa e afetiva para o dia de hoje. Estamos mais abertos e generosos na troca afetiva, emocional e/ou sexual. Disposição para amar profundamente e de forma desprendida. Auxílio a quem precisa e expansão de boas vibrações emocionais.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Hoje há uma forte inspiração emocional, subconsciente e/ou spiritual para que você doe mais de si mesmo, partilhe com generosidade e busque valores conjuntos. A energia afetiva, sexual e emocional tende a fluir com leveza, mas também intensamente. Você está consciente de seu valor próprio, mas justamente isso lhe fortalece para que se sinta seguro doando mais de si.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, recebe aspecto facilitado de Júpiter. Você está mais aberto ao convívio social e às parcerias de maneira intensa e fluida. Pode enxergar novas possibilidades no amor e também nas amizades. Seja generoso e busque a alegria de doar um pouco mais de si mesmo. Você está focado em si mesmo, mas isso lhe dará a segurança de partilhar sem sentir que perde de si mesmo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A vibração de hoje lhe traz grande força amorosa e emocional aplicada ao campo material. Está expandindo na carreira e isso lhe favorece agora os ganhos, as boas relações de trabalho e maior visibilidade do valor do seu trabalho. Busque se dedicar aos seus compromissos com devoção, amor e senso de entrega. Magnetismo forte na carreira e trabalho.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Hoje ocorre um senso de entrega amorosa no sentido da fé e também da crença em si mesmo. A conexão com ideais superiores vem trazendo fluidez e prazer de ser você mesmo, focado na sua expressão criativa, romântica, emocional e essencial. Fluidez e facilidade para se aventurar e expandir a partir da conexão com as próprias emoções e sentimentos.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A vibração emocional está fluida e intensa para você. Está mais focado em valores familiares e relações íntimas, mas de maneira generosa e desprendida. Mudanças tendem a ocorrer com harmonia. Suas intensas emoções partilhadas lhe falam hoje de propósitos conjuntos, mas sem que você abra mão de seus limites. Enxergue as relações pessoais sob novas cores.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe é muito propício na comunicação com os outros, em especial na comunicação emocional. Sua fala está intensa, mas também harmoniosa e te pede abertura a acolher e trocar com o outro. Expansões em conjunto são facilitadas. Sua fala pode inspirar a muitos, assim como pode receber inspirações profundas vindas dos outros, esteja aberto.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, recebe aspecto facilitado de Júpiter. Essa vibração lhe traz energia magnética forte e amorosa aplicada ao mundo material. Em especial está com capacidade de atrair recursos, riquezas e prazeres. A força do seu trabalho está expansiva e em ressonância com seus talentos e senso de valor pessoal. Expanda seu campo de atuação material.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe aumenta o carisma, amor, senso de valor próprio e afetividade. O aspecto facilitado a Júpiter mostra uma abertura de sua parte em ser mais generoso, doando de si mesmo e de sua criatividade. Seu lado romântico, lúdico e aventureiro está fluindo. Esteja aberto às surpresas que a vida pode lhe trazer neste sentido.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, se encontra em aspecto facilitado com Vênus. Você passa por uma dissolução de velhos padrões emocionais, chegando agora num ápice benéfico. Há uma libertação de energias do passado e também de antigos padrões de relacionamento e finanças. Busque fluir com suas motivações profundas, buscando aplicação disto na prática.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Há agora uma forte motivação social e de troca para você. Está mais profundamente ligado a um senso de amor partilhado para com todos e isto lhe traz ideias expansivas e amorosas, assim como lhe instiga a se comunicar com mais profundidade. Capacidade de expansão de valores para todos, grupos, amizades e melhorias para a coletividade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A energia de hoje lhe é propícia para a expansão de valores pessoais e na carreira. Há uma necessidade de se valorizar mais sua posição profissional, autoridade, relações de poder, senso de maternidade/paternidade e compromissos. Tudo isso tende a fluir com mais facilidade e estabilidade. Reconhecimentos que levam a expansões e crescimento.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Júpiter, seu regente, se encontra em aspecto facilitado com Vênus. Você está muito entregue e em sintonia com sua fé, conexão com o divino, propósitos futuros, crenças, possibilidades e senso ético. Tudo isso lhe traz oportunidades boas de expansão e de enxergar a vida sob uma ótica mais ampla, benéfica, amorosa e otimista. Tenha fé em suas possibilidades.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com