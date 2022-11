Horóscopo do dia (13/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Aprofundamento realista

O sextil de Vênus em Escorpião com Plutão em Capricórnio traz para o dia de hoje mudanças facilitadas e um aprofundamento em termos de parcerias e finanças. Estamos mais compromissados com a necessidade de mudança conjunta e de valor próprio. A vibração de partilha, afetividade e sexualidade se faz presente, mas dentro de um senso realista.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A necessidade de troca profunda, afetiva e/ou sexual se faz muito presente hoje para você. Todavia, também estará muito focado em seu poder pessoal. Busque viver a troca com profundidade, mas também senso de limites e respeito à individualidade sua e do outro. Mais responsabilidade também em se doar e partilhar com quem necessita.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, recebe as vibrações facilitadas de Plutão. Você tem sido estimulado a se aprofundar nas parcerias, casamento e vida social e agora isso se casa bem com suas visões e planos para o futuro, assim como seus princípios. Busque a transformação em conjunto com o outro. Bom momento para redirecionar e resignificar as relações e como troca com os outros.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Forças psicológicas e subconscientes são mobilizadas hoje para que você faça as mudanças necessárias na sua rotina, trabalho e saúde. Em especial o seu senso de valor no trabalho deve ser transformado. Busque também ter honestidade quanto a parcerias de trabalho, resolvendo pendências e problemas. Na saúde busque escutar mais o que diz sua intuição.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje é propício para que você encontre um equilíbrio entre romance e estabilidade nas relações. Estando numa relação já estabelecida, este é um bom momento para resgatar o que traz alegria na vida do casal. Estando solteiro, busque viver os romances com profundidade emocional. Empoderamento pessoal e também na troca com os outros.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

As relações pessoais e familiares passam por uma transformação facilitada. Questões de ordem prática precisam ser resolvidas e o momento é propício para isso. Também para que enxergue as relações pessoais e familiares com mais realismo, senso crítico e senso de limites, mesmo amando profundamente. Ordenação emocional e pragmática.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Plutão tem lhe trabalhado o senso de aprofundamento no seu poder pessoal e hoje isso afeta suas relações, comunicações e ideias. Busque aprofundar ao se comunicar, mas sem perder o equilíbrio ou senso de troca. Estará falando com muito mais magnetismo e propriedade. Necessidade de adequação e transformação dos padrões de relacionamento.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, recebe as vibrações facilitadas de Plutão. Em especial a questão material, financeira, talentos e valores são mobilizados. Este é um momento propício para se olhar para dentro com honestidade e entender quais questões emocionais precisam ser transformadas para que tenha progresso material. Sua força pessoal será grande e deve se acolher e se apoiar mais no seu senso de valorização de si mesmo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Temos Vênus no seu signo (solar ou ascendente) fazendo aspecto a seu regente, Plutão. Você é estimulado a se valorizar mais ao quebrar padrões mentais enrijecidos e transformar sua visão de mundo. Este senso de autovalorização pede que se comunique com honestidade a sua típica profundidade. Auto valorização que deve ser partilhada e comunicada.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Você tem passado por um processo de reavaliação de relações e vida material muito importante. Sua natural disposição entusiasta pode te levar a aceitar muitas coisas sem refletir e o momento lhe traz a introspecção e intuição aguçada para sentir primeiro. Seu senso de valor próprio está sendo trabalhado e isto lhe facilita enxergar melhor pessoas, parcerias e situação financeira como deve.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Plutão no seu signo (solar ou ascendente) tem lhe feito passar por uma grande desconstrução e reconstrução de si mesmo a partir de parâmetros mais profundos. Isto lhe permite hoje reavaliar relações, em especial amizades, grupos, causas e vida online. Terá uma facilidade para selecionar melhor, mas trocando com profundidade com quem realmente sente que deve.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz um senso de transformação, em especial no senso de valor profissional. Forças psicológicas e subconscientes são mobilizadas para que você assuma mais seu valor como profissional e mude a imagem que projeta lá fora. Também seu senso de autoridade é trabalhado, mas com o lado intenso e acolhedor da Vênus em Escorpião. Autoridade com amor.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe favorece se pautar mais sob seus princípios, crenças e fé, mas com um senso crítico e realista. Grupos, amizades e ideais alternativos podem lhe ser muito benéficos para lhe facilitar acreditar mais na vida, nas pessoas e nos seus princípios. As relações pedem um tanto de liberdade e honestidade. Busque seus valores mais sublimes e se paute neles.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com