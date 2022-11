Horóscopo do dia (10/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Desafios comunicativos

A quadratura entre Mercúrio em Escorpião e Saturno em Aquário nos desafia a comunicar nossas emoções profundas, mas sob um senso de racionalidade amadurecida. Busque se expressar, mas sabendo quando e como fazê-lo. Desafios comunicativos podem nos amadurecer e refinar a forma como abordamos os outros e as tarefas rotineiras.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você está bem consciente de suas emoções mais profundas e carecendo de expressá-las. Todavia, será preciso pensar na melhor maneira de verbalizar e comunicar tais emoções. Busque um amadurecimento e um olhar mais frio e objetivo, como se fosse uma pessoa de fora, evitando uma identificação excessiva com certas passionalidades. Marte retrógrado também lhe pede revisão da ação comunicativa.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Há agora forte ímpeto comunicativo para com os outros, nas parcerias, no amor romântico e socialmente. Todavia, você também está bem focado em estabelecer seus limites. Busque ser real e objetivo nas suas interações. Fale o que deve ser falado, mas com senso de limites, racionalidade e respeito. Amadurecimento da interação com os outros.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, recebe aspecto desafiador de Saturno. Seu lado mais falador e comunicativo pode estar mais aterrado, sério e realista. Em especial no que se refere às rotinas, tarefas, trabalho e/ou saúde, busque comunicar, mas com realismo e disciplina. Lembre-se, porém, de não se prender a excessos de detalhes e pormenores, vinculando isso ao plano maior e visão mais abrangente da vida.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Há agora forte necessidade de expressar a si mesmo, seu poder pessoal, criatividade e espaço. Todavia, há emoções intensas que precisam ser amadurecidas para que este seja um processo saudável. Em especial em questão de heranças, vida afetiva, sexual, bens compartilhados e emoções profundas, busque se apropriar de seu espaço, mas com maturidade e objetividade.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Você está em contato com suas emoções mais pessoais e sua mente sonda suas profundezas. Tudo isso carece de ser expresso, mas será preciso muita maturidade e ponderação racional. Discussões que envolvam família, passado, parcerias e relacionamentos afetivos estão na pauta do dia, mas devem ser abordados sem reatividade. Busque comunicação madura e não reativa agora.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, recebe aspecto desafiador de Saturno. Seu campo mental está ativo, mas também pode haver grande peso relacionado a detalhes, pragmatismo e senso crítico. Seu ímpeto comunicativo precisa passar pelo crivo da realidade e ponderação racional. A teoria precisa do respaldo da prática aqui. Diálogos sobre rotinas e métodos podem ser produtivos, contanto não sejam obstinados.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua mente sonda muito agora seu campo material e financeiro. Todavia, será preciso também levar em conta quem você é e seu poder pessoal. Busque ter um olhar maduro para com seu lado financeiro, talentos e valores. Ponderação do quanto se poupa versus o quanto se gasta com lazer e pessoalmente. Use desta mente pragmática para planejar de maneira criativa.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior eloquência, necessidade de se expressar e falar sobre seu ponto de vista pessoal e profundo. Todavia, a quadratura a Saturno lhe traz certa ponderação, em especial na comunicação relacionada aos familiares e questões do passado. O que tem de ser dito precisa ser feito de forma madura e racional e não de maneira reativa. Busque sua autoridade emocional para verbalizar de forma amadurecida.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua mente sonda agora questões subconscientes, emocionais e/ou espirituais fortemente. Todavia, será preciso uma boa dose de racionalidade e realismo para se lidar bem com tais instâncias. Busque um olhar mais flexível, leve e maduro. Nem tudo precisa de reatividade. Você está amadurecendo sua capacidade de traduzir as mensagens que vem dos planos sutis e isto lhe será muito benéfico.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Saturno, seu regente, se encontra em aspecto desafiador a Mercúrio. Você está agora num processo de amadurecer valores e realizar na área material. Todavia, será preciso também amadurecer a comunicação e interação com os semelhantes. Busque ter comunicação mais objetiva, em especial em parcerias, grupos de trabalho ou na internet. Saiba estabelecer seu senso de valor próprio, comunicando o que for necessário com maturidade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Saturno, seu regente, se encontra em aspecto desafiador a Mercúrio. Você está num processo de crescimento e amadurecimento pessoal, mas é desafiado na comunicação no trabalho, com superiores, com os pais ou nos seus compromissos. Busque ter uma comunicação profissional, objetiva e madura, evitando conflitos desnecessários e assumindo seu poder pessoal.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua mente sonda agora grandes possibilidades de expansão, fé, crenças e objetivos futuros. Todavia, há um forte senso de amadurecimento emocional, psíquico e espiritual que lhe pede mais atenção. Busque passar estas ideias pelo crivo da sua intuição, que é tão aguçada. Seus sentidos superiores e intuições serão fortes aliadas para que você evite idealizações ou rumos desnecessários.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com