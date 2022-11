Horóscopo do dia (08/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Eclipse Lunar em Touro

Ocorre hoje um Eclipse Lunar em Touro. A Lua é encoberta pela sombra da Terra projetada pelo Sol. A Lua é eclipsada e o Sol prevalece. Aqui somos chamados a usar nossa força de consciência profunda (Sol em Escorpião) e seguir em frente no campo material (Lua em Touro). Mercúrio e Vênus se encontram junto do Sol, facilitando o entendimento e fidelidade à Essência. A Lua junto de Urano nos pede reinvenção radical de valores estagnados e propósitos materiais. Proposta de seguir em frente e inovar no campo pragmático.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A vibração do Eclipse lhe traz a proposta de inovar no campo material e financeiro. Sua força emocional está aumentada e lhe impele a buscar novos valores e maneiras inovadoras de ganhar seu sustento e multiplicar talentos e lucros. Marte, seu regente, está retrógrado em Gêmeos, lhe fazendo enxergar múltiplas possibilidades e se flexibilizar nesta inovação.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O Eclipse ocorrendo no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede desapego de velhos valores e identificações do ego. As questões emocionais das relações estão bem mais claras e servem de combustível para que você mude e inove sua atitude na vida e com os outros. Vênus, sua regente, está em Escorpião e lhe relembra que as relações precisam de aprofundamento.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A vibração do Eclipse lhe traz força para purgar velhos conteúdos subconscientes e viver sua espiritualidade e campo emocional de maneira mais irreverente e consistente. A consciência de instâncias materiais e pragmáticas pode servir de combustível para que você repense o lado mais sutil da vida. Mercúrio, seu regente, está junto do Sol no seu setor material, lhe trazendo plena consciência de que certos hábitos devem ser reciclados.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A vibração do Eclipse lhe traz necessidade de revolucionar a maneira como interage com os semelhantes e participa do coletivo. A Lua, sua regente, é eclipsada junto de Urano: você deve agora buscar o valor e firmeza do seu lado mais inovador, futurista, fraterno e irreverente. Estará bem mais conectado com sua Essência e isto lhe facilita a projeção lá fora.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A vibração do Eclipse lhe traz renovação intensa em termos de carreira e projeção. Está se desligando de estruturas velhas e estagnadas para progredir com inovação e valor. Novas possibilidades em termos de carreira, autoridade e projeção mundana. O Sol, seu regente, lhe faz muito consciente de suas raízes, emoções e desejos, lhe impelindo a realizar no mundo,

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A vibração do Eclipse lhe traz energias de expansão e renovação. Está deixando velhos objetivos e crenças ir para abraçar realidades e cenários mais amplos e melhores. Inovação radical em termos de crenças, fé e objetivos futuros. Mercúrio, seu regente, está conjunto ao Sol no seu setor racional, lhe facilitando enxergar as realidades tais quais são e usar de intuição para tomar decisões.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A vibração do Eclipse lhe traz necessidade de revolucionar suas emoções. Deve deixar ir velhas mágoas, medos e ressentimentos, inovando radicalmente seu campo emocional. Necessidade de viver o afeto e sexualidade de forma inovadora e confiante. Vênus, sua regente, lhe relembra de seus valores pessoais, mas que também devem ser reciclados agora.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O Eclipse ocorrendo no signo oposto ao seu lhe relembra de inovar suas relações e parcerias. Novos contatos e parcerias podem surgir, quebrando padrões e gerando valores. Deixe ir ideias e conceitos rígidos de relacionamento. Você está bem consciente de si mesmo e do melhor que tem a oferecer. Marte lhe traz aprofundamento emocional e Plutão lhe facilita transformar a maneira como se comunica.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A vibração do Eclipse lhe traz fortes energias de quebra de padrões, hábitos e rotinas estagnados. Você deve agora usar desta força para inovar no trabalho, rotinas e saúde. Há forte conexão espiritual que lhe facilita o seguir seu caminho no mundo. Júpiter, seu regente, lhe traz forte senso de espiritualidade e conexão com seus sonhos e desejos, facilitando o processo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A vibração do Eclipse lhe traz necessidade de quebrar padrões a partir da conexão com sua Essência. Deixe ir as couraças de rigidez que lhe impedem a livre expressão de si mesmo. Momento para cultivar sua espontaneidade e criatividade livremente. Está consciente das questões sociais e relações. Todavia, Saturno, seu regente, lhe relembra do compromisso de se pautar em seus valores pessoais primeiro.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A vibração do Eclipse lhe traz necessidade de maior desapego em relação ao passado e algumas emoções. Esteja flexível e aberto ao novo em termos emocionais e na vida pessoal. Busca por novas possibilidades em termos de moradia, afeto e raízes. Está consciente de suas obrigações. Todavia, Saturno, seu regente, lhe relembra de se pautar no que for importante para si em termos pessoais.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A vibração do Eclipse lhe traz revolução em termos de pensamentos, ideias e comunicações. Deve deixar ir velhos conceitos estagnados e revolucionar sua mente. Energia para buscar novos estudos, ser flexível, comunicar de maneira inovadora e revolucionar relações. Júpiter e Netuno, seus regentes, lhe trazem sensibilidade e audácia para tomar as rédeas da própria vida agora.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com