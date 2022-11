Horóscopo do dia (06/11): Confira a previsão de hoje para seu signo (foto: Igomer Henrique)

Desafios do amor

Vênus em Escorpião faz quadratura a Saturno em Aquário. Hoje somos confrontados com as dificuldades e desafios das parcerias, do amor e das finanças. É preciso ter um tom racional e saber colocar bem seus limites e perante as emoções alheias. Sentimentos de inadequação ou rejeição precisam ser trabalhados com amadurecimento e reconhecimento dos limites pessoais e sociais.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Sua profunda necessidade de troca afetiva e sexual é questionada hoje por um senso de racionalidade e realismo. Em especial se tiver sido muito servil ao outro, sem expressar seu valor próprio. Aprenda a enxergar este terreno com maior segurança, racionalidade e pragmatismo. Valores conjuntos também pedem limites, em especial se uma das partes tem abusado.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Você está sendo estimulado a se relacionar e socializar por sua regente, Vênus. Todavia, hoje ocorre uma quadratura com Saturno, que te relembra que há limites no relacionar. Muitas vezes precisamos dizer não. É preciso maturação para entender o que é necessidade e o que é capricho. Realidades nem sempre fáceis também precisam ser trabalhadas neste terreno.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Seu amor pela rotina e trabalho é questionado hoje por um senso de compromisso com novas possibilidades. É preciso amadurecer seus métodos e também as relações de trabalho, que hoje em especial podem ser desafiadoras. É preciso saber o limite do quanto se trabalha, do quanto se é útil. Aprenda a disciplinar também as indulgências alimentares e de saúde.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Sua autoexpressão, territorialismo e vaidade são hoje questionados por um senso profundo de compromisso emocional. O que você coloca para fora para o mundo é algo que realmente traz contribuições significativas? Também a relação com crianças e filhos pede limites. Cuidado com os caprichos. Aprenda a se relacionar dentro de um senso de limite e respeito emocional.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Seu amor pelo lar e família está sendo estimulado neste período, porém hoje você é relembrado que existe limite também nesta área. Amar sua família não significa fazer tudo por ela. Muitas vezes um tom mais racional e objetivo pode ser muito útil. Também é bom lembrar que nem só do círculo familiar se vive, também é importante construir relações externas.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Hoje sua necessidade de troca e comunicação passa pelo crivo da crítica e pragmatismo. Não estará disposto a perder tempo com frivolidades, estará mais focado no cumprimento dos deveres. Por mais que possa amar a teoria, estará muito mais prático. Saiba dosar aquilo que fala com um tom mais sério e ponderado. Responsabilidade comunicativa.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Sua relação com as finanças precisa hoje de um tom de realismo e consciência. Não gaste para além dos seus limites, não faça dívidas das quais possa se arrepender mais tarde. Estude como pode poupar e potencializar seus rendimentos de uma forma que seja tanto criativa quanto pragmática. O compromisso para consigo mesmo e seu poder pessoal pode auxiliar na área financeira.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior vibração amorosa, sensual e prazerosa. Todavia, você é questionado pelo compromisso profundo com suas emoções pessoais. Ser sociável e ceder nem sempre condiz com aquilo que se passa no íntimo. Idem para a apresentação de uma imagem que não condiz com sua realidade pessoal. Aprenda a ser fiel aos seus sentimentos e se relacione com os outros de maneira realmente justa. Se valorize e aos outros com realismo.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Devaneios românticos são questionados hoje por um senso de realismo pragmático. Não fique idealizando ou romantizando o outro; somos todos seres humanos cheios de falhas e em processo evolutivo. Também a relação com o espiritual carece hoje de realismo e objetividade. Busque compromisso com a racionalidade e com a vida objetiva.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Suas relações de amizade e sociais pedem muito realismo e limites. Não dá para agradar a todos e nem se deve fazer isto. Aprenda a ter fidelidade a seus valores pessoais e saiba colocar limites quando necessário. Você não precisa concordar sempre. Amizade real é aquela na qual podemos ser verdadeiros e concordar em discordar.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Seu amor pelo trabalho está sendo estimulado por Vênus, porém o dia de hoje lhe relembra antes do compromisso para consigo próprio. Há limites para o quanto se doa na carreira e trabalho. Não adianta ser o funcionário do mês e frustrado pessoalmente. Aprenda a estabelecer seus limites pessoais. Relação com autoridades pede realismo e limites.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Por mais que ame suas crenças e ideais, você hoje é questionado por um senso mais profundo. Pergunte ao seu lado instintivo se o que se acredita tem ressonância com sua verdade profunda. Os ideais de fé do outro nem sempre são os mesmos que os seus. Idem para filosofias de vida, culturas e crenças. Saiba respeitar a dos outros e a sua própria.

