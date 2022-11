Horóscopo do dia (05/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Transcendendo questões emocionais

O trígono de Netuno em Peixes com Lilith em Câncer nos traz facilidade em transcender repressões e questões emocionais. Há um forte, porém sutil estímulo subconsciente e/ou espiritual para que se limpe questões passadas, traumas emocionais, problemas familiares e pessoais. Esteja receptivo e fluido, curando energias importantes e sutis.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você deve deixar ir agora quaisquer frustrações ligadas ao passado, família, nação, emoções pessoais e/ou vida privada. Busque se abrir para a vibração de amor incondicional que se abre paras você agora. Meditação, oração, conexão com seu subconsciente, tudo isso lhe facilita os processos. A sensibilidade que lhe aflora hoje pode ser muito curativa, mas você deve se colocar receptivo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe pede transcendência de frustrações intelectuais e comunicativas. Busque abrir sua cabeça, sem julgamentos e preconceitos. Deve verbalizar o que sente, mas pode e deve fazê-lo com sensibilidade e sabedoria. Amigos, grupos e ideias inovadoras lhe facilitam enxergar a realidade e o presente com menos frustrações e mais profundidade.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Há agora grande possibilidade de fluidez em sua vida material. Mas deve transcender a ânsia de controle. Busque estar aberto ao lado espiritual da vida, assim como ao entendimento de suas questões psicológicas. Tudo isso lhe favorecerá a fluidez material. Frustrações financeiras são limpas e você deve se entregar para o fluxo de abundância, sinta-o primeiro.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Lilith no seu signo (solar ou ascendente) lhe coloca em contato com questões emocionais complexas e frustrações pessoais. Todavia, o aspecto facilitado com Netuno lhe auxilia, trazendo uma fé transcendental que alivia estas dores. Um olhar mais amplo e cheio de fé lhe facilita curar estas frustrações, transcendendo com sabedoria e lhe alavancando ao futuro.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Questões subconscientes estão mais afloradas neste período, mas também uma forte força para transcender estes desafios. A vivência de entrega ao seu magnetismo transformador pode curar questões antigas e mesmo ocultas. Seu contato com realidades mais sutis está potencializado. Questões ligadas à sexualidade, morte e renascimento também podem ser auxiliares neste processo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Algumas frustrações ligadas a amizades, grupos, causas coletivas e vida online precisam ser transcendidas agora. Busque estar receptivo, mas também use de sabedoria ao abordar os outros. A comunicação deve ser clara, especialmente no que se refere ao que sente e o que se passa em seu emocional. Busque a liberdade, se pautando em seus princípios mais do que em opiniões alheias.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Algumas frustrações ligadas à carreira, figuras de autoridade, maternidade, status quo ou obrigações e compromissos podem emergir. Busque estar aberto a fluir mais com a vida, não se prendendo a estruturações rígidas e cristalizadas. O momento é de transformação e você deve ter desapego. Faça seu trabalho com entrega e faça o que for possível, fluindo no campo material.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Há agora aspecto facilitado com os demais signos do elemento água para você. Frustrações ligadas à fé, objetivos futuros, expansão, estudos superiores e afins podem ser transcendidos se você se conectar com sua Essência de maneira fluida e se julgamentos. Busque escutar a si mesmo e enxergará que existem muitas novas possibilidades se descortinando.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Questões emocionais profundas e suas frustrações podem emergir, mas são transcendidas na medida de sua ação emocional e entrega. Questões familiares e passadas podem lhe mobilizar raivas ou frustrações, mas que lhe pedem desapego, libertação e um olhar mais amoroso e de sacrifício. Conecte-se com seu lado espiritual e se permita passar pela transformação.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Algumas frustrações ligadas a parceiras, casamento ou vida social podem emergir. Mas aqui você deve se despir de preconceitos e ideias rígidas, buscando um olhar mais amplo, desapegado e amoroso para a situação. Suas palavras podem servir de consolo e auxílio para os problemas alheios. Busque visões mais espiritualizadas e sábias para lidar com os outros.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Algumas frustrações ligadas ao campo material, saúde, rotina, trabalho e colegas de profissão podem emergir. Busque deixar fluir seu senso de valor próprio para entender melhor tais questões. Deixe ir também a rigidez, buscando maior fluidez no campo material. A conexão com sua sensibilidade está te norteando, trazendo valor e lhe facilitando cura.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Algumas frustrações ligadas ao poder pessoal, criatividade e expressão de si mesmo podem emergir. Mas você está numa fase de sensibilidade intensificada e apto a transcender através de sua força espiritual e/ou emocional. Busque fluir e reencontre a força de sua sensibilidade. Questões ligadas a crianças, filhos, criações e romances também lhe pedem esta mesma postura desapegada mas também amorosa.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com