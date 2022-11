Horóscopo do dia (04/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Emoções sublimes

A conjunção de Lua, Júpiter e Netuno em Peixes traz um clima mais sonhador, romântico, espiritual e emotivo. Ela nos pede amor universal, sem apegos excessivos. Busca por acolhimento e doação de amor num nível mais universal, desapegado e espiritual. Transcendência de padrões emocionais antigos facilitada.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Suas emoções subconscientes estão muito mobilizadas. Há uma necessidade de entrega a algo maior que si mesmo. Aprenda a fluir, sentir, orar, meditar e canalizar esta força emocional. Há uma forte motivação transcendental, mas que não deve ser canalizada como escapismo. Se abra e se entregue às forças maiores, trazendo cura e harmonização no processo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua sensibilidade para com seus amigos e grupos estará em alta. Escute e esteja receptivo, mas sem perder a si mesmo. As necessidades coletivas lhe falarão ao coração. Seja útil e auxilie no que sentir que deve. Também deve se desconectar um pouco das influências coletivas para recarregar as próprias energias. Auxílio coletivo desinteressado e amoroso.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua sensibilidade para com suas obrigações e trabalho está em alta. Pode ser mesmo que a demanda esteja intensa, portanto saiba até onde vão seus limites. Use de sua intuição para tomar decisões, em especial se está numa posição de comando. Saiba também transcender obrigações e ocupações que não lhe agregam de verdade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua sensação religiosa, no sentido de "se religar" ao divino está em alta. A Lua, sua regente, lhe leva a lugares mais sonhadores, a um futuro melhor e mais esperançoso. Se permita reforçar a sua fé, se entregue para suas visões de mundo e possibilidades. Mas também saiba deixar ir aquilo que a vida lhe mostra que não é o melhor para você.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua energia afetiva e sexual está mais intensa e fluida. Sua necessidade de entrega a outra pessoa, algo que beire o espiritual, está em alta. Se permita vivenciar essa profundidade, mas não idealize. Resignificação de valores conjuntos, das vivências afetivas e sexuais. Busque também reciclar suas energias emocionais, deixando ir emoções negativas e fluindo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua necessidade emocional de partilhar com os outros está bem alta hoje. Haverá mais receptividade à sensibilidade sua e alheia. Busque estar aberto a entender e ouvir o outro sem críticas e sem julgar severamente. Um pouco de acolhimento e sensibilidade lhe farão bem. Aprenda também a buscar um tipo de amor mais incondicional nas parcerias e relações.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua sensibilidade para o mundo material e suas demandas está em alta. Use de seu senso de amor, entrega e devoção para cumprir bem suas tarefas. Use também dessa sensibilidade para entender as demandas de seu corpo físico e saúde, assim como para se curar. Use de sua energia amorosa para ser útil e cumprir suas tarefas com seu coração.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua autoexpressão emocional está mais intensa hoje. Busque canalizar isso tudo em criatividade artística, curativa ou espiritual. Suas emoções lhe dão energia para entender que sua sensibilidade é uma força. Doação muito amorosa e desapegada de si mesmo. Busque canalizar sua energia criativa e poder pessoal em algo que seja benéfico a muitos.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua sensibilidade pessoal e familiar está em alta. Júpiter, seu regente, lhe faz estar mais conectado às raízes, ao passado, ao seu lado feminino no geral. O poder de seus sonhos e desejos pessoais deseja se manifestar. Busque mais introspecção, vida pessoal e tempo para escutar a si mesmo e suas necessidades, Transcendência também de padrões emocionais, passados e familiares antigos.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua mente está cheia de ideias e insights. Podem nem sempre lhe parecer tão racionais, mas aprenda a escutar e traduzir o que diz sua intuição. Sua subjetividade carece de verbalização. Escute também o que lhe dizem irmãos ou conhecidos, pois podem lhe ajudar a entender suas próprias questões. Comunicação amorosa e transcendental em alta para hoje.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Seu foco na vida material e financeira está grande agora. Use de sua sensibilidade para fazer esta área de sua vida fluir melhor. Também lhe pede mais regeneração, momentos de prazer e descanso. Saiba ser generoso e partilhar um pouco mais de seus valores e do melhor que tem a oferecer. Também transcendência de velhos apegos materiais e de valor pessoal.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A Lua, Júpiter e Netuno se encontrando no seu signo (solar ou ascendente) mobilizam muito sua subjetividade. Busque contato com a água e com suas emoções. Estará ainda mais acolhedor e amoroso. Use de todo esse magnetismo de agora para canalizar forças benéficas para a sua vida e também dos semelhantes. Transcendência de questões pessoais em alta.

