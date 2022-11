Horóscopo do dia (02/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Reavaliando valores

Vênus passa pelo Nodo Sul em Escorpião. Este é um período que nos pede reavaliação de valores, já que alguns podem estar estagnados ou subvertidos e precisam ser reciclados. O Norte em Touro, junto de Urano, nos pede inovação de valores, buscar novas possibilidades através do reconhecimento do valor próprio. Resgatar o senso de valor próprio agora irá facilitar essa reavaliação de valores conjuntos.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este período lhe pede que nãop se apegue tanto a valores conjuntos e evite depender em excesso. Há necessidade de buscar de maneira irreverente seu senso de valor próprio. Você é forte e deve aprender a se bancar em todos os níveis. Auxílio de outras pessoas pode ser importante, contanto isso não o prenda a estas pessoas. Saber estabelecer limites justos.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, lhe pede reciclagem de energias. Em especial no campo das relações românticas, parcerias e vida social, saiba partilhar, mas sempre tendo a si mesmo e seus valores como referência. Você deve decidir pro si mesmo e ter a si mesmo como base para evitar manipulações ou decisões que não estejam alinhadas com quem você é.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Há uma forte conexão com o mundo material e seu andamento agora. Todavia, por mais que valorize esse lado pragmático, é preciso que você busque forças e transformações a partir do contato com o espiritual e/ou emocional. Mesmo que ame detalhes e pormenores, não perca o quadro maior de vista. Seu valor material será melhor aproveitado se voltando para o lado sutil da vida neste momento.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O período de agora lhe traz grande valorização de si mesmo e segurança em sua personalidade. Todavia, você é lembrado que não é uma ilha e faz parte ativa do todo. Busque sair de si mesmo e não seja rígido com sistemas de valores. Doe um pouco mais ao coletivo para receber de volta, assim como deve se permitir a transformação pelo contato com outras pessoas.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Questões de bens e relações familiares podem emergir agora, mas lhe pedem um olhar mais maduro e pragmático. Busque não depender tanto dos outros, mas use essa força emocional como combustível para se recriar de maneira valorosa no mundo lá fora e com muito valor próprio. Seus sonhos podem ser excelentes combustíveis para um florescer profisisonal.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A vida lhe convida a expandir agora. Por mais que te há amor por certas ideias, busque não se prender teimosamente nelas, já que outras paragens e possibilidades podem lhe chamar agora. Não se prenda a opiniões alheias ou juízos feitos por terceiros em excesso. A vida lhe convida a se afirmar na sua capacidade de inovar e ter uma fé robusta.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, lhe pede reciclagem de energias. Este momento lhe pede mais desapego de velhos valores, objetos e posses que representem estagnação. Sair do excesso materialista também, já que a vida lhe propõe agora renovação total. Esteja mais aberto a se abrir, viver valores conjuntos e partilhar. Lembre-se que mudanças podem ser muito benéficas agora.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Vênus e Nodo Sul no seu signo (solar ou ascendente) lhe enfatizam muito seu senso de valor pessoal e carisma, mas que não devem ser guardados somente para si mesmo. Busque doar o que tem de melhor a oferecer para os outros. Busca por maior visibilidade de maneira inovadora. Esteja aberto ao amor romântico, mas lembrando de valorizar a si mesmo também.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este período lhe traz fortes valores emocionais e /ou espirituais à tona, mas que devem ser canalizados em serviço prático, útil e inovador. Busque o que há de melhor em seus ideais e traga tudo isso para sua vida prática, trabalho e rotinas. Seus sonhos e percepções sutis lhe darão bons insights sobre como proceder e vencer no campo material e na saúde.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Você está conectado com valores coletivos e ideias sociais, humanitários e globais. Todavia, deve primeiro buscar sua própria consciência e estar seguro de si mesmo, para depois trabalhar com o coletivo com mais propriedade. Saiba se posicionar, mesmo quando muitos não concordem com você. Inovação na expressão social de si mesmo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este período lhe traz a necessidade de olhar mais para dentro. Você está ligado ao valor de sua carreira e compromissos, todavia será preciso um olhar honesto para suas necessidades pessoais, familiares e emocionais. Busque renovação interna, para depois avaliar as realizações do lado de fora. Busque mais afetividade real, saindo de julgamentos rígidos.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Você está conectado com muitos sonhos, possibilidades e visões otimistas para o futuro. Todavia, precisa trazer tudo isso para o tempo presente, pragmático e racional. Seus ideais pedem mais verbalização e comunicação. Busque trazer suas visões para o terreno do palpável, fazendo o que for possível para realizar, mesmo que imperfeitamente.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com