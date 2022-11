Horóscopo do dia (31/10): Confira a previsão de hoje para seu signo

Transformações

A conjunção da Lua com Plutão em Capricórnio traz necessidade de transformação emocional profunda e com maturidade. Aprofundamento e transformação emocional feitos com maturidade e realismo. O trígono de Marte em Gêmeos com Vesta em Aquário nos facilita o impulso transformador e renovador, em especial no campo mental e social.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje traz a necessidade de desapego das velhas estruturas. Não fique fixado em situações de reputação, status ou profissionais. Deixe ir a rigidez e o controle. Será melhor estar aberto á transformação das estruturas. Marte, seu regente, faz aspecto harmônico com Vesta. Sua ação flexível lhe facilita se transformar, em especial pelo contato com ideias novas e com grupos, amizades e o coletivo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Crenças arraigadas passam por uma profunda transformação hoje, Coopere com o processo e aprenda a ser mais flexível. Obstinação pode atrapalhar. Deixe ir a necessidade de estar certo também e se coloque como aprendiz. Depurações ligadas ao seu valor pessoal, finanças, carreira e trabalho podem ser benéficas e lhe auxiliar a encontrar objetivos melhores.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Emoções profundas lhe pedem atenção hoje. Será preciso encarar de frente e com maturidade esta parte de sua vida. Deixe ir velhos ressentimentos e mágoas. Saiba de seus limites na troca com o outro. Recicle suas emoções. Sua força pessoal é enfatizada por Marte no seu signo e sua fé em si mesmo aumentada e depurada pela posição de Vesta.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Emoções difíceis ligadas aos relacionamentos podem ser desafiadoras hoje, mas lembre-se de manter o pragmatismo e maturidade da qualidade capricorniana. Algumas arestas emocionais devem ser lapidadas e lhe pedem autocontrole. Suas instancias emocionais são depuradas e você é estimulado a estar ativo no processo de cura e transmutação das velhas emoções.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Questões ligadas ao funcionamento do mundo material precisam ser revistas e transformadas. Aprenda a ter mais paciência com o mundo material, mesmo quando as coisas saírem fora do planejado. Repense rotinas e hábitos. Transformações e depurações ligadas ao campo social também podem lhe demandar hoje. Busque enxergar para além do rotineiro e estabelecido.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Será preciso rever o uso de seu poder pessoal e criatividade. Busque deixar ir sentimentos que lhe levem ao egoísmo excessivo ou necessidade de se ter poder sobre os outros. Busque a justa medida de quem você é com sabedoria e calma. Sua vida material passa pelo fogo purificador, lhe pedindo que renove estruturas e sistemas para seu próprio bem.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Questões familiares e pessoais podem ser desafiadoras. Busque não se identificar tanto com o familiar e aquilo que é compartilhado. Necessidade de transmutar carências, hábitos passados e manipulações emocionais. Você é motivado a acreditar mais em si mesmo, usando desta fé para melhorar a expressão própria, seu poder pessoal e confiança em si mesmo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Suas ideias e sua mente passam agora por uma lapidação. Plutão, seu regente, lhe pede deixar ir os pensamentos, não se agarrando a velhas crenças e ideias. Conceitos passados precisam ser depurados. Marte, seu outro regente, faz contato com Vesta e lhe traz intensas transformações ligadas ao familiar e emocional. Deixe ir o velho eu identificado com o passado, abarcando o novo e mais verdadeiro que está emergindo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Questões materiais e financeiras são trabalhadas agora. Deixe ir aquilo que já não é mais um valor real em sua vida. Bom momento para limpar o armário, doar, reciclar e jogar coisas fora. Desapegue também de situações que aparentam conforto, mas são limitantes. As relações e a mente também passam por um processo depurativo, lhe pedindo mais proatividade.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A Lua conjunta a Plutão no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz grande necessidade de depuração emocional. Deixe ir as mágoas, emoções tóxicas e apegos desnecessários. Busque interiorização e disciplina. Transformações materiais e de rotina também se processam, lhe pedindo adequação e reajuste com flexibilidade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Emoções subconscientes são trabalhadas profundamente hoje. Não ignore tais questões, mas aprenda a transformá-las a partir do reconhecimento e integração. Olhe com honestidade para o seu subjetivo. Vesta no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz intensas depurações de si mesmo, auxiliada pela posição de Marte que lhe enraíza mais na sua força pessoal.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Emoções intensas quanto a grupos e amizades pedem transformação, mas sob o tom maduro e contido de Capricórnio. Saiba dar sua contribuição coletiva, mas dentro dos seus limites. Reavaliação de amizades e grupos. Intensas depurações subconscientes lhe facilitam ter mais autonomia emocional, familiar e afetiva. Busque transcendência e uma visão superior.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com