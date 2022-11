Horóscopo do dia (30/10): Confira a previsão de hoje para seu signo

Marte retrógrado em Gêmeos

Marte entra em retrogradação no signo de Gêmeos, movimento que durará até meados de janeiro de 2023. Nossas energias de ego e ação precisam ser voltadas para dentro, buscando integração através da racionalidade. Indecisões nos pedem meditação e ponderação. Evite reatividades e discussões desnecessárias. Este período nos pede mais busca por motivação interna e não em situações do mundo exterior. Revisão de raivas deve ser feita com racionalidade e mais frieza agora.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, entra em movimento retrógrado. Você deve fazer uma grande revisão de si mesmo e, em especial, na área intelectual e comunicativa. Evite brigas e discussões. A fala aqui deve ser repensada e ponderada antes, já que deve evitar a agressividade verbal, buscando assertividade com racionalidade. Busque repensar ideias, posicionamentos e conceitos enrijecidos. Busque reflexão na relação com irmãos, parentes e/ou vizinhos.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este período lhe pede atenção quanto à sua ação no campo material e financeiro. A possibilidade de cair em tentação com gastos impulsivos está aumentada, portanto busque ponderar quais gastos são realmente necessários. Não se exalte também por questões de valor, em especial quando haja discórdia com outras pessoas. Resgate o valor de sua ação.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Marte entra em retrogradação no seu signo (solar ou ascendente), lhe pedindo revisão de si mesmo, sua ação e expressão pessoal. Está sentindo maior impulso de ser você mesmo, mas deve olhar para dentro e encarar suas raivas reprimidas com senso racional. Evite ter ações impulsivas ou explosivas neste período. Resgate de sua real personalidade e força pessoal.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este período lhe traz busca por resolução de questões subconscientes. Podem haver raivas, coisas não ditas, repressões, medos e emoções afins que precisam ser transcendidas. Será muito útil buscar processos terapêuticos, meditações ativas e canalizar essa força na transformação emocional. Resgate da força espiritual e emocional, mas evite sintonizar com faixas agressivas e inferiores. Busque uma espiritualidade afirmativa agora.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O movimento retrógrado de Marte lhe pede atenção especial para sua atuação em contextos coletivos. Evite reatividades e raivas mal canalizadas por conta de questões coletivas, visões de grupo e afins. Você deve agora reavaliar a maneira como age junto dos semelhantes. Ações de bastidores podem ser muito úteis. Muita atenção com hostilidades em contextos online.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este período lhe pede uma reavaliação de sua ação profissional e carreira. Não adianta sair “atirando para todos os lados”. Você deve resgatar seu senso de foco no que realmente deseja. Também deve evitar ações autoritárias caso esteja numa posição acima dos outros. Necessidade de resgatar um senso de ação mais disciplinado, racional e objetivo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este período lhe traz grande necessidade de repensar objetivos futuros. Evite ações impulsivas neste sentido. Também em temas como fé, política e afins, evite comprar brigas desnecessárias. Você deve repensar como age em sociedade e em prol do futuro, mas deve evitar ações exageradas neste período. Resgate seu senso de fé e otimismo, mas com racionalidade e ponderação.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, entra em movimento retrógrado. Você deverá agora rever questões emocionais profundas. Este é um período muito propício para se transformar e repensar como usa suas forças emocionais. Evite reatividades ou ficar ruminando emoções negativas. Também reavaliação de como usa a força da energia sexual. Busque transformação com meditação, terapia e inteligência emocional.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O movimento retrógrado de Marte se dá no seu signo oposto. Isso mostra que deve reavaliar sua ação conjunta e como interage com os outros. Evite comprar brigas desnecessárias ou ficar reativo. Período que traz forte reavaliação nas parcerias e no amor romântico, já que está em busca de que haja individualidade real e justa nesse tipo de interação com o outro.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este período lhe traz reavaliação de como usa suas forças aplicadas no plano material. Pode estar trabalhando em excesso e consumindo forças preciosas. Também busque equilibrar sua relação com seu corpo, evitando esforços excessivos. Cuidado em especial na interação com colegas de trabalho e servidores, evite agressividade. Busca por equilíbrio no campo material.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este período lhe pede reconexão com a expressão de si mesmo. Mas deve olhar para dentro primeiro. Evite energias excessivamente competitivas e de comparação. A relação com os filhos e crianças no geral também precisa ser repensada, evitando explosões desnecessárias. Lembre-se de ser um competidor justo. Os romances também podem passar pelo mesmo processo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O movimento retrógrado de Marte se dá no seu campo emocional, pessoal e familiar. Será preciso que você olhe com honestidade para seus sentimentos e emoções. Busca por mais individualidade no campo familiar, mas deve evitar reatividade nesse sentido. A busca pelo próprio lar pode estar em alta, mas este é um período mais preparatório do que executivo. Processos terapêuticos e energéticos podem ser úteis para limpar energias passadas.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com