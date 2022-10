Horóscopo do dia (27/10): Confira a previsão de hoje para seu signo

Transformação mental

A quadratura de Plutão em Capricórnio e Mercúrio em Libra traz à tona questões tensões nas comunicações, em especial naquilo que se refere ao poder, estruturas, negociações ou justiça. Será preciso manter a mente fria, mas sem perder o senso de aprofundamento emocional e necessidade de transformação real. A Lua transita de Escorpião para Sagitário, mostrando soluções para crises e novas visões e possibilidades.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você está aberto ao diálogo, negociação e parcerias. Todavia, também deve estabelecer bem sua autoridade e senso de limites. Busque retidão ao se comunicar com os outros, mas respeitando o que sente. Alguns “nãos” podem ser necessários, mas lembre-se de ponderar bem tudo que comunicar para ter sucesso.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Você está tendendo a ter uma postura mais conciliatória no trabalho, rotina e saúde. Todavia, deve também levar em conta seus planos para o futuro, princípios e visões de mundo. Uma mentalidade estagnada em relação ao mundo material lhe pede fé transformadora e quebra de crenças rígidas. Abra mais sua percepção, mas mantendo um senso de ponderação.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, recebe aspecto desafiador de Plutão. Sua mente tende ao lado mais divertido, lúdico, romântico e pessoal. Todavia, Plutão lhe trabalha profundas emoções que carecem também de expressão. Busque fidelidade ao que sente, mas podendo expressar isso mesmo pela ferramenta do bom humor. Discussões em algumas relações podem ocorrer, mas lembre-se de ponderar bem sua expressão pessoal.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua mente sonda as questões emocionais, familiares e pessoais. Todavia, alguns conflitos com parceiros, casamento ou pessoas de fora podem emergir. Busque ponderação em tudo isso. Revisão de acontecimentos passados nas relações pode ser útil. Esteja aberto a ponderar tudo muito bem, buscando racionalidade e uma mente objetiva para resoluções emocionais.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua mente está bem estimulada no momento. Todavia, deve levar em consideração as questões práticas e materiais, mesmo quando desafiadoras. Busque ponderar, mas também abrir a cabeça para novas possibilidades de trabalho, rotina e/ou saúde. Atenção no contato com vizinhos, irmãos ou parentes. Seja ponderado, mas também verídico.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, recebe aspecto desafiador de Plutão. Sua mente se volta para questões de ordem financeira e material, mas também deve prestar atenção ao seu senso criativo, de lazer e poder pessoal. Busque não exceder suas possibilidades, mas também não se prive. Busca por mudar a mentalidade para algo mais próspero e com estabilidade.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua mente se volta muito para si mesmo e suas necessidades pessoais. Todavia, questões familiares, emocionais ou do passado podem lhe pedir atenção. Saiba ponderar e também sentir antes de qualquer decisão. Questões familiares que envolvam finanças também pedem o mesmo tom objetivo. Busca por valorização da profundidade e transformações.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Plutão, seu regente, se encontra em aspecto com Mercúrio. Você continua num longo processo de transformação e depuração mental. Está enxergando a vida com outros olhos e agora deve buscar respaldo no campo espiritual, emocional e/ou psíquico. Abra a mente para o lado invisível da vida e receba bons insights que lhe auxiliarão a abrir caminhos na vida objetiva.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua mente está bem voltada para questões coletivas, amizades, grupos, causas e o campo mental coletivo. Todavia, deve estar enraizado em seus valores profundos e senso de valor pessoal. Deve se lembrar que pode e deve pensar diferente dos outros, se sua profundidade lhe diz isso. Seja ponderado na comunicação com as pessoas, mas também diga o que for real e necessário.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua mente está voltada para a carreira, boa imagem profissional e compromissos. Todavia, Plutão no seu signo (solar ou ascendente) lhe relembra que deve ser honesto para condigo mesmo, evitando situações abusivas ou que suprimam sua personalidade. Busque conciliar um pouco mais de quem você realmente é no mundo lá fora, mas sem perder a ponderação e razão.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua mente está voltada para ideais, crenças, fé e visões de mundo e sociedade. Todavia, também é desafiado a transcender um pouco disto tudo através da visão mais espiritual. Busque aprofundar no senso de compaixão e tenha flexibilidade. Também questões emocionais e subconscientes podem ser relevantes para que você repense os rumos de sua vida.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua mente está voltada para questões emocionais profundas. Todavia, deve estar atento ao tom de racionalidade e transformação através de uma visão mais desapegada e objetiva. Ventilar questões de bens partilhados, sexualidade e/ou emoções profundas pode ser muito útil agora. Busque ter ponderação e racionalidade para integrar melhor as transformações.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com