Horóscopo do dia (26/10): Confira a previsão de hoje para seu signo

Ação e pensamento

Mercúrio em Libra e Marte em Gêmeos fazem um trígono, que é um aspecto muito facilitado. Há facilidade e fluidez nas comunicações e ações. Capacidade de comunicar de forma direta, mas também diplomática. A típica ponderação do elemento ar se faz presente, mas com a força de determinação marcial. Capacidade de conversas diretas, honestas, mas também ponderadas e justas.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, faz aspecto harmônico a Mercúrio. Há facilidade em comunicar ideias diretas com o outro, mas se valendo da ponderação, tato, diplomacia e empatia. A troca de ideias com os semelhantes será importante e pode auxiliar na tomada de decisões. A curiosidade será alta, em especial se permita trocar ideias e informações.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Há um forte senso de ação intelectual voltada para o mundo prático para você hoje. Está conectado com a força e integridade de seus valores e isso lhe leva a ter comunicações diretas no trabalho, mas que também serão diplomáticas e racionais. Algumas transformações nas parceiras podem ocorrer, mas lembre-se deste senso de escuta e negociação para ter sucesso.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, faz aspecto harmônico a Marte, que se encontra no seu signo (solar ou ascendente). Sua expressão pessoal está intensa, direta e assertiva, mas também conciliada a harmonia, racionalidade, charme e razão. Está comunicando o que pensa com mais propriedade, lhe levando a se posicionar de forma justa.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua mente e ação estão voltadas para o campo emocional de maneira harmônica. Questões subconscientes tendem a emergir aqui e lhe pedem diálogo aberto, honesto, mas também diplomático e imparcial no campo íntimo, familiar e emocional. Capacidade de processar questões psicológicas, emocionais e/ou espirituais com assertividade e ponderação.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua mente está bastante mobilizada hoje. Em especial a comunicação com grupos, amizades, online e com causas lhe instiga à troca intelectual e divulgação de informações. Mas busque exercer sua fala com harmonia e reciprocidade. Sensação de identificação com grupos, mas sem perder a individualidade ou o senso crítico e racional.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, faz aspecto harmônico a Marte. O dia de hoje lhe propicia um equilíbrio entre sua ação profissional e conexão com seus valores. Está mais apto a “vender seu peixe”, numa comunhão harmônica com seus valores e talentos, mas também mostrando garra para trabalhar e se comprometer. Ação compromissada, mas também flexível e racional.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz capacidade de verbalizar e escutar a si mesmo. O aspecto facilitado a Marte lhe facilita ainda mais a conexão com seus princípios e quem você é. Fé em seu posicionamento, mas usando sua natural diplomacia e racionalidade. Você passa por transformações, mas ganha uma boa dose de coragem para expandir e ser.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, faz aspecto harmônico a Mercúrio. Há facilidade de atuação no campo emocional. Em especial a conexão com questões subconscientes lhe traz força para superar medos, traumas e desafios. Há uma racionalidade que lhe permite ação emocional direcionada. Excelente para processos terapêuticos e transformações emocionais e espirituais.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz capacidade de ação e troca intelectual em contextos sociais e de relação. Ações em conjunto em prol de causas podem ser muito efetivas. Ao lidar com parceiros haverá maior abertura para conversas que tenham um senso de assertividade e individualidade, mas conciliadas com negociação, diplomacia e senso de justiça e imparcialidade.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Ocorre hoje um campo harmônico no seu setor material. Você está bem mais conectado com sua força de trabalho e diligência, mas também sendo flexível e adaptável. Sua ação na rotina, trabalho e processos tende a ter mais visibilidade. Comunicação com figuras de autoridade num misto de retidão e negociação. Ação direta sobre saúde também está facilitada.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Você está agora com a mente conectada aos seus princípios, visões de mundo e fé. Tudo isso lhe facilita agir conforme sua essência, assumindo seu espaço, criatividade e poder pessoal. Tudo isso, porém, sob o tom flexível do elemento ar. Mantenha sua posição firme, mas também saiba negociar, escutar os outros e a sua própria sensibilidade.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz capacidade de agir, pensar e transformar no campo emocional. Pode enxergar questões de dependência, medos e traumas, buscando maior independência emocional, mas tudo sob um tom bem racional. A busca por liberdade será alta, mas deve assumir a responsabilidade sobre suas próprias emoções, o que também está propício agora.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com