Fundador e ex-baixista da banda Sgt. Pepper morre em BH

Allan Jô Rocha tinha 66 anos e deixou três filhos (foto: Divulgação/Sgt. Pepper) Betleweek em Liverpool, na Inglaterra, ele deixou três filhos. O ex-baixista da banda belo-horizontina Sgt. Pepper, fundada em 1990 e dedicada aos The Beatles, Alan Jô Rocha, de 66 anos, morreu, nessa segunda-feira (24/10), por insuficiência respiratória. Integrante e fundador do primeiro grupo da América Latina a participar daem Liverpool, na Inglaterra, ele deixou três filhos.









O baixista fez mais de 1,5 mil shows e participou da gravação, em 1996, do primeiro CD da Sgt. Pepper, “Come Get It Me”.



O disco, gravado na Europa, reúne 13 canções inéditas de John Lennon e Paul McCartney e impressionou os ingleses com a qualidade dos arranjos, recebendo elogios do baixista e vocalista dos Beatles.

A banda tem outros dois CDs, sendo eles: "Abbey Road com Afonso Pena" (1998) e Ao "Vivo no Palácio das Artes" (2002).





“O Jô era meu colega de quarto em viagens da banda. Durante os 30 anos de estrada, estávamos sempre juntos. Tínhamos o costume de apresentar os integrantes em todos os shows, e ele era saudado como ‘o fundador, o inimitável, Jô Rocha’. Para gente, isso é muito significativo”, lamentou Marcelo.





Em homenagem ao ex-colega de banda e amigo, a Sgt. Pepper fará um show no próximo sábado (29/10), às 19h, no bar 100% Puro Malte, localizado na Av. João Cândido da Silveira, 724, no Bairro Cidade Nova, na região Nordeste de Belo Horizonte.





O baixista foi enterrado nesta terça-feira (25/10), no Parque Renascer, em Contagem, na região metropolitana da capital mineira.