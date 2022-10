Horóscopo do dia (25/10): Confira a previsão de hoje para seu signo

Eclipse Solar em Escorpião

Ocorre hoje um Eclipse Solar, portanto a Lua encobre o Sol, trazendo questões passadas, introspecção, busca por referências ancestrais e vibração feminina. Em Escorpião, podemos ter de revisitar questões ligadas à sexualidade, trocas, poder, partilha, transformação, morte e renascimento. Será um período breve, já que o próximo Eclipse se dará em 08 de novembro. Até lá, busque referências de transformação interna e entrega aos processos transformadores.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Será preciso agora revisitar algumas questões passadas, muito em especial o que envolva partilha de bens, questões afetivas e sexuais, transformações e questões psíquicas. Busque se dar tempo de interiorizar e permitir que a transformação aconteça. Estas duas semanas lhe pedem desapego de velhos hábitos e emoções negativas, buscando se renovar verdadeiramente.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O Eclipse ocorre no seu setor das relações, parcerias e amor. Pode ter de revisar questões de relacionamentos antigos ou ainda revisar seus padrões emocionais e de conduta perante o outro. Busque entender e processar suas energias ligadas ao amor romântico e vida social. Também questões jurídicas podem ter de ser revisadas. Busca por afetividade real e profunda com o outro.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A energia do Eclipse lhe pede revisão de questões no plano material. Pode ter de revisar questões antigas no trabalho e modificar o que foi feito errado. Também deve repensar neste período como cuida da saúde, alimentação e corpo físico. Possíveis referências do passado podem auxiliar. Cumpra suas tarefas com amor e se entregando profundamente à sua execução, mas sem se fixar em resultados externos.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Um Eclipse Lunar lhe traz à tona energias com as quais você tem familiaridade. Será agora preciso resgatar quem você é e como expressa a si mesmo e suas emoções. Revisão na relação com filhos e processos criativos. Romances do passado podem ressurgir. Busque tempo de interiorização para sentir quem você realmente é e como deve guiar sua vida.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Você deve agora buscar maior interiorização e vida pessoal. Questões do passado, familiares e emocionais podem emergir, pedindo transformação e cura. Busque resolver as pendências que se apresentam nas próximas semanas com boa vontade. Um quê de meditação, análise emocional e sensibilidade lhe auxiliarão neste processo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este Eclipse lhe pede revisão de questões ligadas à mente, intelecto e comunicação. Busque revisar suas ideias e flexibilize a mente, saindo de ideias e conceitos rígidos. Permita que sua intuição permeie seu campo mental. Comunicações antigas podem ter de ser revisadas, assim como a relação com irmãos, parentes ou vizinhos. Apazigue e transforme sua cabeça.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O Eclipse lhe pede revisão de questões materiais, finanças e recursos. Busque refletir agora bem nos seus gastos e no mau uso dos recursos, transformando sua relação com seus valores. Resgate de talentos e possibilidades que poderão ser usados mais adiante. Necessidade de se revisar também valores pessoais, especialmente aqueles que estejam mais cristalizados.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O Eclipse Lunar no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz profunda necessidade de se reinventar. Busque ouvir a si mesmo, sua voz interior e sensibilidade que lhe pede desapego do que não é mais proveitoso. Memórias e lembranças podem lhe auxiliar na redescoberta de si mesmo. Permita-se fluidez e se redescobrir nas próximas duas semanas.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este Eclipse lhe traz questões subconscientes à tona. Será preciso cooperar com o processo, se permitindo enxergar as realidades emocionais, mesmo as que lhe pareçam mais desagradáveis, num processo de cura. Uma volta para a espiritualidade pode ser útil, assim como processos meditativos ou psicoanalíticos. Reconheça seus conteúdos emocionais e se permita transformação e transcendência.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O Eclipse ocorre no seu setor coletivo. Você deve se desapegar um pouco mais das questões coletivas, sabendo se envolver somente no que for necessário. Revisão de antigas amizades ou questões emocionais não trabalhadas nas relações devem ser abordadas. Busque se dar mais tempo e evite os excessos de tela, internet e do burburinho das energias coletivas.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Será preciso agora um maior desapego de estruturas rígidas. Algumas questões emocionais ligadas ao trabalho podem emergir, assim como revisão com figuras de autoridade. Se permita maior fluidez nos compromissos, não se apegando em excesso. Também pode passar por questionamentos profissionais e de como exerce autoridade e controle sobre si mesmo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este Eclipse lhe pede revisão de objetivos de vida. Pode ser que tenha de resgatar antigos objetivos ou deixar de lado algo que seja fantasioso. Também deve se questionar sobre dogmas, fé e religiosidade; a conexão com o feminino divino está facilitada. Busque sentir e meditar primeiro antes de projetar qualquer movimento expansivo.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com