Horóscopo do dia (23/10): Confira a previsão de hoje para seu signo

Sol em Escorpião

O Sol entra no signo de Escorpião. Os próximos 30 dias são marcados pela consciência de nosso emocional profundo. Nem sempre são emoções fáceis, mas sempre significativas e transformadoras. Nossa capacidade de curar e transmutar estão em alta. Também a consciência de tudo aquilo que dividimos com o outro se faz presente. Capacidade transformadora a partir da conexão emocional profunda.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A consciência de suas emoções profundas está mais aflorada. Estará clareando e curando questões profundas. A necessidade de troca profunda com o outro se faz, mas sem que perca a si mesmo no processo. Este período lhe pede que seja honesto para com seus sentimentos e instintos, buscando referências internas.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A consciência profunda do outro em sua vida se faz neste período. Terá mais clareza de quem esse outro é e como ele o afeta. Necessidade de ter parcerias profundas, mas que sejam absolutamente autênticas e respeitem o senso de individualidade das partes. A vida social tende a se intensificar, assim como aparições públicas.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A consciência de sua realidade material bate à porta. Sua relação com rotina, trabalho e saúde costuma ser intensa e isto se processa melhor neste período. Terá mais clareza em termos daquilo que deve ser executado. Excelente para reorganizar tudo, dar uma faxina e transformar sua relação com seu corpo e saúde. Brilho no trabalho e serviços.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este período lhe traz consciência de quem você é, sua criatividade e a intensidade com que expressa isto. Reforçando a segurança de ser quem é a partir da conexão emocional profunda consigo. Sua consciência profunda tende a se expressar mais intensamente agora, busque sempre seu referencial interno e se permita expressão criativa, aventureira e autêntica.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Seu regente, o Sol, lhe pede neste período mais introspecção. Se preocupe menos com as luzes dos holofotes, já que a clareza aqui será de suas profundezas emocionais. Temas familiares pedirão também esta clareza. Busque enxergar suas motivações pessoais, emoções, vida familiar e pessoal com um olhar honesto e transformador.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este período lhe traz consciência de suas ideias, comunicação e o quanto de poder se tem ao se lidar com esta área. Sua comunicação flui quando usa do seu ponto de vista profundo e subjetivo. Intensificação e aprofundamento nos estudos beneficiados. Sua clareza mental lhe permitirá fazer escolhas com um misto de racionalidade e instinto.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este período lhe traz consciência de seus bens materiais, talentos e valores e como melhor aplicá-los. Você possui grande talento para transformar tais realidades materiais e isto estará mais claro agora. Busque se dar mais prazer, conforto e paz. Excelente momento para processos regenerativos. Clareza em lidar com questões financeiras e materiais.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Feliz aniversário! O Sol retorna à posição de nascimento neste período, lhe trazendo maior consciência de si mesmo e do quanto você serve como um elemento de transformação para o seu entorno. Esteja bem consciente de sua segurança emocional e intensidade. Você tende a se transformar periodicamente e este é um importante momento para iniciar um novo ciclo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este período lhe traz consciência de suas emoções profundas, de sua espiritualidade, conteúdos psíquicos e amor universal. Estará passando por limpezas para que, em breve, possa começar um novo ciclo quando o Sol entrar no seu signo. Se permita fluir mais neste momento, desapegando de velhas crenças e emoções limitantes.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este período lhe traz consciência de seu papel social, de sua posição dentro de grupos, de como pode ser uma luz transformadora dentro de contextos coletivos mais amplos e alternativos. Sua contribuição em tais contextos será única, às vezes desafiadora, mas muito recompensadora. Capacidade de brilhar e liderar em contextos coletivos.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este período lhe traz a consciência de seu papel profissional, autoridade e compromissos. Sua relação com esta área é intensa, transformadora e agora terá mais consciência disto. Estará com maior visibilidade pública também. Excelente período para movimentos de carreira, expandir e transformar. Imagem profissional carismática e em evidência.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este período lhe traz mais consciência de sua fé, objetivos futuros, ética, princípios e poder expansivo. Também de todas as transformações necessárias em tal âmbito. Sua consciência lhe indicará movimentos expansivos e mudanças; tenha fé e se permita o uso deste forte magnetismo para transformar suas realidades com um pouco mais de coragem e otimismo.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com