Horóscopo do dia (21/10): Confira a previsão de hoje para seu signo

Sol com Vênus em Libra

A conjunção do Sol com Vênus em Libra nos traz plena consciência das qualidades deste signo: diplomacia, equidade, empatia, romance, beleza, estética, justiça, etc. A qualidade feminina e andrógina deste signo se faz presente, trazendo busca por equilibrar as polaridades. Forte magnetismo atrativo através da beleza, convivência social e receptividade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz plena consciência da necessidade de interagir com os semelhantes, buscando amor, romance, amizade e interatividade social. Busque ser claro e honesto nas relações, parcerias e no amor. Você é lembrado que não é uma ilha, mas um ser que se constrói pelas vias sociais. A beleza do relacionar se faz alta neste momento.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, se encontra com o Sol no signo de Libra. O dia de hoje lhe traz uma luz e brilho especiais em todo sentido e, em especial, no terreno das rotinas, trabalho e saúde. Haverá boa clareza nas interações de trabalho e você mostrará o que tem de melhor e mais belo a oferecer. Traga mais harmonia e equilíbrio para sua rotina e para seu entorno.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A conjunção de Sol e Vênus se dá no seu setor pessoal e criativo. Você está exalando energias atrativas, beleza e prazer. Energia criativa e feminina em alta. Os romances tendem a se expressar fortemente, além de um ímpeto de se aventurar no campo amoroso. Boa relação com crianças e as artes. Busque expressar a beleza de sua essência hoje.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz consciência do que há de melhor e mais belo em termos de sua vida pessoal, emocional e/ou familiar. Está focado em ter relações harmoniosas com os mais próximos, assim como na lida com suas emoções. Bom momento para tornar seu lar um lugar mais belo e aconchegante. Facilidade em expressar afeto de maneira harmônica.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A energia de hoje lhe traz clareza e harmonia no campo mental. O Sol, seu regente, se encontra com Vênus e lhe aumenta o carisma, magnetismo e doçura, em especial ao se comunicar e relacionar. Suas palavras tendem a auxiliar na justiça, conciliação e paz. Esteja atento ao amor à sua volta e na gentileza nas relações corriqueiras e cotidianas.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz muita clareza e objetividade para se lidar com finanças e vida material. Você está ciente de seu senso de valor próprio com equilíbrio e isto lhe facilita ponderar bem. Busque vivenciar os prazeres materiais com harmonia. Também é facilitado para desenvolver e usar seus talentos. Brilho que vem através da lida prazerosa e valorosa com a materialidade.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, se encontra com o Sol no seu signo (solar ou ascendente), lhe aumentando muitíssimo suas qualidades librianas. Você está brilhando e focado em fazer o melhor que pode. Seu carisma, sociabilidade, beleza e energia feminina estão em alta. Busque consciência do seu amor próprio para que também possa partilhar desta luz com os demais.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Você está finalizando o período de reciclagem energética antes de seu aniversário e este trânsito traz um clímax positivo. Há clareza de que o melhor do seu subconsciente está vindo à tona, assim como sua compaixão, amor universal e capacidade de se doar. Excelente dia para meditações, orações, terapias e reflexões; tudo isso tende a lhe levar para um lugar de paz.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A vibração de hoje lhe traz grande clareza quanto à sua vida coletiva. Está brilhando a partir da necessidade de partilhar o que há de melhor com todos. As amizades tendem ao lado honesto e harmonioso. A coesão com grupos e causas também será positiva. Busque partilhar de seu brilho, amor, beleza e leveza, vivenciando a alegria de se doar mais em prol do coletivo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A conjunção de Sol e Vênus lhe favorece muito, em especial na carreira e compromissos. Está vibrando uma imagem cooperativa, valorosa e confiável. Boa relação e notoriedade com figuras de autoridade. Bom momento para se comprometer mais, seja assumindo mais autoridade, seja numa relação ou vivenciando seus compromissos com alegria e prazer.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz grande clareza de seus ideais e visões de mundo. Você está comprometido com tal visão e brilhando ao compartilhar estas visões com os outros. Também no terreno da fé está brilhando e vivenciando o prazer da entrega ao divino. Excelente para viagens longas, conhecer novas pessoas ou parcerias no campo dos estudos superiores.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A vibração de hoje lhe traz aprofundamento emocional, mas com clareza, harmonia e equilíbrio. A vivência da sexualidade está potencializada com reciprocidade, entrega e amor. Mesmo quando tenha de repensar ou reciclar esta energia, está tudo potencializado para melhor. Clareza da necessidade de se partilhar os bens e dar o melhor de si mesmo.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com