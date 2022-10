Horóscopo do dia (20/10): Confira a previsão de hoje para seu signo

Fala curativa

A oposição entre Mercúrio em Libra e Quíron em Áries nos pede atenção ao que verbalizamos nas relações e com os outros de uma forma geral. Busque o tom racional, frio e imparcial da balança, mesmo perante demonstrações de mais raiva ou exaltação. Esteja receptivo para entender a dor do outro e a sua própria. Atenção ao mau uso da fala ou energia de fofoca ou leviandade. A busca aqui é por uma fala significativa e curativa.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe pede que esteja mais aberto a escutar o que os outros tem a lhe dizer. Este pode ser um processo bem curativo, mas deve evitar a reatividade. Falar sobre suas próprias dores ou dificuldades pode ter bons resultados. Esteja aberto a ponderar e refletir, buscando pontos de vista alternativos e se colocando de forma adaptável ao que ocorre.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe pede uma integração entre o campo material e o emocional sutil. A mente está voltada para o andamento do mundo material, mas, justamente a partir disto questões psicológicas, subjetivas e emocionais podem emergir. Você deve meditar, sentir e ponderar. Bom dia para entender melhor as relações no trabalho e também escutar o próprio corpo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, recebe aspecto desafiador de Quíron. Você está focado em escutar a si mesmo e falar a partir de seu ponto de vista pessoal. Todavia, questões ligadas ao coletivo, amizades, grupos ou vida online podem lhe demandar. Busque estar aberto a escutar o ponto de vista do outro, mas sendo íntegro e fiel à sua essência. Traga racionalidade e saiba até que ponto pode ir com outras pessoas.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua mente está voltada agora para a vida pessoal, familiar e emocional. Todavia, questões de trabalho, autoridade ou da vida lá fora podem lhe demandar. Busque a sabedoria e ponderação de sua sensibilidade. A lida com pessoas de autoridade e/ou autoritárias lhe pede um uso saudável da ponderação e afetividade. Busque escutar suas necessidades pessoais antes de abraçar compromissos.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Você está com o campo mental bem estimulado no momento. Todavia, precisa ter um pouco mais de ponderação, diplomacia e imparcialidade, em especial se tiver de abordar temas como fé, política, filosofia e objetivos futuros. Busque ser flexível e adaptável, recorrendo mesmo ao bom humor e objetividade se preciso. Pondere muito bem antes de comunicar o que seja.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, recebe aspecto desafiador de Quíron. Sua mente se volta para o pragmatismo, vida financeira, valor pessoal e estabilidade. Todavia, questões emocionais, bens partilhados, sexualidade, emoções profundas e transformações podem lhe demandar. Busque um olhar mais calmo, ponderado e pacífico para lidar com estas nuances emocionais.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz grande eloquência, flexibilidade e necessidade de verbalizar a si mesmo. A oposição a Quíron pode lhe trazer a necessidade de abordar feridas alheias. Busque sua natural diplomacia, imparcialidade e empatia para auxiliar os outros. Sua fala será um tanto curativa, auxiliando na cura das individualidades.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe auxilia a entender e decodificar questões emocionais, espirituais, psicológicas e/ou subconscientes a partir de questões, feridas ou dificuldades do plano material. Terá clareza da relação corpo material/ corpo psíquico. Afirmações e meditações podem facilitar processos de cura seus e alheios. Traga o bálsamo do sutil para o plano físico.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua mente se volta para questões coletivas, grupos, amizades e vida online. Tudo isso é positivo, mas pode lhe mostrar feridas na sua própria expressão. Busque dosar a si mesmo, evitando excessos. Estar aberto a ouvir pontos de vista alternativos podem lhe facilitar a cura e integração de aspectos desconexos de si mesmo. Ponderação e equilíbrio na autoexpressão.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Seu campo mental está muito voltado agora para questões de trabalho, carreira, compromissos e a vida lá fora. Todavia, feridas emocionais, questões da vida pessoal, emocional ou familiar podem emergir, pedindo cura e integração. Um olhar ponderado e objetivo para tais questões emocionais será positivo, possibilitando a cura.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe pede atenção no uso da fala, mente e comunicação. Sua mente está conectada a ideias superiores, filosofias, crenças, visões de mundo e fé. Todavia, deve se acautelar para não tornar sua fala agressiva ao discutir tais tópicos. Busque ter a mente aberta e flexível para que sua comunicação seja um veículo de cura verdadeira.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz conexão com camadas mais profundas de si mesmo e do seu campo emocional. Feridas ligadas ao campo material, financeiro ou de valor pessoal podem lhe instigar nessa busca por transformação real. Mas lembre-se, deve usar a ponderação e racionalidade de Libra para lidar melhor com tais questões profundas.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com