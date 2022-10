Horóscopo do dia (18/10): Confira a previsão de hoje para seu signo

Harmonia de individualidade e relações

O trígono de Marte em Gêmeos com Vênus e Sol em Libra nos traz grande harmonia, além de capacidade de equilibrar nossas individualidades com as relações. Agir em prol da consciência das relações e do amor será facilitado. Todavia, há uma quadratura com Netuno em Peixes, nos lembrando de escutar as emoções, mas sem idealizar os outros ou nos enganar.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, recebe as vibrações harmoniosas de Vênus e Sol. Você está agora bem mais flexível, social, amável e adaptável que de costume. Aproveite este período para vivenciar o amor, a vida social e interagir harmoniosamente com os semelhantes. A quadratura com Netuno, todavia, lhe relembra que deve estar atento aos conteúdos subconscientes antes de extravasar, em especial no campo da fala.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, recebe aspecto facilitado de Marte. Há grande harmonia entre ação e receptividade, em especial no campo material. Você está firme nos seus princípios, mas também aberto às parcerias e colaborações profissionais Grande energia para realizar, mas a quadratura a Netuno lhe relembra de não se deixar levar em excesso pelas opiniões e demandas coletivas.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz grande força pessoal e assertividade. O aspecto harmônico a Vênus e Sol mostra que tudo isso está facilitado por uma expressão criativa feminina, recíproca, empática, mas também centrada. A quadratura a Netuno lhe relembra se entregar para suas obrigações, mas somente dentro do que for justo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz vibrações harmoniosas no campo emocional. Você está buscando consciência e harmonia no campo emocional e familiar, trabalhando por isso, mesmo quando nos bastidores. Ação espiritual e magnética facilitando o desabrochar no campo emocional e pessoal. Evite, contudo, a imposição de padrões religiosos ou de ponto de vista pessoais.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Sol, seu regente, recebe aspecto facilitado de Marte e Vênus. Há uma grande facilidade em fluir nos campos da comunicação, mental e social. Sua comunicação está diplomática, conciliatória e amável, mas sem perder também o tom de assertividade e luta pelo coletivo. Esteja atento, todavia, ao extravasar das emoções para que não atrapalhe este movimento.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz vibrações harmoniosas aplicadas ao campo material da vida. Você está muito consciente de seu senso de valor pessoal e isto lhe impele a agir em prol de sua carreira e conquistas no mundo, tudo de maneira facilitada. Esteja atento, todavia, para não se deixar levar por sugestões dos outros em excesso. Escute, mas saiba afirmar seu valor próprio.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, recebe aspecto facilitado de Marte. Este período lhe traz valorização de si mesmo. Deve se amar e fazer boas coisas para si. Tudo isso vem corroborado por uma força de ação expansiva, alinhada ao próprio senso ético e princípios. Esteja atento, todavia, para não sabotar o processo com excessos de detalhes ou ocupações irrelevantes.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, recebe as vibrações harmoniosas de Vênus e Sol. Este é um excelente período para limpar questões emocionais antigas com harmonia, mas também força de vontade. Questões de relacionamentos, em especial, são depuradas para que se livre de antigos padrões tóxicos. Esteja atento, todavia, para não se colocar em posição de vítima ou fazer drama em excesso. Você tem poder de transmutar e deve ser bem usado agora.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz vibrações harmônicas no campo social e das relações. Está em busca de vivenciar valores maiores, coletivos e harmônicos, justos para todos, isto lhe mobiliza a vontade de agir em conjunto e cooperando com os demais. Esteja atento, todavia, para não sabotar o processo se escondendo ou canalizado subjetividade excessiva.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz vibrações harmônicas aplicadas ao mundo material. Você está em busca de expressão harmônica, bela, equilibrada e atrativa na carreira e trabalho. Tudo isso é facilitado por sua força de trabalhar, ser útil e realizar. Maior visibilidade das capacidades profissionais. Todavia, esteja atento aos excessos mentais. Momento para agir, saindo de dúvidas ou excessos teóricos.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz excelente capacidade facilitada de ser você mesmo, expressando sua criatividade e também seus ideais e princípios aos semelhantes. Há harmonia e sociabilidade, mas sem deixar de ser você mesmo. Deve estar atento, todavia, a um possível excesso de apego aos próprios valores. Saiba dosar tudo com equilíbrio.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz grande harmonia e equilíbrio em termos emocionais e partilhados. Há um senso de intimidade e entrega, mas sem perder a individualidade no processo. Ação harmoniosa e subjetiva facilitada. Todavia, a quadratura com Netuno no seu signo lhe pede que esteja atento aos excessos de identificação com o próprio ego. Busque equilíbrio.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com