Horóscopo do dia (17/10): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua Minguante em Câncer

A Lua entra na fase Minguante em Câncer. Devemos deixar ir questões passadas e mágoas, mas sem perder nossas raízes e sensibilidade. A vibração da Minguante pede mais desapego de tais questões. Saiba amar com sabedoria e desapego.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Emoções antigas estão sendo limpas e escoadas. Questões familiares também devem ser olhadas com maior desapego. A vida te pede mais flexibilidade, um olhar racional e mais desapegado. Se permita sentir, mas deixando ir quaisquer questões passadas que possam lhe ser prejudiciais. Escoamento emocional que pede sabedoria e entrega.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A mente lhe convida a um esvaziamento meditativo. Busque um estado de não julgamento e fluidez. Procure também não atribular sua mente com excessos; faça mais meditação e movimento de interiorização. Use de sua forte intuição agora para enxergar com amor, mas também com desapego, permitindo que as coisas fluam naturalmente.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Velhos valores pedem desapego e você pode ser mais flexível neste sentido. Busque limpar, reciclar ou doar aquilo que não usa mais. Também é um momento bom para qualquer processo de regeneração; busque se cuidar mais, relaxar e interiorizar. Se dê o que a vida material tem de melhor a oferecer com sabedoria e sem excessos.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua regente, a Lua, lhe pede esvaziamento dos excessos emocionais. Entrar na fase Minguante é buscar interiorização, aprender a ouvir suas reais necessidades e deixar ir todo excesso que não lhe pertence mais. Use de sua natural sensibilidade para agir somente quando sentir que seja algo realmente necessário ou proveitoso.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A Lua Minguante lhe pede um olhar mais desapegado das questões do mundo e mais confiança espiritual. Não que deva fugir da vida lá fora, mas se dê seu tempo de interiorização e meditação. Um pouco de recolhimento e análise de seu subjetivo lhe serão muito úteis para recarregar as baterias e se conectar com partes importantes de si mesmo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A Lua Minguante lhe pede um olhar mais sereno e desapegado de questões coletivas, grupos, amizades e vida online. Busque se dar o seu tempo, usando de sabedoria para quando tiver de atuar nestes setores. Saiba ter um discernimento sobre as questões emocionais dos outros e as suas próprias. Desacelere um pouco mais o ritmo intenso.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A carreira e trabalho devem ser encarados com sabedoria emocional. Busque usar de sua sensibilidade com maturidade para usar sua força de trabalho no seu tempo e a seu favor. Sua sabedoria será estimada por muitos, assim como a sua capacidade de acolher, mas sem perder seus limites. Viva as demandas materiais no seu tempo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A necessidade de expansão deve ser encarada com mais calma e desapego. Não tente seguir em frente de qualquer forma, mas se conecte com a sabedoria espiritual e de sua fé para ter um norte mais claro. A fé aqui funciona mais pela entrega e pelo deixar ir. Busque fluir com a vida dentro do seu próprio ritmo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Emoções antigas são depuradas e recicladas agora. Busque mais interiorização e permita o desapego de velhos hábitos, carências e atitudes infantilizadas. Questões relacionadas à troca profunda e sexualidade também pedem esta mesma disposição transformadora. Use de sua sensibilidade com sabedoria, sabendo deixar ir o que não lhe faz bem.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A Lua Minguante lhe pede um amor mais desapegado no setor das parcerias e amor romântico. Busque acalmar suas emoções quanto ao outro, usando de sabedoria para escutar, mas sem perder seus limites. Velhos apegos nas relações pedem transformação. Busque amar com discernimento e acolha quando sentir que deve fazê-lo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A Lua lhe pede mais paciência, pragmatismo e calma. Questões de ordem material devem ser encaradas com tranquilidade e desapego. Busque rever como cuida de si mesmo, do corpo físico e da vida material, se dando mais amor e aceitação nestes setores. A saúde também lhe pede uma atitude mais meditativa, permitindo que os excessos sejam escoados.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A Lua lhe pede que use do poder de ser você mesmo com mais calma, sabedoria e desapego. Busque não se identificar tanto com as situações, lembre-se do plano maior das coisas. A relação com crianças pede este mesmo amor sábio. Se permita recolhimento para processar melhor suas energias criativas para que faça o melhor uso delas.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com