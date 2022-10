Djonga anuncia novo ciclo com lançamento de 'O dono do lugar' nesta quinta

A capa do álbum faz referência ao livro Dom Quixote (foto: Coniiin/divulgação)

Por Ângela Faria

Um novo ciclo. Assim o rapper Djonga define a atual fase de sua vida e o álbum “O dono do lugar”, que chega às plataformas nesta quinta-feira (13/11), às 18h nas plataformas Spotify, Apple Music, Tidal e Deezer. O clima “deprê” e triste do último disco do mineiro, lançado em março de 2021, em plena pandemia (que Djonga confessa nem gostar mais de ouvir) dá lugar a reflexões sobre a masculinidade do homem preto, a força das mulheres na construção de um novo mundo, a necessidade urgente de construir nova relação com a indústria da cultura e da música e o racismo.

Depois de bater sucessivos recordes de audiência e compartilhamentos no Twitter, Instagram e plataformas musicais, o compositor mineiro, de 28 anos, não quer ficar refém de trending topics. Quer fazer música que convide a pensar – se isso lhe render recordes na internet, ótimo –, além de divertir.

Em recente coletiva, Djonga explicou que “O dono do lugar” é uma espécie de jornada quixotesca diante de um mundo complexo em que sua música mobiliza, neste Brasil partido, tanto fãs bolsonaristas quanto lulistas.

Apoiador do candidato do PT à Presidência da República, ele não faz de sua música palanque. Explicou que o dia 13 de seus lançamentos (antes em março, agora em outubro) remete, antes de tudo, a seu Galo do coração.

O novo álbum surge mais melódico e é lançado pelo selo de Djonga, A Quadrilha, empresa dele que funciona em BH, que se propõe a lutar por espaço para jovens artistas. O rapper ressalta a importância da autonomia do autor, do fato de o artista ser dono de sua própria obra.

No fundo, comentou, músicos podem ganhar fortunas, mas não passam de empregados dos donos dos “meios de produção”, ou seja, das empresas que comandam o mercado musical – sobretudo no complexo mundo da internet. Moleques que vêm se destacando na cena, adverte, têm a ilusão de estar no comando, mas podem ser descartados rapidamente por esse sistema. Daí a importância de ser dono “dos meios de produção”, ressalta o ex-estudante de história da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop).

“O dono do lugar” traz novas sonoridades, nele Djonga se rende ao auto-tune, e destaca o talento do tecladista, guitarrista e baixista Thiago Braga, além dos beats de Coyote Beatz, velho parceiro do rapper.

A capa traz a foto de Djonga diante de moinho na Espanha, terra do Dom Quixote de Cervantes, com um coquetel molotov nas mãos, retido por duas mulheres. O rapper se diz fruto do “matriarcado”, pois vem de família comandada por mulheres fortes. Graças a elas, se questiona a respeito do machismo estrutural.

Djonga credita a esse machismo estrutural, inclusive, boa parte do avanço do bolsonarismo no país. Afirma que os homens brasileiros negros são criados para reagir com violência a abusos e à injustiça, enfatiza que eles também devem reaprender a chorar, a dialogar. Enfim, a desconstruir um modelo perverso de masculinidade. O novo disco, afirma, também traduz isso.

“O dono do lugar” tem 11 faixas inéditas, com participações de Oruam, Tasha e Tracie, Sarah Guedes, Vulgo FK e Doug Now. Ele chega depois de 'Heresia' (2017), 'O menino que queria ser Deus' (2018), 'Ladrão' (2019), 'Histórias da minha área!' (2020) e 'Nu' (2021) – todos lançados no dia 13 de março. O novo ciclo do rapper, inclusive, vem "romper" com essa tradição, que foi virando uma espécie de "obrigação".

Em 2021, Djonga chegou a dizer que 'Nu' seria seu último disco. Depois disso, lançou singles, fez bem sucedida turnê em Portugal, apresentou-se em festivais no país e tomou a decisão de lançar novo álbum, em vez de canções isoladas. Há um conceito permeando o novo álbum, explica. O próximo pode vir “daqui a cinco anos ou cinco meses”, explicou, em coletiva concedida em São Paulo nesta semana.