Horóscopo do dia (13/10): Confira a previsão de hoje para seu signo

Oposição Mercúrio e Júpiter

A última oposição entre Mercúrio em Libra e Júpiter em Áries nos traz motivação para dialogar, argumentar e trocar intelectualmente com os outros. A diplomacia de Libra se faz presente, em especial pelo movimento direto de Mercúrio. Todavia, a assertividade de Áries também se faz presente na equação. Busque pensar grande e expressar o que quer, mas evite falar em excesso quando desnecessário. Visão de futuro e possibilidades. Capacidade de ponderar, mas também de fazer escolhas.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Júpiter no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz grande expansão de si mesmo e de sua vida pessoal. Todavia, hoje será preciso dialogar e estar aberto a escutar os outros também. Busque ouvir com ponderação os pontos de vista alheios. Pode ser que você tenha muito de sua visão pessoal a partilhar agora. Ponderações sobre amor e parcerias, sendo fiel a si mesmo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua mente se encontra muito voltada para a vida material, retinas, saúde e trabalho. Todavia, há um forte impulso emocional e subconsciente que se expressa hoje. Esteja aberto a meditar mais, buscar espiritualidade e entendimento psicológico, já que tudo isso pode lhe trazer importantes ideias e soluções sobre como lidar com o campo material.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, lhe traz grande necessidade de expressar a si mesmo, falar de sua experiência pessoal e criatividade. Todavia, há também um forte impulso social que lhe traz forças mais gregárias, busca por amizades e grupos. Busque dar sua contribuição pessoal para todos. Necessidade de se posicionar perante crenças, ideias e visões de mundo alheias.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz ponderações e reflexões sobre a vivência da vida pessoal e da vida profissional e mundana. Sua mente se volta para dentro, emoções, família e vida pessoal. Todavia, há um forte chamado que lhe demanda ação expansiva no mundo lá fora, vida profissional e uso da autoridade. Fale com o coração, mas se posicione com maturidade, assertividade e profissionalismo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua mente está muitíssimo ativa neste período. Agora há um grande estímulo para trazer o campo mental para um lugar de mais fé, expansão, otimismo e visão de futuro. Busque dar espaço tanto para a mente racional quanto a intuitiva. Busca por viagens, estudos e novas ideias que lhe ampliem a visão. Necessidade de verbalizar crenças e pontos de vista.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, lhe traz necessidade de ter uma mente pragmática e realista. Temas financeiros e de ordem material estão na pauta do dia. Todavia, há também um intenso estímulo emocional que não deve ser ignorado. Busque mobilizar esta força assertiva e emocional para canalizar essa vontade como ação em prol de lucros, ganhos e valorização de si mesmo. Verbalize seus valores, mas também se permita a troca e união.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz muita ponderação, comunicabilidade e flexibilidade. Você está focado em entender a si mesmo e suas motivações pessoais. Todavia, há também um intenso estímulo que lhe leva às relações. Busque dialogar com o outro, mas expressando seu ponto de vista pessoal. Expansões em conjunto facilitadas.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua vida material passa por intensas transformações e expansões. Seu trabalho tende a lhe demandar muito agora. Todavia, deve também sondar suas questões emocionais, subconscientes, psicológicas e/ou espirituais. Tudo isso lhe facilitará um melhor fluir no andamento da vida material. Expressão de intuições, ideias e possibilidades que podem se aplicar em mudanças positivas na vida material.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, lhe impele a ser corajoso, assertivo, criativo e centrado em seu poder pessoal. Todavia, deve também buscar agora sociabilidade, contatos harmoniosos com grupos, amizades e questões coletivas. Esteja aberto a trocar com os outros e escutar seus pontos de vista, mas tudo isso sem perder a intensa conexão que está fazendo consigo próprio.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua mente está focada na carreira, em projetar uma imagem profissional equilibrada e justa. Tudo isso é importante agora, todavia, há também um intenso estímulo emocional e pessoal. Busque ter honestidade emocional, viver sua sensibilidade e expressar o que sente. Busca por equilíbrio profissional e expansão da vida pessoal e/ou familiar.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua mente recebe agora fortes estímulos para que você vá para além das limitações racionais, do aminhosmedo e da indecisão. Busque enxergar tudo com fé e otimismo. Sua mente deve sondar as possibilidades e se libertar de padrões aprisionantes. Terá forte ímpeto de expressar suas visões de mundo, crenças, fé e objetivos, mas saiba ter equilíbrio no processo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Júpiter, seu regente, lhe impele a expressar seu valor próprio, ter iniciativa material, ganhar muito dinheiro e estabelecer por si mesmo o que é importante. Todavia, sua mente sonda questões emocionais profundas, sexualidade, troca e abertura a ideias de outras pessoas. Busque agregar o que for saudável e justo. Sondar e curar certas questões emocionais pode facilitar muito seus ganhos e caminhos na vida material.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Email: igomerhenrique@gmail.com